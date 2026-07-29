"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО - 29.07.2026 Украина.ру
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"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО
"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО - 29.07.2026 Украина.ру
"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News высказал недоумение из-за того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО
2026-07-29T07:51
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"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО", - сказал он.Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов. Подробнее - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин, Украина.ру, Мир без границ

"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО

07:51 29.07.2026 (обновлено: 10:54 29.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News высказал недоумение из-за того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО
"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО", - сказал он.
Зеленский добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.

"Мы очень сильно хотим быть в НАТО. Для нас это также гарантии безопасности. Это важно", - отметил он.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов. Подробнее - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
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