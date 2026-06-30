https://ukraina.ru/20260630/atakovannyy-ukrainskim-bpla-rostovskiy-muzey-otremontiruyut-do-noyabrya-1080800588.html

Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября

Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября - 30.06.2026 Украина.ру

Атакованный украинскими БПЛА ростовский музей отремонтируют до ноября

Музей "Самбекские высоты", пострадавший в результате атаки украинских БПЛА, будет восстановлен в максимально короткие сроки, возможно до 1 ноября. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ночь на 30 июня сообщил в своём телеграм-канале

2026-06-30T03:08

2026-06-30T03:08

2026-06-30T03:11

украина.ру

россия

ростовская область

музей

губернатор

ремонт

вандализм

всу

теракт

военные преступления

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"По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября. Мы сделаем всё возможное, чтобы музей возобновил работу раньше. Безусловно, меры безопасности будут усилены, в том числе при проведении мероприятий", — написал Слюсарь, подчеркнув, что музей "будет восстановлен в максимально короткие сроки".Масштабы предстоящих восстановительных работ уже оценила специальная комиссия при участии региональных министерства культуры и минстроя. До конца недели будет подготовлена документация."Этот комплекс - поистине народное достояние. Работа по устранению последствий объединила людей: коммерческие предприятия безвозмездно выделили спецтехнику, организовали вывоз мусора. Подключились не только рабочие и сотрудники музея, но и волонтеры. Они сегодня весь день устраняли последствия", — подчеркнул губернатор.27 июня Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. Были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра музея, сама экспозиция не пострадала.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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