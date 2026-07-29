"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении - 29.07.2026 Украина.ру
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"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении - 29.07.2026 Украина.ру
"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
На Харьковском направлении войска ведут активные бои вдоль трассы и железной дороги Белгород — Харьков, нанося удары по пунктам управления БПЛА и складам ВСУ. Штурмовые группы усилили продвижение к Липцам западнее Глубокого. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-29T05:30
2026-07-29T05:30
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Характеризуя обстановку на линии Казачья Лопань — Золочев — Слатино — Липцы, Алёхин сообщил, что бои идут вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющих Белгород и Харьков. "Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, усилилось продвижение российских штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населённого пункта вдоль Травянского водохранилища. Эксперт добавил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за ПВО Никополя. Их стали использовать в штурмовых группах.Алёхин резюмировал, что украинские подразделения теряют боевую устойчивость и управление. "Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.
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"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении

05:30 29.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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На Харьковском направлении войска ведут активные бои вдоль трассы и железной дороги Белгород — Харьков, нанося удары по пунктам управления БПЛА и складам ВСУ. Штурмовые группы усилили продвижение к Липцам западнее Глубокого. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку на линии Казачья Лопань — Золочев — Слатино — Липцы, Алёхин сообщил, что бои идут вдоль автомобильной трассы и железнодорожной ветки, соединяющих Белгород и Харьков.
"Огневые средства наземного и воздушного базирования ВС РФ регулярно наносят массированные удары по пунктам управления беспилотников противника, складам с боеприпасами и техникой, уничтожают транспортные развязки и АЗС не только на этом участке, но и выбивают всю логистику на окраинах Харькова, тыловых базах в Чугуеве, Дергачах, Богодухове, Люботине, Коротиче, Изюме", — пояснил обозреватель.
По словам Алёхина, усилилось продвижение российских штурмовых групп западнее Глубокого по направлению к Липцам, а также севернее населённого пункта вдоль Травянского водохранилища.
Эксперт добавил, что в Харьковскую область переброшены военнослужащие 301-й зенитно-ракетной бригады, отвечавшие за ПВО Никополя. Их стали использовать в штурмовых группах.
Алёхин резюмировал, что украинские подразделения теряют боевую устойчивость и управление. "Украинские подразделения теряют боевую устойчивость в обороне", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут остановить армию РФ, которая срезает выступ у Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Война городов идет полным ходом. В ней Россия за счет ударов по объектам в Киеве, бензозаправкам вдоль рокадных дорог и портовой инфраструктуре выглядит гораздо более убедительной. Подробнее об этом — в материале "Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы" на сайте Украина.ру.
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