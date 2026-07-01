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Буданов* назвал условия возвращения украинцев

Буданов* назвал условия возвращения украинцев - 01.07.2026 Украина.ру

Буданов* назвал условия возвращения украинцев

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинцы начнут возвращаться на родину только при стабильной безопасности и работающей экономике. Об этом 1 июля он сказал на Форуме единства в Киеве

2026-07-01T13:27

2026-07-01T13:27

2026-07-01T13:27

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"Для того чтобы люди возвращались, необходимо наличие нескольких факторов. Самые главные — стабильная ситуация с безопасностью и стабильная, работающая, развивающаяся экономика. Тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан", — заявил Буданов*.Буданов* считает, что "тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан".*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, валентина матвиенко, офис президента, украина.ру