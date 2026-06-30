https://ukraina.ru/20260630/ssha-vpervye-za-40-let-moderniziruyut-yadernyy-arsenal-podvodnykh-lodok-1080800944.html

США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок - 30.06.2026 Украина.ру

США впервые за 40 лет модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

США разрабатывают первую за последние 40 лет ядерную боеголовку и новую баллистическую ракету для стратегических атомных подводных лодок. Об этом со ссылкой на данные управления закупок и программ стратегических систем ВМС США в ночь на 30 июня сообщает портал Interesting Engineering

2026-06-30T03:30

2026-06-30T03:30

2026-06-30T03:30

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"По данным управления закупок и программ стратегических систем ВМС США, в основе программы модернизации лежат ракета Trident II D5LE2 и боеголовка W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегические силы сдерживания ВМС во второй половине века", — говорится в публикации.Издание уточняет, что ядерная боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их новых подлодок типа Dreadnought.Что касается предыдущей версии ракеты Trident II, то она исчерпает свой потенциал к 2040-м годам. Проект гибридной конструкции Trident II D5LE2 находится на стадии разработки, установка на корабли намечена на 2039 год.По информации портала, в период с 2027 по 2031 финансовый год США планируют ежегодно передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia.Ранее глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс сообщил об успешных испытаниях нового летательного аппарата Aires Tide, разработанного для проверки ядерных боеприпасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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