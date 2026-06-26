https://ukraina.ru/20260626/vladimir-vasilev-rossiya-podoshla-k-rezkomu-povorotu-v-vedenii-boevykh-deystviy-1080688178.html

Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий

Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий - 26.06.2026 Украина.ру

Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий

В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Вашингтон. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-26T15:00

2026-06-26T15:00

2026-06-26T15:00

новости

россия

европа

запад

владимир васильев

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079601207_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_09ee79aebbf337f4b95d21c8d2e2a3f7.jpg

Отвечая на вопрос о дипломатической неопределенности, Васильев заявил, что Россия подошла к резкому повороту в ведении СВО. "У меня создается впечатление, что Россия подошла к какому-то резкому повороту в ведении военных действий. Мы неоднократно заявляли, что начнем массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины", — сказал эксперт.По словам Васильева, Россия пока не наносит массированных ударов по Украине из-за двух праздничных дат в США — дня рождения Трампа 14 июня и Дня независимости 4 июля. Он напомнил, что президент России звонил американскому коллеге с поздравлениями, и в такой момент мы не могли "подложить свинью".Он подчеркнул, что после 4 июля ситуация может измениться. "Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям. В июле руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Трампа. На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", — резюмировал Владимир Васильев.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

россия

европа

запад

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, запад, владимир васильев, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, владимир зеленский, мир без границ