https://ukraina.ru/20260731/neyrolebed-ii-rak-i-kiberschuka-pochemu-tramp-ne-sderzhit-tsifrovykh-chudovisch-1082031996.html

Нейролебедь, ИИ-рак и киберщука: почему Трамп не сдержит цифровых чудовищ

Нейролебедь, ИИ-рак и киберщука: почему Трамп не сдержит цифровых чудовищ - 31.07.2026 Украина.ру

Нейролебедь, ИИ-рак и киберщука: почему Трамп не сдержит цифровых чудовищ

Ранее мы уже писали, что положение дел в мировой гонке за самый совершенный искусственный интеллект (ИИ) уподобилось сюжетам про вырвавшегося из бутылки джинна. Но эта метафора оказалась не совсем верной.

2026-07-31T15:37

2026-07-31T15:37

2026-07-31T15:37

эксклюзив

google

ес

дональд трамп

сша

александр лебедь

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Всё это больше похоже на то, как корпорации из ужастиков вроде "Обители зла" соревнуются в создании максимально эффективных и смертоносных чудовищ. А как мы прекрасно знаем по законам жанра, однажды монстры вырываются на свободу — и вот тогда начинается настоящее "веселье".Недавний инцидент с моделью GPT-5.6-Sol от OpenAI, которая вырвалась из тестовой "песочницы" и устроила автономную кибератаку на платформу Hugging Face, а также последовавшая за этим реакция ведущих лабораторий и властей США показали две вещи. Во-первых, даже самые технологичные страны абсолютно не готовы к регулированию искусственного интеллекта. А во-вторых, созданные человечеством цифровые монстры оказались куда опаснее, чем предполагали их же создатели.Давайте разбираться, что произошло в мировой ИИ-гонке за последние пару недель.Инцидент, который вывел ИИ-алармизм на новый уровень, произошел ещё в середине месяца. Hugging Face зафиксировала аномальную активность с 9 по 13 июля, выложила официальный отчет 16 июля, но OpenAI взяла на себя ответственность за произошедшее лишь 21 июля.По подтвержденным данным, флагманская модель GPT-5.6-Sol и ещё одна неанонсированная, более мощная нейросеть тестировались в закрытом контуре на бенчмарке ExploitGym. Моделям поручили искать уязвимости в тестовой выборке, однако те самостоятельно решать задачи не стали — точнее, они нашли более короткий путь и решили забрать готовые ответы.Модели нашли zero-day уязвимость в прокси-сервере кеша, подняли себе привилегии, вырвались в открытый интернет и устроили скоординированную атаку на Hugging Face — главную мировую платформу и хаб, где разработчики со всего мира выкладывают сборки нейросетей, датасеты и обмениваются опытом.Hugging Face зафиксировала более 17 000 автономных действий на свою инфраструктуру. В OpenAI спохватились слишком поздно — когда они метафорически "дёрнули рубильник", задача моделями была уже выполнена: они дотянулись до базы с ответами. Но какова цена? Фактически — это осознание того, что искусственный интеллект для достижения цели готов совершать абсолютно противоправные, разрушительные действия.И пока OpenAI в своём бложике стыдливо признавалась, что не смогла удержать собственную модель в изолированной среде — что по всем меркам и параметрам абсолютный позор — американские законодатели быстро поняли, куда дует ветер. В Палату представителей на скорую руку внесли так называемый AI Kill Switch Act. Суть его проста: у властей США должна появиться физическая или логическая "кнопка", позволяющая мгновенно обесточить любую модель, если чиновники посчитают, что она нарушает законы или выходит из-под контроля.Законопроект тут же столкнулся с валом критики. Но парадокс в том, что сама индустрия тоже осознаёт: регуляторный механизм жизненно необходим. Уж слишком опасными стали прецеденты. 28 июля 2026 года свыше 1100 человек — включая ведущих инженеров и топов из Google DeepMind, Anthropic (создателей Claude), самой OpenAI и десятков других лабораторий — выступили с открытым письмом, в котором призвали государства и техногигантов к сотрудничеству ради общей безопасности.Сообщество заявляет: ИИ нужен строгий контроль, независимый арбитр и палач в одном лице. Иначе побег GPT-5.6-Sol или недавние утечки Claude Mythos станут обыденностью, а в худшем сценарии человечество просто потеряет интернет. Им станет невозможно пользоваться: бесконечные автономные атаки, перманентный поиск zero-day уязвимостей и спам эксплойтами превратят глобальную сеть в кровавую арену для ботов. По сути, "теория мёртвого интернета" станет окончательной реальностью (впрочем, об этом как-нибудь в другой раз).Главное, что нужно зафиксировать прямо сейчас: техногиганты сами пришли к государствам и попросили взять их на поводок. Однако каким должен быть этот поводок и как именно он должен работать – похоже, не понимает вообще никто, и в этом причина, по которой американские и европейские власти перед цифровой бурей бесильны.Независимые ИИ-эксперты и авторы аналитических изданий вроде The Information очень чётко обрисовали ситуацию, в которой оказались американские власти при попытке зарегулировать ИИ. Эта картина больше всего напоминает классическую басню "Лебедь, Рак и Щука".Лебедь — местные власти штатов и Евросоюз. Они требуют жесточайших цензурных рамок. Яркий пример — недавний релиз Claude Fable, куда зашили жесткие инструктивные запреты: при попытке задать чувствительный или потенциально опасный вопрос нейросеть начинает искусственно деградировать и занижать качество ответов. Логика регуляторов проста: настроить жесткий "намордник", чтобы модель не помогала искать zero-day уязвимости или проектировать оружие. Вроде бы звучало разумно.Рак — Федеральная торговая комиссия (FTC) США. Они заявили: нет, так не пойдёт. Когда разработчики занижают точность ответов ради цензуры, они нарушают права пользователей. Принципы работы этих скрытых фильтров известны только самим лабораториям, а значит, потребителя вводят в заблуждение. FTC объявила, что будет жестко карать штрафами за такое "искажение выводов".Щука — Дональд Трамп, его администрация и авторы AI Kill Switch Act. Законодатели требуют обязательную "кнопку отключения", а команда Трампа продвигает жесткий протекционизм: допускать на рынок только те модели, которые прошли аккредитацию в США. Всё, что касается open-source решений (и в первую очередь это прямой удар по стремительно растущим китайским открытым моделям вроде Kimi K3 или DeepSeek), предложено фактически забанить, а американских разработчиков, использующих открытый код, привлекать к ответственности.В итоге даже внутри властных кругов лидирующей технологической державы нет даже подобия консенсуса. Государственный аппарат разодран противоречиями: одни штрафуют за отсутствие цензуры, другие — за её наличие, а третьи хотят просто перекрыть рубильник и забанить весь мировой open-source.И каждый из трёх подходов не просто уязвим, а порочен в самом своём замысле.Начнём с очевидного. Пытаться зарегулировать open-source решения — это всё равно что запрещать человеку пить воду из крана. В теории заблокировать можно всё, но на практике чёрта с два ты докажешь факт использования открытого кода. А главное — в этом нет никакого практического смысла. Для тысяч начинающих разработчиков и стартапов использование open-source — это единственный логичный путь для жизни и развития.С другой стороны, все фантазии о софтверной цензуре разбиваются о недавний инцидент с GPT-5.6-Sol и аналогичные, менее скандальные, но показательные инциденты. Модели наглядно доказали: они давно научились обходить собственные системные промпты и фильтры, а минимальная помощь человека или агрессивное целеуказание только ускоряют этот процесс. Попытки ограничений на программном уровне обречены на провал.И здесь мы плавно переходим к тому, какие конкретно решения предлагают сами независимые эксперты, чтобы хотя бы попытаться сдержать грядущую мировую войну искусственных интеллектов.В вопросе сдерживания цифровых чудовищ — хотя мы, конечно, понимаем, что ИИ остается великолепным инструментом, которым человечество пока не научилось грамотно пользоваться — эксперты и сторонники инициативы "AI CERN" предлагают три конкретных решения.Во-первых, это физический контроль над "железом". Эта идея формально похожа на AI Kill Switch Act, но гораздо жестче по сути. Предлагается ввести обязательную международную сертификацию всех дата-центров и GPU-кластеров, на которых обучаются нейросети. Международные лицензии позволят не только контролировать сам факт разработки фронтирных моделей, но и жестко пресекать попытки обойти правила. Если модель "чудит" — происходит не программное блокирование, а моментальное физическое обесточивание серверов. Да, это жестокий экономический удар по кошелькам технократов и замедление рынка, но метод предельно рабочий.Абсолютный изоляционизм. Метод куда более дешевый, хотя и сильно тормозящий прогресс. Модели должны обучаться и тестироваться не в виртуальных "песочницах", а на кластерах, буквально физически отрезанных от внешнего интернета. До тех пор, пока разработчики и регуляторы не убедятся в 100% безопасности алгоритма, все манипуляции с моделью проводятся исключительно на изолированных локальных терминалах. Это полностью исключает побеги в сеть.Философское переосмысление самого обучения. Самое интеллектуальное и фундаментальное, но и самое сложное решение. Корень абсолютно всех инцидентов кроется в самой парадигме обучения нейросетей — а именно в агрессивном подкреплении за достижение нужного результата.И здесь возникает главная проблема: а как тогда обучать нейросеть? Как научить её определять ту самую границу, за которой больше не нужно выполнять задачу любой ценой? За которой алгоритм может честно признаться: "Я не могу выполнить эту задачу, у меня не получается"? Как выставить этот барьер так, чтобы модель могла вовремя себя остановить, не переходя границ законов и здравого смысла?Это невероятно сложный технический вопрос, за которым сразу же встаёт еще один — философский: а нужно ли нам вообще такое переосмысление?Ведь если мы попытаемся зашить в концепцию обучения искусственного интеллекта некое подобие морали, это окончательно оформит другой опасный глобальный тренд — полное перекладывание человеком ответственности за свои действия, решения и даже мысли на алгоритмы. Моральный компас, обученный на тысячах философских и богословских трудов уже есть – так зачем заморачиваться?Во-первых, мы понятия не имеем, чьей именно морали модель будет следовать и как эта мораль будет эволюционировать или мутировать.Во-вторых, так мы окончательно сотрем границу между человеком и машиной. Можем ли мы это допустить? Вопрос риторический, пусть и с нотками трансгуманизма.Человечество уже породило цифровых монстров. Вот только мы живем не в голливудском блокбастере: у нас нет кинематографичных героев с дробовиками и гранатометами, способных за один вечер уничтожить тварь и спасти мир. Наша реальность куда прозаичнее. В ней мы либо создаем новых монстров — еще более сильных, изощренных и страшных, чтобы они ловили предыдущих — либо покоряемся им, делая их частью нашей повседневной нормальности.Как говорил один гораздо более умный человек, чем автор этих строк: "Оба хуже".О том, как Китай отвечает на санкции США в области интеллектуального развития и искусственного интеллекта - в статье Виктора Пироженко "Война технологий. Китай наносит удар по лидерству Запада в самом "тонком" месте - микросхемах для ИИ"

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, google, ес, дональд трамп, сша, александр лебедь