Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа - 26.06.2026 Украина.ру
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Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа
Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа - 26.06.2026 Украина.ру
Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа
Многие вещи станут понятны после 4 июля. В июле российское руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-26T15:32
2026-06-26T15:32
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В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Трампа. "На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", заявил Васильев, отвечая на вопрос журналиста о дипломатической неопределенности.По словам Васильева, у него сложилось впечатление, что Россия подошла к резкому повороту в ведении военных действий. Он также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о намерении нанести массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины.Американист также признал наличие противоречий в российской риторике. "Хотя и с нашей стороны есть противоречия: то шаг вперед, грозное заявление о красных линиях, а потом как-то "на мягких лапках" отходим или забалтываем", — отметил Васильев."Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям", — предположил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, владимир васильев, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация
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Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа

15:32 26.06.2026
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Многие вещи станут понятны после 4 июля. В июле российское руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Трампа. "На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", заявил Васильев, отвечая на вопрос журналиста о дипломатической неопределенности.
По словам Васильева, у него сложилось впечатление, что Россия подошла к резкому повороту в ведении военных действий. Он также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о намерении нанести массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины.
Американист также признал наличие противоречий в российской риторике. "Хотя и с нашей стороны есть противоречия: то шаг вперед, грозное заявление о красных линиях, а потом как-то "на мягких лапках" отходим или забалтываем", — отметил Васильев.
"Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям", — предположил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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