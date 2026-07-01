https://ukraina.ru/20260701/itogi-010726-zaluzhnyy-brosil-vyzov-zelenskomu-v-nato-raskol-po-ukraine-1080893591.html

Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине

Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине - 01.07.2026 Украина.ру

Итоги 01.07.26: Залужный бросил вызов Зеленскому, в НАТО раскол по Украине

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Валерий Залужный, как сообщают украинские СМИ, прямо заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты. Тем... Украина.ру, 01.07.2026

2026-07-01T17:57

2026-07-01T17:57

2026-07-01T17:57

видео

украина

италия

киев

валерий залужный

владимир зеленский

нато

власти украины

выборы

чехия

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Валерий Залужный, как сообщают украинские СМИ, прямо заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты. Тем временем в НАТО возникли разногласия по вопросу дальнейшей поддержки Украины. Италия выступила против долгосрочных обязательств по финансированию Киева, а в Чехии предлагают лишить Зеленского высшей государственной награды. Также в выпуске — новые подробности покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

украина

италия

киев

чехия

монако

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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