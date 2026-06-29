Слухи сильно преувеличены: Зубец об отсутствии кризиса в экономиках стран Европы
Страны Европы не скрывают подготовку к новой большой войне. Об этом заявляют и в России, и в Белоруссии, и сами члены НАТО, прикрываясь неким призрачным "нападением" российской армии к 2030-му году, призывают к мобилизации всех сил и средств для предстоящего открытого противостояния.
Как известно, любая война напрямую связана с экономикой. Сколько стоит борьба можно оценить по Украине, которая поглотила миллиарды. Общий объём внешнего финансирования, необходимого Киеву в 2026–2029 годах, составляет $145,9 млрд, следует из бюджетной декларации.
По информации на декабрь 2025 года, экономика Европейского союза (ЕС) находилась на пороге затяжного кризиса. Об этом говорилось на основе анализа четырёх ключевых показателей: роста ВВП, уровня безработицы, состояния государственного бюджета и инфляции.
О том, как дело обстоит сегодня рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Как известно, любая война напрямую связана с экономикой. Сколько стоит борьба можно оценить по Украине, которая поглотила миллиарды. Общий объём внешнего финансирования, необходимого Киеву в 2026–2029 годах, составляет $145,9 млрд, следует из бюджетной декларации.
По информации на декабрь 2025 года, экономика Европейского союза (ЕС) находилась на пороге затяжного кризиса. Об этом говорилось на основе анализа четырёх ключевых показателей: роста ВВП, уровня безработицы, состояния государственного бюджета и инфляции.
О том, как дело обстоит сегодня рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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