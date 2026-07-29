https://ukraina.ru/20260729/tramp-soglasilsya-dat-kievu-litsenzii-na-proizvodstvo-raket-patriot---zelenskiy-1081950440.html

Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский

Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский - 29.07.2026 Украина.ру

Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет Patriot - Зеленский

Владимир Зеленский сказал каналу Fox News, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

2026-07-29T07:27

2026-07-29T07:27

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"Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии", - заверил Зеленский.Он добавил, что якобы встретился с представителями американских военных компаний, и выразил надежду на совместное производство.Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Встреча прошла без журналистов.В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. В то же время бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснял, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркивал, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.Подробнее о встрече - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, цру, украина.ру, мир без границ