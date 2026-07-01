Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС - 01.07.2026 Украина.ру
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Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС - 01.07.2026 Украина.ру
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2026-07-01T07:25
2026-07-01T07:25
новости
энергодар
украина
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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"Все шесть блоков (станции - ред.) сегодня находятся в холодном останове, в таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира", - сказал Балицкий.Он уточнил, что сейчас на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность, несмотря на все обстрелы территории станции со стороны ВСУ.Ранее Балицкий подчеркивал, что киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.Подробнее - в материале ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, украина, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Энергодар, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС

07:25 01.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Запуск всех блоков Запорожской АЭС будет возможен только после завершения конфликта на Украине, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Все шесть блоков (станции - ред.) сегодня находятся в холодном останове, в таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира", - сказал Балицкий.
Он уточнил, что сейчас на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность, несмотря на все обстрелы территории станции со стороны ВСУ.
Ранее Балицкий подчеркивал, что киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Подробнее - в материале ВСУ нарастили атаки на ЗАЭС и Энергодар - Лихачев на сайте Украина.ру.
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НовостиЭнергодарУкраинаЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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