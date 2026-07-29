https://ukraina.ru/20260729/obmeleet-evropeyskaya-reka-pri-kakikh-usloviyakh-es-smozhet-sokratit-finansirovanie-ukrainy-1081940278.html

Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины

Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины - 29.07.2026 Украина.ру

Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины

Благодаря внешнему финансированию власти в Киеве ощущают себя относительно комфортно в конфликте на истощение, который ведут с Россией, пишет 26 июля французское издание AgoraVox

2026-07-29T07:01

2026-07-29T07:01

2026-07-29T07:01

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Однако к 2027 году ситуация способна измениться, а европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, может превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей, предупреждают французские журналисты. По их словам, в ряде стран ЕС грядут парламентские и президентские выборы, по итогам которых к власти могут прийти те силы, которые сегодня выступают против финансирования Украины в ущерб европейцам.Парламентские выборы ожидаются в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские во Франции, напоминает газета. Кроме того, издание не исключает возможность проведения досрочных выборов в Германии, где канцлеру Мерцу все труднее удерживать правящую коалицию или в Великобритании, где новый премьер Энди Бернхэм унаследовал все проблемы своего предшественника Кира Стармера и вряд ли сможет поднять рейтинг Лейбористской партии, отстающий от оппонентов на 20%.Французские журналисты также напоминают, что один из главных архитекторов европейской военной поддержки против России – президент Франции Эммануэль Макрон завершает свой второй президентский срок. Они не исключают, что его может сменить Марин Ле Пен, которая относится к Зеленскому с куда большим скепсисом.К тому же лозунги ныне правящих партий крайне непопулярны среди избирателей, так как они призывают к увеличению оборонных расходов, в то время как население считает, что деньги гораздо разумнее тратить на экономику и социальную сферу, отмечает издание. Поэтому логично было бы ожидать, что избиратели отдадут свои голоса именно тем партиям, которые выступают против финансирования оборонного бюджета, говорится в статье.Тем не менее, выборы сами по себе ничего не решают, подчеркивают авторы материала. По их словам, немецкая "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах с 29% голосов, но это недостаточно для формирования однопартийного правительства, а вступать с ней в коалицию остальные партии не хотят.В Великобритании по результатам опросов партия "Реформировать Соединенное Королевство" тоже лидирует в опросах с 24,6%, но на практике консерваторы и лейбористы наверняка консолидируются против нее.Тем не менее есть обстоятельства, при которых финансовый поток в пользу Киева действительно мог бы превратиться в ручей к 2027 году, констатирует издание. Это случится если украинская тема станет токсичной для европейских выборов, например, из-за громкого коррупционного скандала."Во-вторых, необходимо, чтобы в ключевой европейской стране оппозиция одержала победу именно на основе антиукраинской повестки. Главным фактором станет не миграция или экономика, а тот факт, что действующий глава государства спустил политический капитал и деньги налогоплательщиков в "бездонную украинскую бочку"", - отмечает французская газета.Наконец, в-третьих, требуется сокрушительное поражение Киева на поле боя, полагают авторы публикации. Если крах Украины станет близкой и неизбежной реальностью, эти элиты спешно покинут проект "коалиции желающих", считают они.Однако кроме национального уровня, решения в Евросоюзе принимаются еще на уровне Европейской комиссии, а позиция ее главы Урсулы фон дер Ляйен по поводу необходимости финансирования Украины кажется абсолютно непоколебимой. Что должно произойти для того, чтобы Европа действительно уменьшила объем финансовой помощи Киеву в интервью Украина.ру рассказывают российские эксперты.По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Вадима Трухачева, формула достаточно простая: для того, чтобы финансирование Украины сократилось, за это должно выступить большинство стран ЕС."Конечно, выборы могут это дело подтолкнуть. Представьте себе, что во Франции к власти приходит ультраправый политик Жордан Барделла, в Италии Мелони просаживает, а усиливается роль Таяни – нынешнего главы МИД и наследника Берлускони, плюс улучшается результат левой партии "Пяти звезд". В Испании, например, увеличивается роль правой партии "Голос" и левой партии "Сумар", в то время как в Греции проигрывает премьер-министр Кириакос Мицотакис, в Словакии Роберт Фицо удерживается у власти", - обрисовал политолог возможную политическую карту Европы.Но для сокращения финансирования Украины недостаточно простой смены власти в ряде стран Евросоюза, полагает Трухачев. По его словам, у европейцев должны образоваться значительные прорехи в бюджете. Но России не стоит надеется на это – политической воли для того, чтобы продолжать финансировать Украину как минимум в обозначенном объеме у европейцев хватает, отметил он."Британцы со своей стороны готовы сократить все расходы бюджета, кроме расходов на мигрантов для того, чтобы помочь Украине. Норвегия скорее всего тоже не срежет помощь для Киева. Эта страна не входит в ЕС, но очень тесно координирует с ним свою внешнюю политику. Швейцария военную помощь Украине не оказывает, но невоенную оказывает и будет продолжать этим заниматься", - рассказал политолог.По мнению Трухачева, позиция Еврокомиссии по отношению к украинскому конфликту не изменится до тех пор, пока в Европе не возникнет новый миграционный кризис. Это единственное, что может отвлечь внимание ЕК от России и Украины, считает он.Для того, чтобы Россия действительно заставила Евросоюз идти на какие-то компромиссы, а не ставить ей ультиматумы, она должна освободить хотя бы Харьков и Запорожье, заявил Вадим Трухачев. Как он отмечает, Харьков – это второй по величине город Украины и крупнейший транспортный узел – именно через него идет дорога из центральной России в Крым."Такой огромный город в тылу как Белгородской области, так и Донбасса – это источник постоянного беспокойства. Запорожье очень крупный город, он тоже лежит на пути из центральной России в Крым. Это два крупных промышленных центра с военными заводами, ключевыми для украинской оборонки", - подытожил Вадим Трухачев.Если мы говорит о финансировании Украины, то нужно понимать, что оно совершенно разноплановое, рассказал Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов."Там есть финансирование со стороны ЕС, со стороны отдельных стран ЕС и со стороны стран, которые не входят в сообщество, Великобритании прежде всего", - уточнил он.После прихода к власти Энди Бернхэма ясно, что Лондон продолжит оказывать Киеву финансовую, политическую и военную поддержку, продолжил Борисов. По его словам, с июля 2024 года Лондон передал Украине более 250 тыс. беспилотников, около 8 тыс. ракет и свыше 350 тыс. артиллерийских снарядов. Великобритания и Германия перехватили повестку главного спонсорства киевского режима и стали председателями контактной группы по Украине в формате Рамштайн, рассказал политолог."Они налаживали и будут налаживать производство БПЛА, ракет. Мы все это видим по производству так называемых ракет "Фламинго", где активно торчат английские уши. Все это будет продолжаться при Бернхэме". – сказал он.Никаких предпосылок для того, чтобы говорить о прекращении финансирования Украины со стороны Европейской комиссии тоже нет, полагает Борисов. Однако здесь надо учитывать, что ЕК ничего сама не производит, а верстает бюджет из того, что ей предоставляют другие страны сообщества, отметил политолог. И здесь для России есть определенная надежда, считает он."Во Франции со следующего года скорее всего к власти придут правые силы. Я думаю, что может победить Марин ле Пен, если только ее не снимут с выборов. У нее очень хорошие рейтинги. Во Франции настолько устали от макронизма, что к власти действительно могут прийти те силы, которые существенно уменьшат поддержку Украины и будут выступать за активные переговоры", - сказал Борисов.Что касается Германии, ситуация в этой стране сложная, но не безнадежная, продолжил политолог. В сентябре в трех восточных землях Германии пройдут важные региональные выборы – в Саксонии-Анхальт, в Мекленбург-Передней Померании и в Берлине. При этом в Берлине на днях случился кровавый теракт с исламистским следом, напомнил эксперт."Для восточных немцев это как наступить на больную мозоль. Берлин уже переживал подобные теракты с наездом автомобилей на мирных граждан. Магдебург – столица Саксонии-Анхальт тоже пережил такой же наезд. Это безусловно прибавит очков "Альтернативе для Германии". У этой партии есть все шансы впервые сформировать однопартийное правительство как минимум в Саксонии-Анхальт. Партия отнимет эти голоса не у Зеленых и Левых, а у ХДС и у СДПГ, т.е. у тех партий, которые входят в правительство Мерца", - рассказал Борисов.По его словам, внутри Христиано-демократического союза Фридриха Мерца в настоящее время происходят бурные события, которые могут привести к внутреннему расколу партии. Такие же движения происходят внутри Социал-демократической партии Германии, которая входит в коалиционное правительство. Если в Берлине или Саксонии-Анхальт СДПГ получит менее 10-и процентов, это может спровоцировать раскол партии, развал коалиции и досрочные выборы на федеральном уровне, допустил политолог."Если это произойдет, я не исключаю, что политика по безудержному финансированию киевского режима будет пересмотрена. И это уже будет очень серьезно, потому что в основном внутри ЕС вся внешнеполитическая деятельность держится прежде всего на немцах. Я думаю, что нам нужно испытывать очень осторожный оптимизм по этому поводу", - подытожил Тимофей Борисов.***Таким образом, перспектива сокращения европейской финансовой помощи Киеву к 2027 году действительно существует, однако она зависит от стечения сразу нескольких трудносовместимых факторов: смены политического ландшафта в ключевых странах ЕС, внутреннего кризиса в Германии и, что немаловажно, коренного перелома на поле боя.Продолжат ли США поддерживать Украину и в какой форме? Более подробно в материале Евгении Кондаковой Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, трухачев, фридрих мерц, ес, еврокомиссия, европейская комиссия