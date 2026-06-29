"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию - 29.06.2026 Украина.ру
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"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию
"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию - 29.06.2026 Украина.ру
"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию
Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в войну, хотя это растянет фронт Украины и не принесет ей выгоды. Киевскому режиму нужен повод для пиара, и Запад его в этом поддержит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2026-06-29T06:00
2026-06-29T06:00
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Отвечая на вопрос о возможных провокациях на белорусской границе, эксперт заявил, что Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в конфликт.По мнению Кутыря, втягивание Белоруссии в конфликт только растянет украинский фронт и не принесет Киеву никаких преимуществ. Зато Зеленский сможет на этом хорошо попиариться, а западные "партнёры" его в этом поддержат.По словам собеседника издания, Зеленскому неважно, есть ли у Украины реальные силы. "Конечно. Зеленский ведет себя как наглый гопник, которому все равно, есть у тебя сигареты или нет. Ему нужен повод. А Запад его в этом прикроет", — пояснил Кутырь.Эксперт также напомнил о теракте в Брянской области, когда украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии"Мы же помним этот бесчеловечный теракт, когда атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Украинцы видели, что это гражданский транспорт с белорусскими номерами. Оптика сейчас настолько хороша, что с дрона можно даже рассмотреть, кто в автобусе сидит. И пускай они свои басни про искусственный интеллект не рассказывают", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, белоруссия, дроны, сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, теракт, брянская область, новости сво сейчас, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Украина.ру, Главные новости, главное, Белоруссия, дроны, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, теракт, Брянская область, новости СВО сейчас, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию

06:00 29.06.2026
 
© РИА Новости . пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский Донбасс коллаж
Зеленский Донбасс коллаж - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . пресс-служба президента Украины
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Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в войну, хотя это растянет фронт Украины и не принесет ей выгоды. Киевскому режиму нужен повод для пиара, и Запад его в этом поддержит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о возможных провокациях на белорусской границе, эксперт заявил, что Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в конфликт.
По мнению Кутыря, втягивание Белоруссии в конфликт только растянет украинский фронт и не принесет Киеву никаких преимуществ. Зато Зеленский сможет на этом хорошо попиариться, а западные "партнёры" его в этом поддержат.
По словам собеседника издания, Зеленскому неважно, есть ли у Украины реальные силы. "Конечно. Зеленский ведет себя как наглый гопник, которому все равно, есть у тебя сигареты или нет. Ему нужен повод. А Запад его в этом прикроет", — пояснил Кутырь.
Эксперт также напомнил о теракте в Брянской области, когда украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии
"Мы же помним этот бесчеловечный теракт, когда атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Украинцы видели, что это гражданский транспорт с белорусскими номерами. Оптика сейчас настолько хороша, что с дрона можно даже рассмотреть, кто в автобусе сидит. И пускай они свои басни про искусственный интеллект не рассказывают", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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