https://ukraina.ru/20260629/okruzhennye-v-konstantinovke-boytsy-vsu-pryachutsya-v-podvalakh-1080755921.html
Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах
Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах - 29.06.2026 Украина.ру
Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах
Украинские военные, оказавшиеся в окружении россиян в Константиновке, лишились централизованного командования и вынуждены укрываться в подвальных помещениях, сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным "Задон", передает 29 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T10:48
2026-06-29T10:48
2026-06-29T11:00
константиновка
владимир путин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Сейчас они [ВСУ] из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них", – заверил он.Командир штурмовых подразделений отметил, что противник безуспешно пытается сдержать наступление российских сил. По его словам, в городе остались разрозненные банды, которые прячутся в подвалах жилых домов, в то время как российские военные ведут кропотливую работу по зачистке территории.Боец подчеркнул, что населенный пункт полностью окружен, а внутри продолжаются боевые столкновения. Российские подразделения активно выявляют и ликвидируют оставшиеся силы противника.Об обстановке в Константиновке - в материале "Наши ребята практически забирают Константиновку", заявил Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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константиновка, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Константиновка, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах
10:48 29.06.2026 (обновлено: 11:00 29.06.2026)
Украинские военные, оказавшиеся в окружении россиян в Константиновке, лишились централизованного командования и вынуждены укрываться в подвальных помещениях, сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным "Задон", передает 29 июня телеграм-канал Украина.ру
"Сейчас они [ВСУ] из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них", – заверил он.
Командир штурмовых подразделений отметил, что противник безуспешно пытается сдержать наступление российских сил. По его словам, в городе остались разрозненные банды, которые прячутся в подвалах жилых домов, в то время как российские военные ведут кропотливую работу по зачистке территории.
Боец подчеркнул, что населенный пункт полностью окружен, а внутри продолжаются боевые столкновения. Российские подразделения активно выявляют и ликвидируют оставшиеся силы противника.
Об обстановке в Константиновке - в материале "Наши ребята практически забирают Константиновку", заявил Путин на сайте Украина.ру.