https://ukraina.ru/20260630/na-puti-v-tretiy-mir--smert-vysshego-obrazovaniya-v-nezalezhnoy-1080823446.html

На пути в третий мир – смерть высшего образования в незалежной

На пути в третий мир – смерть высшего образования в незалежной - 30.06.2026 Украина.ру

На пути в третий мир – смерть высшего образования в незалежной

За годы войны стоимость высшего образования на Украине выросла до уровней, которые еще несколько лет назад казались практически немыслимыми. В 2026 году ведущие университеты вновь пересмотрели стоимость обучения.

2026-06-30T14:51

2026-06-30T14:51

2026-06-30T15:08

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Теперь полный четырехлетний курс бакалавриата по наиболее востребованным специальностям, таким как право, менеджмент или психология, обходится студентам уже в 300–400 тысяч гривен (грубо 500-700 тысяч рублей).Почему именно сейчас высшее образование пользуется таким спросом, долго объяснять не приходится. Главная причина очевидна — обучение остается одним из немногих законных способов получить отсрочку от мобилизации. Однако столь стремительный рост стоимости обучения способен ударить еще по одной сфере, которая и без того переживает тяжелейший кризис, по демографии страны. Для молодых людей вопрос, оставаться на Украине или строить жизнь за ее пределами, все чаще начинает решаться исключительно экономическими расчетами. Особенно это касается юношей, которые понимают, что после достижения двадцатипятилетнего возраста риск попасть под призыв становится вполне реальной перспективой. Перед ними возникает довольно жесткий выбор. Либо платить огромные деньги за контрактное обучение, либо потерять статус студента, если поступить на бюджет не удалось. Подобная дилемма сама по себе подталкивает к вполне очевидным выводам.Для девушек выбор выглядит еще проще. Если получение диплома во Львове обходится примерно в ту же сумму, что и обучение в Варшаве, то фактически перед абитуриентом открывается уже не одна страна, а практически вся Европа. Полторы–две тысячи евро в год, это примерно та сумма, в которую сегодня обходится обучение по самым дорогим контрактам в украинских вузах. За эти же деньги можно поступить в университет Польши, Словакии или Чехии. А при знании языка во многих случаях образование и вовсе становится бесплатным. При этом европейский университет предлагает не только диплом, признаваемый на территории Европейского союза. Это еще и общежитие с нормальными бытовыми условиями, учебный процесс без постоянных воздушных тревог и перспективы дальнейшего трудоустройства в странах ЕС. И это еще без учета возможности обучения в России, Белоруссии, или, например, Казахстане. Где, ко всему прочему, снимается еще и языковой барьер.Украинский же университет за сопоставимые деньги зачастую предлагает совсем другую реальность. Лекции, которые нередко приходится слушать через мобильный интернет, находясь в коридоре или укрытии во время очередной воздушной тревоги, а после окончания обучения диплом, который при трудоустройстве в Европе, особенно по регулируемым профессиям, все равно потребует длительных процедур подтверждения квалификации и прохождения сложной бюрократической процедуры.Пока столичные университеты и многие вузы Западной Украины пользуются сложившейся ситуацией и последовательно поднимают стоимость обучения, региональная высшая школа сталкивается с совершенно иной реальностью. В условиях близости фронта говорить о нормальном развитии образовательного процесса там практически невозможно, поэтому единственным способом хоть как-то сохранить поток абитуриентов становится ценовой демпинг. Так, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях средняя стоимость обучения сегодня держится на уровне 22–23 тысяч гривен (38 - 40 тыс рублей) в год. Даже Харьков, несмотря на сохраняющийся статус одного из крупнейших образовательных центров страны, вынужден вести более осторожную ценовую политику. Здесь средняя стоимость контракта составляет около 32 тысяч гривен (55 тысяч рублей). Однако даже существенное снижение цен уже не решает главной проблемы. Когда учебный процесс постоянно прерывается воздушными тревогами и ударами, стоимость обучения перестает быть определяющим фактором при выборе университета. В результате количество студентов скатилось к околонулевым значениям, значительная часть преподавателей покинула свои города, а сами университеты оказываются перед весьма ограниченным выбором. Одни будут вынуждены закрыться, другие станут частью более крупных образовательных центров, третьи рискуют окончательно превратиться в учреждения, основной функцией которых станет выдача дипломов тем, кому документ о высшем образовании нужен лишь как формальное дополнение к резюме.Фактически сегодня происходит концентрация оставшегося интеллектуального потенциала незалежной в нескольких относительно благополучных образовательных центрах, тогда как большая часть региональной системы высшего образования постепенно деградирует.На этом фоне с очевидностью можно говорить про появления целого потерянного поколения. Речь идет о молодых людях, которые сначала провели несколько лет в дистанционной школе во время пандемии COVID-19, а затем продолжили обучение в школе и высшем учебном заведении вновь преимущественно через экран компьютера. Очевидно, что подобный формат особенно болезненно сказался на качестве подготовки по прикладным специальностям. Будущие врачи, инженеры, химики и представители других профессий, требующих постоянной практической работы, объективно не могут полноценно освоить необходимые навыки исключительно в дистанционном формате.При этом далеко не каждая семья сегодня способна оплачивать обучение стоимостью в несколько тысяч долларов за весь период бакалавриата. В результате все больше выпускников школ вообще начинают отказываться от идеи получать высшее образование. Вместо университета они сразу выходят на рынок труда, устраиваясь курьерами, бариста, операторами колл-центров или выбирая другие профессии, не требующие диплома. Все это постепенно подводит к еще одной тенденции. Классическая четырехлетняя модель высшего образования начинает терять свою привлекательность. Молодежь все чаще задает вполне прагматичный вопрос: зачем тратить значительные средства и четыре года жизни, чтобы впоследствии получить стартовую должность младшего специалиста, если за несколько месяцев можно окончить профильные курсы стоимостью около двадцати тысяч гривен и начать работать в сфере информационных технологий, SMM или освоить востребованную прикладную техническую профессию, которая позволит зарабатывать значительно раньше?Последний, пожалуй, самый серьезный удар по классической модели высшего образования наносит стремительное развитие искусственного интеллекта. Технологии меняют сам подход к обучению настолько быстро, что привычный образовательный процесс все чаще начинает выглядеть откровенной формальностью. Сегодня значительная часть курсовых работ, рефератов, эссе и даже дипломных проектов создается уже не в университетских библиотеках и не в результате долгой самостоятельной работы студентов. Все чаще эту задачу выполняют нейросети, пока сам студент занимается совершенно другими делами. При этом возникает парадоксальная ситуация. Сгенерированные искусственным интеллектом тексты затем нередко проверяются преподавателями другими сервисами на базе искусственного интеллекта, а иногда и вовсе проходят оценку без какого-либо серьезного анализа. В результате формируется своеобразный замкнутый цикл, в котором искусственный интеллект фактически начинает производить контент для другого искусственного интеллекта, а роль человека постепенно сводится к минимуму. На этом фоне неудивительно, что многие работодатели начинают уделять значительно больше внимания реальным практическим навыкам кандидата, чем самому факту наличия диплома или названию университета, который он окончил. Все чаще решающим фактором становятся конкретные компетенции, опыт работы и способность решать практические задачи, а не цвет диплома или печать Министерства образования. Однако полностью списывать высшее образование со счетов было бы преждевременно. По-прежнему существуют целые отрасли, где наличие официального диплома остается обязательным юридическим требованием. Это государственная служба, медицина, юриспруденция, авиация, крупное промышленное машиностроение и ряд других высокорегулируемых сфер. В подобных профессиях трудоустройство без профильного диплома невозможно не потому, что этого требует работодатель, а потому, что таковы требования законодательства и профессионального допуска к работе.Кто же в таком случае останется в аудиториях, а чаще уже в Zoom-комнатах университетов, где стоимость обучения все больше начинает напоминать цену квартиры в областном центре? Состав этой весьма привилегированной аудитории в целом вполне предсказуем. Прежде всего это дети новой украинской обеспеченной прослойки: чиновников, успешных представителей IT-сферы, крупных аграриев, владельцев бизнеса и всех тех, кто либо принципиально не хочет отправлять своих детей учиться за границу, либо по тем или иным причинам не имеет такой возможности. Вторая категория выглядит еще более показательно. Это молодые мужчины, для которых дорогостоящий контракт, например на юридическом факультете, становится вовсе не вложением в будущую профессию, а способом сохранить законный статус студента и тем самым получить отсрочку от призыва. В подобной логике оплата обучения превращается не столько в инвестицию в знания, сколько в крайне дорогую подписку на возможность выиграть время. Своеобразный абонемент, позволяющий максимально долго оставаться вне мобилизационной системы.Постепенно высшее образование перестает выполнять свою традиционную функцию социального лифта. Все меньшее значение имеют способности, успеваемость и академические достижения, тогда как все большее приобретает финансовое положение семьи. Университет начинает выступать уже не механизмом формирования профессиональных кадров, а своеобразным фильтром по уровню доходов. Если эта тенденция сохранится, итог выглядит достаточно предсказуемым. Наиболее престижные университеты окончательно превратятся в закрытые клубы для ограниченного круга обеспеченных семей. Одни будут приобретать вместе с дипломом определенный социальный статус и дополнительное чувство защищенности, другие фактически продавать возможность пользоваться предусмотренными законом льготами и отсрочками.По итогу мы видим окончательную гибель высшего образования доставшегося незалежной в наследство еще от УССР образования, и окончательное скатывание огрызка Украины в статус страны третьего мира, поставщика дешевой рабочей силы. Впрочем, даже в этом статусе она протянет не долго.О том, как меняются приоритеты, а что остается неизменным - в статье Ростислава Ищенко "Кто съел Городскую булочку"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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