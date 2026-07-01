Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик
В украинском конфликте происходит новый виток эскалации, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала
"Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно", — отметил он.
В частности, эксперт высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО.
"Российская Федерация не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом НАТО или под каким-либо другим предлогом на территории Украины. Это, по сути, угроза, с которой невозможно мириться. И именно это, конечно, и стало причиной начала этого конфликта. <…> И я всегда напоминаю людям: исторически у России действительно есть основания опасаться нападений со стороны соседей", — пояснил Фриман.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Ранее в среду хорватское издание Advance признало, что страны Запада воюют против России с помощью Украины.
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