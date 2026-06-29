https://ukraina.ru/20260629/slukhi-silno-preuvelicheny-zubets-ob-otsutstvii-krizisa-v-ekonomikakh-stran-evropy--1080776111.html

Слухи сильно преувеличены: Зубец об отсутствии кризиса в экономиках стран Европы

Слухи сильно преувеличены: Зубец об отсутствии кризиса в экономиках стран Европы - 29.06.2026 Украина.ру

Слухи сильно преувеличены: Зубец об отсутствии кризиса в экономиках стран Европы

Страны Европы не скрывают подготовку к новой большой войне. Об этом заявляют и в России, и в Белоруссии, и сами члены НАТО, прикрываясь неким призрачным... Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T15:11

2026-06-29T15:11

2026-06-29T15:11

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Страны Европы не скрывают подготовку к новой большой войне. Об этом заявляют и в России, и в Белоруссии, и сами члены НАТО, прикрываясь неким призрачным "нападением" российской армии к 2030-му году, призывают к мобилизации всех сил и средств для предстоящего открытого противостояния.Как известно, любая война напрямую связана с экономикой. Сколько стоит борьба можно оценить по Украине, которая поглотила миллиарды. Общий объём внешнего финансирования, необходимого Киеву в 2026–2029 годах, составляет $145,9 млрд, следует из бюджетной декларации.По информации на декабрь 2025 года, экономика Европейского союза (ЕС) находилась на пороге затяжного кризиса. Об этом говорилось на основе анализа четырёх ключевых показателей: роста ВВП, уровня безработицы, состояния государственного бюджета и инфляции.О том, как дело обстоит сегодня рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

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