Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/kievskuyu-kvartiru-lebedeva-kupil-proizvoditel-dronov-dlya-vsu-1080876360.html
Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ - 01.07.2026 Украина.ру
Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
Киевскую квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева приобрела на аукционе украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня", сообщила в соцсетях пресс-служба компании
2026-07-01T14:37
2026-07-01T14:38
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
высший антикоррупционный суд
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058184725_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_9bfa801fb399f84610c47ca0fadce1c9.jpg
"Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева — возле Золотых ворот.&lt;...&gt; Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо", — говорится в материале.В конце июня Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляла почти 24,7 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).Компания "Генерал Черешня" предложила за жилье дизайнера 301 тысячу долларов (почти 23,5 миллиона рублей), и она "ушла с молотка". Итоги торгов за вторую квартиру Лебедева неизвестны.С 2017 года Лебедеву запретили въезд на Украину. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две его квартиры — на Ярославовом Валу и на улице Саксаганского. Позже правительство передало их в управление Фонда госимущества.Подробнее - в материале Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058184725_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_8393712a73c328b0dc6fec4e80fbf83d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, высший антикоррупционный суд, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Высший антикоррупционный суд, Украина.ру

Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ

14:37 01.07.2026 (обновлено: 14:38 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера сериала "Последний богатырь. Наследие"
Премьера сериала Последний богатырь. Наследие - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киевскую квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева приобрела на аукционе украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня", сообщила в соцсетях пресс-служба компании
"Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева — возле Золотых ворот.<...> Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо", — говорится в материале.
В конце июня Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляла почти 24,7 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).
Компания "Генерал Черешня" предложила за жилье дизайнера 301 тысячу долларов (почти 23,5 миллиона рублей), и она "ушла с молотка". Итоги торгов за вторую квартиру Лебедева неизвестны.
С 2017 года Лебедеву запретили въезд на Украину. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две его квартиры — на Ярославовом Валу и на улице Саксаганского. Позже правительство передало их в управление Фонда госимущества.
Подробнее - в материале Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВысший антикоррупционный судУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:2266% украинцев выступили за переговоры с Россией. Главное к этому часу
15:15НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
15:11Про футбол
15:10Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
15:09Про визы
15:07Про бензин
15:02ВСУ теряют морские беспилотники и ждут ракеты Ту-95МС. Новости СВО
14:57Российские подразделения продвигаются на Харьковском направлении, уничтожена гаубица ВСУ
14:54Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
14:44Келлог раскрыл, почему в Анкоридже сорвался обед Путина с Трампом
14:38ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
14:37Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
14:23"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
14:18Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако
14:09Семь украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море. Новости СВО
13:58На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
13:45Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты
Лента новостейМолния