https://ukraina.ru/20260729/vsu-teryayut-upravlenie-voyskami-ekspert-pro-obstanovku-na-kharkovskom-napravlenii-1081944508.html

"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении

"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении - 29.07.2026 Украина.ру

"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении

На Харьковском направлении войска ведут активные бои вдоль трассы и железной дороги Белгород — Харьков, нанося удары по пунктам управления БПЛА и складам ВСУ. Штурмовые группы усилили продвижение к Липцам западнее Глубокого. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-29T05:30

2026-07-29T05:30

2026-07-29T05:30

новости

россия

харьков

белгород

геннадий алехин

вс рф

наступление вс рф

главные новости

главное

изюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056724840_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6d65aaa18b1033857885b925f61be9eb.jpg

Характеризуя обстановку на линии Казачья Лопань — Золочев — Слатино — Липцы, Алёхин сообщил, что бои идут вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющих Белгород и Харьков. "Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, усилилось продвижение российских штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населённого пункта вдоль Травянского водохранилища. Эксперт добавил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за ПВО Никополя. Их стали использовать в штурмовых группах.Алёхин резюмировал, что украинские подразделения теряют боевую устойчивость и управление. "Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

белгород

изюм

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, белгород, геннадий алехин, вс рф, наступление вс рф, главные новости, главное, изюм, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт, война, война на украине