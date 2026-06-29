Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение - 29.06.2026 Украина.ру
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Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение - 29.06.2026 Украина.ру
Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение
Российские войска уже достают до Сум ствольной артиллерией, а дроны регулярно выбивают электроподстанции. Даже без крупной группировки малые пехотные группы способны взять город в оперативное окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2026-06-29T05:45
2026-06-29T05:45
новости
сумы
сумская область
геннадий алехин
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наступление на сумы
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Отвечая на вопрос о возможности оперативного окружения Сум малыми группами, Кутырь ответил утвердительно. "Думаю, да. Мы до Сум уже ствольной артиллерией достаем. Наши дроны на оптоволокне регулярно выносят электроподстанции", — сказал эксперт.Он отметил, что Сумы — солидный областной центр, и просто так взять его невозможно. "Просто так взять их и зачистить невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что при реальном шансе командование перебросит резервы. "Если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы", — добавил Кутырь.Он также отметил успешную работу российской разведки. "Разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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новости, сумы, сумская область, геннадий алехин, украина.ру, россия, главные новости, главное, наступление на сумы, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии
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Кутырь про ситуацию в Сумах: Малые пехотные группы могут взять город в оперативное окружение

05:45 29.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска уже достают до Сум ствольной артиллерией, а дроны регулярно выбивают электроподстанции. Даже без крупной группировки малые пехотные группы способны взять город в оперативное окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о возможности оперативного окружения Сум малыми группами, Кутырь ответил утвердительно. "Думаю, да. Мы до Сум уже ствольной артиллерией достаем. Наши дроны на оптоволокне регулярно выносят электроподстанции", — сказал эксперт.
Он отметил, что Сумы — солидный областной центр, и просто так взять его невозможно. "Просто так взять их и зачистить невозможно. Но можно перерезать им снабжение и заставить ВСУ уйти", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что при реальном шансе командование перебросит резервы. "Если будет реальный шанс проникнуть в Сумы, наше командование однозначно перебросит туда резервы", — добавил Кутырь.
Он также отметил успешную работу российской разведки. "Разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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