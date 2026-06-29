https://ukraina.ru/20260629/vedet-sebya-kak-naglyy-gopnik-ekspert-rasskazal-reshitsya-li-zelenskiy-napast-na-belorussiyu-1080737276.html

"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию

"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию - 29.06.2026 Украина.ру

"Ведет себя как наглый гопник": эксперт рассказал, решится ли Зеленский напасть на Белоруссию

Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в войну, хотя это растянет фронт Украины и не принесет ей выгоды. Киевскому режиму нужен повод для пиара, и Запад его в этом поддержит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2026-06-29T06:00

2026-06-29T06:00

2026-06-29T06:00

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Отвечая на вопрос о возможных провокациях на белорусской границе, эксперт заявил, что Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в конфликт.По мнению Кутыря, втягивание Белоруссии в конфликт только растянет украинский фронт и не принесет Киеву никаких преимуществ. Зато Зеленский сможет на этом хорошо попиариться, а западные "партнёры" его в этом поддержат.По словам собеседника издания, Зеленскому неважно, есть ли у Украины реальные силы. "Конечно. Зеленский ведет себя как наглый гопник, которому все равно, есть у тебя сигареты или нет. Ему нужен повод. А Запад его в этом прикроет", — пояснил Кутырь.Эксперт также напомнил о теракте в Брянской области, когда украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии"Мы же помним этот бесчеловечный теракт, когда атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Украинцы видели, что это гражданский транспорт с белорусскими номерами. Оптика сейчас настолько хороша, что с дрона можно даже рассмотреть, кто в автобусе сидит. И пускай они свои басни про искусственный интеллект не рассказывают", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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