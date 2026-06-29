Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей - 29.06.2026 Украина.ру
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Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей
Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей - 29.06.2026 Украина.ру
Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей
Издание "Украина.ру" публикует информацию об ударах по топливной инфраструктуре Украины за последние четверо суток
2026-06-29T18:29
2026-06-29T18:29
спецоперация
украина
крым
нпз
украина.ру
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О том, что происходит на фронте, — в публикации ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, украина, крым, нпз, украина.ру
Спецоперация, Украина, Крым, НПЗ, Украина.ру

Сколько НПЗ и АЗС атаковано на Украине с 26 по 29 июня: список целей

18:29 29.06.2026
 
© Украина.руДЛЯ РУБРИКИ "ТОЛЬКО ФАКТЫ"
ДЛЯ РУБРИКИ ТОЛЬКО ФАКТЫ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру
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Издание "Украина.ру" публикует информацию об ударах по топливной инфраструктуре Украины за последние четверо суток
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру
О том, что происходит на фронте, — в публикации ВСУ планирует высадку десанта на западное побережье Крыма. Фронтовая сводка
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