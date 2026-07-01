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Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ

Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ - 01.07.2026 Украина.ру

Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ

Киевскую квартиру российского дизайнера Артемия Лебедева приобрела на аукционе украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня", сообщила в соцсетях пресс-служба компании

2026-07-01T14:37

2026-07-01T14:37

2026-07-01T14:38

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"Квартира Лебедева находится в самом историческом центре Киева — возле Золотых ворот.<...> Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо", — говорится в материале.В конце июня Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляла почти 24,7 миллиона гривен (около 43 миллионов рублей).Компания "Генерал Черешня" предложила за жилье дизайнера 301 тысячу долларов (почти 23,5 миллиона рублей), и она "ушла с молотка". Итоги торгов за вторую квартиру Лебедева неизвестны.С 2017 года Лебедеву запретили въезд на Украину. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две его квартиры — на Ярославовом Валу и на улице Саксаганского. Позже правительство передало их в управление Фонда госимущества.Подробнее - в материале Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, высший антикоррупционный суд, украина.ру