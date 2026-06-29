https://ukraina.ru/20260629/skolko-npz-i-azs-atakovano-na-ukraine-s-26-po-29-iyunya-spisok-tseley-1080788693.html

Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей

Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей - 29.06.2026 Украина.ру

Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей

Издание "Украина.ру" публикует информацию об ударах по топливной инфраструктуре Украины за последние четверо суток

2026-06-29T18:29

2026-06-29T18:29

2026-06-29T18:29

спецоперация

украина

крым

нпз

украина.ру

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О том, что происходит на фронте, — в публикации ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка

украина

крым

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, украина, крым, нпз, украина.ру