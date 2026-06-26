Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий - 26.06.2026 Украина.ру
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Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий
Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий - 26.06.2026 Украина.ру
Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий
В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Вашингтон. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-26T15:00
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Отвечая на вопрос о дипломатической неопределенности, Васильев заявил, что Россия подошла к резкому повороту в ведении СВО. "У меня создается впечатление, что Россия подошла к какому-то резкому повороту в ведении военных действий. Мы неоднократно заявляли, что начнем массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины", — сказал эксперт.По словам Васильева, Россия пока не наносит массированных ударов по Украине из-за двух праздничных дат в США — дня рождения Трампа 14 июня и Дня независимости 4 июля. Он напомнил, что президент России звонил американскому коллеге с поздравлениями, и в такой момент мы не могли "подложить свинью".Он подчеркнул, что после 4 июля ситуация может измениться. "Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям. В июле руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Трампа. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", — резюмировал Владимир Васильев.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, запад, владимир васильев, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, владимир зеленский, мир без границ
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Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий

15:00 26.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Вашингтон. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о дипломатической неопределенности, Васильев заявил, что Россия подошла к резкому повороту в ведении СВО.
"У меня создается впечатление, что Россия подошла к какому-то резкому повороту в ведении военных действий. Мы неоднократно заявляли, что начнем массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины", — сказал эксперт.
По словам Васильева, Россия пока не наносит массированных ударов по Украине из-за двух праздничных дат в США — дня рождения Трампа 14 июня и Дня независимости 4 июля. Он напомнил, что президент России звонил американскому коллеге с поздравлениями, и в такой момент мы не могли "подложить свинью".
Он подчеркнул, что после 4 июля ситуация может измениться. "Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям. В июле руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Трампа. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", — резюмировал Владимир Васильев.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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