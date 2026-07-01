https://ukraina.ru/20260701/ochen-opasno-eskalatsiya-v-konflikte-na-ukraine-vykhodit-na-novyy-uroven---analitik-1080866140.html

Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик

Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик - 01.07.2026 Украина.ру

Очень опасно. Эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень - аналитик

В украинском конфликте происходит новый виток эскалации, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала

2026-07-01T12:25

2026-07-01T12:25

2026-07-01T12:25

новости

украина

россия

запад

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

"Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно", — отметил он.В частности, эксперт высказал опасения из-за идей военного присутствия западных стран в зоне СВО.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.Ранее в среду хорватское издание Advance признало, что страны Запада воюют против России с помощью Украины. Подробнее по теме - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, нато, украина.ру