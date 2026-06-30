Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября - 30.06.2026 Украина.ру
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Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября - 30.06.2026 Украина.ру
Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября
Музей "Самбекские высоты", пострадавший в результате атаки украинских БПЛА, будет восстановлен в максимально короткие сроки, возможно до 1 ноября. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ночь на 30 июня сообщил в своём телеграм-канале
2026-06-30T03:08
2026-06-30T03:11
украина.ру
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ростовская область
музей
губернатор
ремонт
вандализм
всу
теракт
военные преступления
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"По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", — написал Слюсарь, подчеркнув, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки".Масштабы предстоящих восстановительных работ уже оценила специальная комиссия при участии региональных министерства культуры и минстроя. До конца недели будет подготовлена документация."Этот комплекс - поистине народное достояние. Работа по устранению последствий объединила людей: коммерческие предприятия безвозмездно выделили спецтехнику, организовали вывоз мусора. Подключились не только рабочие и сотрудники музея, но и волонтеры. Они сегодня весь день устраняли последствия", — подчеркнул губернатор.27 июня Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. Были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра музея, сама экспозиция не пострадала.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, музей, губернатор, ремонт, вандализм, всу, теракт, военные преступления, вооруженные силы украины, украина, бпла, атака бпла, беспилотники, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Ростовская область, музей, губернатор, ремонт, вандализм, ВСУ, теракт, Военные преступления, Вооруженные силы Украины, Украина, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, СВО, Спецоперация

Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября

03:08 30.06.2026 (обновлено: 03:11 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей ПивоваровВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Музей "Самбекские высоты", пострадавший в результате атаки украинских БПЛА, будет восстановлен в максимально короткие сроки, возможно до 1 ноября. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ночь на 30 июня сообщил в своём телеграм-канале
"По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", — написал Слюсарь, подчеркнув, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки".
Масштабы предстоящих восстановительных работ уже оценила специальная комиссия при участии региональных министерства культуры и минстроя. До конца недели будет подготовлена документация.
"Этот комплекс - поистине народное достояние. Работа по устранению последствий объединила людей: коммерческие предприятия безвозмездно выделили спецтехнику, организовали вывоз мусора. Подключились не только рабочие и сотрудники музея, но и волонтеры. Они сегодня весь день устраняли последствия", — подчеркнул губернатор.
27 июня Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. Были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра музея, сама экспозиция не пострадала.
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