Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера - 31.07.2026 Украина.ру
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Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера
Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера - 31.07.2026 Украина.ру
Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера
Немецкая пресса фиксирует начало отмежевания ХДС от своего кандидата в канцлеры Фридриха Мерца — однопартийцы перешли от поддержки к критике, сравнивая его... Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T15:46
2026-07-31T15:46
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германия
россия
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Немецкая пресса фиксирует начало отмежевания ХДС от своего кандидата в канцлеры Фридриха Мерца — однопартийцы перешли от поддержки к критике, сравнивая его судьбу с вынужденной отставкой канцлера Эрхарда. Если Мерц потеряет партийную поддержку, досрочные выборы в ФРГ станут реальностью, что открывает перспективу смены курса с русофобии на прагматичный диалог с Россией.В то же время, The Telegraph пишет, что Мерц разрабатывает секретный план по лишению правительств восточных земель Германии полномочий, так как опасается, что партия АдГ сможет блокировать передвижение войск НАТО через территорию ФРГ.Что значит информационная атака на Мерца и чем обернётся правительственный кризис в Германии пояснил подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор канала в MAX "Азартная политика" Александр Беляев.
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видео, германия, россия, фридрих мерц, максим беляев, фсб, хдс, нато, видео
Видео, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Максим Беляев, ФСБ, ХДС, НАТО

Все против Мерца: Беляев о том, кто проплатил унижение канцлера

15:46 31.07.2026
 
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Немецкая пресса фиксирует начало отмежевания ХДС от своего кандидата в канцлеры Фридриха Мерца — однопартийцы перешли от поддержки к критике, сравнивая его судьбу с вынужденной отставкой канцлера Эрхарда. Если Мерц потеряет партийную поддержку, досрочные выборы в ФРГ станут реальностью, что открывает перспективу смены курса с русофобии на прагматичный диалог с Россией.

В то же время, The Telegraph пишет, что Мерц разрабатывает секретный план по лишению правительств восточных земель Германии полномочий, так как опасается, что партия АдГ сможет блокировать передвижение войск НАТО через территорию ФРГ.

Что значит информационная атака на Мерца и чем обернётся правительственный кризис в Германии пояснил подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор канала в MAX "Азартная политика" Александр Беляев.
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