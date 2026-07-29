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"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО

"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО - 29.07.2026 Украина.ру

"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News высказал недоумение из-за того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО

2026-07-29T07:51

2026-07-29T07:51

2026-07-29T10:54

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"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО", - сказал он.Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов. Подробнее - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, владимир путин, украина.ру, мир без границ