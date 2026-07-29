Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/tramp-soglasilsya-dat-kievu-litsenzii-na-proizvodstvo-raket-patriot---zelenskiy-1081950440.html
Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский
Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский - 29.07.2026 Украина.ру
Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский
Владимир Зеленский сказал каналу Fox News, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
2026-07-29T07:27
2026-07-29T10:54
новости
киев
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
цру
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_0:21:1043:608_1920x0_80_0_0_b8e2fc255bb98d1ea8818d711ddb84ff.jpg
"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии", - заверил Зеленский.Он добавил, что якобы встретился с представителями американских военных компаний, и выразил надежду на совместное производство.Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов.В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. В то же время бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснял, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркивал, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.Подробнее о встрече - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
киев
сша
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_23:0:950:695_1920x0_80_0_0_54d1d036d1ae9c91a4761ed1aba9ddf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, цру, украина.ру, мир без границ
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ, Украина.ру, Мир без границ

Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский

07:27 29.07.2026 (обновлено: 10:54 29.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский сказал каналу Fox News, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot
"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии", - заверил Зеленский.
Он добавил, что якобы встретился с представителями американских военных компаний, и выразил надежду на совместное производство.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов.
В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.
В то же время бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснял, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркивал, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.
Подробнее о встрече - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦРУУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:00Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
10:27Иран планировал атаковать морской порт на Украине - New York Times
09:55ВС РФ поразили сухогрузы, доставлявшие вооружение в порты Одессы и Черноморска. Новости СВО
09:30Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля
09:28Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
08:58Атакован жилой дом и предприятие, есть жертвы. ПВО за ночь сбила почти 300 украинских дронов над РФ
08:25Главное за ночь 29 июля
08:00Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг
07:51"Это важно": Зеленский снова попросился в НАТО
07:27Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский
07:26Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США
07:01Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины
07:00Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
06:30Белгород и цели СВО
06:10Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
06:00"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы
05:55"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
05:45"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
05:30"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
05:15"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева
Лента новостейМолния