Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/rostislav-ischenko-zapad-pytaetsya-rasshirit-ukrainskuyu-ploschadku-proksi-voyny-na-belorussiyu-1080797651.html
Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию
Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию - 30.06.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию
Иран стал прокси России и Китая не по собственной инициативе, а из-за нападения США. Теперь Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, чтобы растянуть силы России и избежать прямого столкновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-30T05:15
2026-06-30T05:15
новости
запад
россия
ростислав ищенко
новости украины
новости украина ру
главные новости
главное
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Комментируя вопрос о возможном вовлечении Белоруссии в прокси-войну, Ищенко пояснил, что ситуация здесь иная. "Не совсем так. У России и Китая в качестве прокси выступил Иран. Даже не по собственной инициативе, а из-за США, которые на него напали", — сказал эксперт.По словам Ищенко, сейчас Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, и при этом прямого столкновения России и Запада по-прежнему не будет.Эксперт подчеркнул, что цель Запада — растянуть силы России. "Для чего это нужно? Чтобы растянуть силы России и направить дополнительные силы на украинский фронт, но при этом не получать удары по своей территории. Даже если мы будем напрямую отвечать Западу, то ответ придется на территории отдельных стран", — отметил Ищенко.Поэтому противник, по словам обозревателя, пытается идти на эти провокации, и если бы они считали, что в них нет никакого толка, они бы никого не провоцировали.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
запад
россия
иран
китай
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, ростислав ищенко, новости украины, новости украина ру, главные новости, главное, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, иран, китай, белоруссия, война, война на украине
Новости, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Новости Украины, новости Украина ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Иран, Китай, Белоруссия, война, война на Украине

Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию

05:15 30.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Иран стал прокси России и Китая не по собственной инициативе, а из-за нападения США. Теперь Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, чтобы растянуть силы России и избежать прямого столкновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя вопрос о возможном вовлечении Белоруссии в прокси-войну, Ищенко пояснил, что ситуация здесь иная. "Не совсем так. У России и Китая в качестве прокси выступил Иран. Даже не по собственной инициативе, а из-за США, которые на него напали", — сказал эксперт.
По словам Ищенко, сейчас Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, и при этом прямого столкновения России и Запада по-прежнему не будет.
Эксперт подчеркнул, что цель Запада — растянуть силы России. "Для чего это нужно? Чтобы растянуть силы России и направить дополнительные силы на украинский фронт, но при этом не получать удары по своей территории. Даже если мы будем напрямую отвечать Западу, то ответ придется на территории отдельных стран", — отметил Ищенко.
Поэтому противник, по словам обозревателя, пытается идти на эти провокации, и если бы они считали, что в них нет никакого толка, они бы никого не провоцировали.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияРостислав ИщенкоНовости Украиныновости Украина руГлавные новостиглавноеСВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперацияИранКитайБелоруссиявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:35"Украинцев приговорили". Эксперты и политики о войне и мире
06:20Технологии цветных революций выходят из-под контроля. Великобритания стала первой
06:10Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС
06:00Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"
05:53Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
05:45Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы
05:30"Информационная лабуда": Алехин о том, что "40 дней Зеленского" не остановят наступление России
05:29Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию
05:00"Как кость в горле" для Киева: Алехин оценил риски удара по Крымскому мосту и морского десанта
04:45Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
04:30"Речь шла о колоссальных средствах": что скрывает секретный чат Зеленского и фон дер Ляйен
04:15Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
04:15Ищенко: Запад не давал Зеленскому гарантий, но есть политики, готовые втянуть Польшу в войну
03:30США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок
03:08Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
02:34Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова
02:04Россия назвала в Совбезе ООН имена организаторов удара по автобусу с белорусскими детьми
01:44Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка
01:19Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии
Лента новостейМолния