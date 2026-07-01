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Буданов* назвал условия возвращения украинцев
Буданов* назвал условия возвращения украинцев - 01.07.2026 Украина.ру
Буданов* назвал условия возвращения украинцев
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинцы начнут возвращаться на родину только при стабильной безопасности и работающей экономике. Об этом 1 июля он сказал на Форуме единства в Киеве
2026-07-01T13:27
2026-07-01T13:27
2026-07-01T13:27
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"Для того чтобы люди возвращались, необходимо наличие нескольких факторов. Самые главные — стабильная ситуация с безопасностью и стабильная, работающая, развивающаяся экономика. Тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан", — заявил Буданов*.Буданов* считает, что "тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан".*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.Подробнее о главе государства - в материале Путин и Матвиенко поздравили медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, владимир путин, валентина матвиенко, офис президента, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Офис президента, Украина.ру
Буданов* назвал условия возвращения украинцев
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинцы начнут возвращаться на родину только при стабильной безопасности и работающей экономике. Об этом 1 июля он сказал на Форуме единства в Киеве
"Для того чтобы люди возвращались, необходимо наличие нескольких факторов. Самые главные — стабильная ситуация с безопасностью и стабильная, работающая, развивающаяся экономика. Тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан", — заявил Буданов*.
Буданов* считает, что "тогда это создаст предпосылки для реального возвращения значительного числа граждан".
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.