https://ukraina.ru/20260630/rostislav-ischenko-zapad-pytaetsya-rasshirit-ukrainskuyu-ploschadku-proksi-voyny-na-belorussiyu-1080797651.html

Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию

Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию - 30.06.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию

Иран стал прокси России и Китая не по собственной инициативе, а из-за нападения США. Теперь Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, чтобы растянуть силы России и избежать прямого столкновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-30T05:15

2026-06-30T05:15

2026-06-30T05:15

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Комментируя вопрос о возможном вовлечении Белоруссии в прокси-войну, Ищенко пояснил, что ситуация здесь иная. "Не совсем так. У России и Китая в качестве прокси выступил Иран. Даже не по собственной инициативе, а из-за США, которые на него напали", — сказал эксперт.По словам Ищенко, сейчас Запад пытается расширить украинскую площадку прокси-войны на Белоруссию, и при этом прямого столкновения России и Запада по-прежнему не будет.Эксперт подчеркнул, что цель Запада — растянуть силы России. "Для чего это нужно? Чтобы растянуть силы России и направить дополнительные силы на украинский фронт, но при этом не получать удары по своей территории. Даже если мы будем напрямую отвечать Западу, то ответ придется на территории отдельных стран", — отметил Ищенко.Поэтому противник, по словам обозревателя, пытается идти на эти провокации, и если бы они считали, что в них нет никакого толка, они бы никого не провоцировали.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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