https://ukraina.ru/20260629/kutyr-pro-situatsiyu-v-sumakh-malye-pekhotnye-gruppy-mogut-vzyat-gorod-v-operativnoe-okruzhenie-1080736823.html
Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение - 29.06.2026 Украина.ру
Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
Российские войска уже достают до Сум ствольной артиллерией, а дроны регулярно выбивают электроподстанции. Даже без крупной группировки малые пехотные группы способны взять город в оперативное окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2026-06-29T05:45
2026-06-29T05:45
2026-06-29T05:45
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Отвечая на вопрос о возможности оперативного окружения Сум малыми группами, Кутырь ответил утвердительно. "Думаю, да. Мы до Сум уже ствольной артиллерией достаем. Наши дроны на оптоволокне регулярно выносят электроподстанции", — сказал эксперт.Он отметил, что Сумы — солидный областной центр, и просто так взять его невозможно. "Просто так взять их и зачистить невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что при реальном шансе командование перебросит резервы. "Если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы", — добавил Кутырь.Он также отметил успешную работу российской разведки. "Разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
Российские войска уже достают до Сум ствольной артиллерией, а дроны регулярно выбивают электроподстанции. Даже без крупной группировки малые пехотные группы способны взять город в оперативное окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о возможности оперативного окружения Сум малыми группами, Кутырь ответил утвердительно. "Думаю, да. Мы до Сум уже ствольной артиллерией достаем. Наши дроны на оптоволокне регулярно выносят электроподстанции", — сказал эксперт.
Он отметил, что Сумы — солидный областной центр, и просто так взять его невозможно. "Просто так взять их и зачистить невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что при реальном шансе командование перебросит резервы. "Если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы", — добавил Кутырь.
Он также отметил успешную работу российской разведки. "Разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — резюмировал собеседник Украина.ру.