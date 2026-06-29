ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО
Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.
2026-06-29T12:32
2026-06-29T12:32
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днепропетровская область
александровка (азовский район)
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"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - констатировали в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 Силами ПВО уничтожено два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за полчаса уничтожено четыре дрона;🟥 Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе;🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в подконтрольной ВЫСУ части Запорожья;🟥 "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - сообщило Минобороны РФ.Тем временем Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, днепропетровская область, александровка (азовский район), сергей собянин, украина.ру, всу, потери всу, наступление вс рф, донбасс, днр, новые регионы
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Днепропетровская область, Александровка (Азовский район), Сергей Собянин, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, наступление ВС РФ, Донбасс, ДНР, Новые регионы

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО

12:32 29.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.
"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - констатировали в Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Силами ПВО уничтожено два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за полчаса уничтожено четыре дрона;
🟥 Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе;
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в подконтрольной ВЫСУ части Запорожья;
🟥 "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - сообщило Минобороны РФ.
Тем временем Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня
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