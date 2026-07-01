https://ukraina.ru/20260701/itogi-010726-zaluzhnyy-brosil-vyzov-zelenskomu-v-nato-raskol-po-ukraine-1080893591.html
Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине
Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине - 01.07.2026 Украина.ру
Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Валерий Залужный, как сообщают украинские СМИ, прямо заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты. Тем... Украина.ру, 01.07.2026
2026-07-01T17:57
2026-07-01T17:57
2026-07-01T17:57
видео
украина
италия
киев
валерий залужный
владимир зеленский
нато
власти украины
выборы
чехия
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Валерий Залужный, как сообщают украинские СМИ, прямо заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты. Тем временем в НАТО возникли разногласия по вопросу дальнейшей поддержки Украины. Италия выступила против долгосрочных обязательств по финансированию Киева, а в Чехии предлагают лишить Зеленского высшей государственной награды. Также в выпуске — новые подробности покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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