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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО
Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.
2026-06-29T12:32
2026-06-29T12:32
2026-06-29T12:32
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"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - констатировали в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 Силами ПВО уничтожено два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за полчаса уничтожено четыре дрона;🟥 Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе;🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в подконтрольной ВЫСУ части Запорожья;🟥 "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - сообщило Минобороны РФ.Тем временем Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 137 районах и освободили Богодаровку. Новости СВО
Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.
"Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - констатировали в Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Силами ПВО уничтожено два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за полчаса уничтожено четыре дрона;
🟥 Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе;
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в подконтрольной ВЫСУ части Запорожья;
🟥 "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - сообщило Минобороны РФ.
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