https://ukraina.ru/20260729/idt-borba-merzavtsev-s-negodyayami-chem-zanimayutsya-ukrainskie-vipy-1081924340.html

"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы

"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы - 29.07.2026 Украина.ру

"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы

На Украине уже две недели длится картонный Майдан в поддержку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Западные СМИ пишут о политическом кризисе, а украинские випы традиционно пытаются использовать его в своих интересах.

2026-07-29T06:00

2026-07-29T06:00

2026-07-29T06:42

украина

россия

банковая

владимир зеленский

михаил федоров

давид арахамия

набу

минобороны

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, считает, что правительственный и экономический кризис в Украине, замаскированный под перезагрузку правительства - стал попыткой Зеленского избавиться от влияния "соросят", но ему это вновь не удалось."Его попытки вернуть "цемент" власти - привели к еще большему её разжижению. Все это в целом говорит о перегруппировке окружающих Банковую политических элит под выборы, и превращают Зеленского в аналог Ющенко, которому не дадут переизбраться", - пишет Дубинский.При этом, по его мнению, "системные элиты" в лице олигархов зачищены властью с подачи тех же "соросят", а оставшиеся с ними не конкурируют, так как в основной массе занимаются "сервисным бизнесом" - от казино до строительства, либо являются их союзниками, делая бизнес на войне.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в окружении Зеленского пишет, что до сих пор в элитах существовал негласный консенсус: "все разборки переносим на период после войны, потому что во время войны они опасны". Такой принцип подразумевал лояльность к Зеленскому, подпитанную страхом перед его силовыми структурами. Единственные, кто мог проявлять нелояльность, – грантовые круги или так называемые "соросята", за которыми стоят европейские либеральные силы и Демпартия США. Они, дескать, и хотят перехватить управление страной. Но не только они."И все другие политические игроки, глядя на это, могут задаться вопросом: "А чем мы хуже Федорова и "соросят"? Почему мы должны просто молча смотреть, как они забирают власть у Зеленского? Раз президент теряет власть, значит, мы должны быть среди тех, кто ее подхватит", - пишет "Страна.ua".Среди потенциальных конкурентов часто называют террориста Кирилла Буданова*, возглавляющего офис президента. Подтягивают и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которому рисуют заоблачные рейтинги. Как и Федоров, ставший знаменем "соросят", все они являются представителями партии войны и обещают воевать до последнего украинца.Усиливается и конфликт между "соросятами" и "слугами народа". Издание "Украинская правда" пишет, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лоббирует интересы компании Fire Point, производителя дронов и ракет, но дорогу ему якобы перешел отставной министр обороны Михаил Федоров. Fire Point рассчитывала получить 80% общего заказа на дронах, а получила лишь 25%. По данным "Украинской правды", там на кону "десятки, иногда сотни миллионов долларов". Как следствие борьбы за военные заказы Арахамии могут готовить подозрение в НАБУ по делу о зарплатах в конвертах для депутатов фракции (по сути, взяток). Как сообщают журналисты издания Юрий Николов и Михаил Ткач, детективы НАБУ уже получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Арахамии.Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что эта политическая борьба к весне политически похоронит Зеленского, так как западным спонсорам он уже надоел. "Ему стали готовить "достойного сменщика" - такая борьба мерзавцев с негодяями", - резюмирует Золотарёв нынешний политический кризис.Грантовые круги на этой неделе раздули скандал из-за мобилизации журналиста издания "Громадське" ("Общественное") Евгения Шульгата. После вмешательства "соросят" его отпустили из ТЦК. Последний его материал был о том, что родственники главы СБУ Закарпатской области во время войны за короткий срок обросли имуществом более чем на $2 миллиона. Примечательно, что ранее он опубликовал статью под названием "Воевать должны все и это справедливо", лоббируя ужесточение мобилизации, жертвой которой стал сам, пусть и ненадолго.На этом же воинственном поприще отличилась на днях и военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова. По ее словам, они уже разработали законопроект, поражающий в правах "ухылянтов", которым грозят заблокировать банковские карты и запретить перемещение по стране, хотя те и без того не могут свободно передвигаться. Весь казус ситуации в том, что лоббирует поражение в правах чиновница, которая формально считается омбудсменом, то есть, должна по идее защищать права. Как сообщает 27 июля издание "Украинские новости", за время войны Решетилова приобрела несколько дорогих автомобилей, а ее муж стал долларовым миллионером.Неплохо заработал на войне и помощи западных союзников также бывший госсекретарь украинского МИДа Александр Баньков. Его подозревают в хищении 37 миллионов гривен, пожертвованных на поддержку Украины. По версии следствия, с 2022 года чиновник убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипломатических представительств направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ему общественной организации.Дальше средства выводили на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а те уже переводили в конвертационные центры для обналичивания.Основной принцип жизни украинской элиты на днях четко сформулировал глава компании Fire Point Денис Штилерман (Данилов), объявивший крестовый поход против России. "Если настанет мир, то все инвестиции прекратятся и мы не сможем зарабатывать", - сказал Штилерман. Именно поэтому, по его словам, Украинаставит целью воевать, пока не развалится Россия, пока Киев не восстановит границы 1991 года. То есть, такие как Штилерман намерены воевать вечно, поскольку их лично не мобилизуют и не бросают отбивать лесопосадки под Лиманом. А деньги на войне они делать научились и не стесняются этого.*признан в РФ террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, россия, банковая, владимир зеленский, михаил федоров, давид арахамия, набу, минобороны, вооруженные силы украины, эксклюзив