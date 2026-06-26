https://ukraina.ru/20260626/rezkiy-povorot-v-svo-ekspert-o-perekhode-rossii-k-aktivnym-deystviyam-bez-oglyadki-na-trampa-1080690175.html

Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа

Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа - 26.06.2026 Украина.ру

Резкий поворот в СВО: эксперт о переходе России к активным действиям без оглядки на Трампа

Многие вещи станут понятны после 4 июля. В июле российское руководство должно будет принять кардинальные решения, чтобы действовать без оглядки на Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-26T15:32

2026-06-26T15:32

2026-06-26T15:32

новости

россия

запад

владимир васильев

украина.ру

главные новости

главное

война

война на украине

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_37cbd86e120567d04c38fc40cc01ddac.jpg

В июле руководство России должно будет принять кардинальные решения, взвесив все моменты, чтобы действовать уже без оглядки на Трампа. "На Европу и Зеленского мы уже давно махнули рукой", заявил Васильев, отвечая на вопрос журналиста о дипломатической неопределенности.По словам Васильева, у него сложилось впечатление, что Россия подошла к резкому повороту в ведении военных действий. Он также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о намерении нанести массированные удары по инфраструктуре и экономике Украины.Американист также признал наличие противоречий в российской риторике. "Хотя и с нашей стороны есть противоречия: то шаг вперед, грозное заявление о красных линиях, а потом как-то "на мягких лапках" отходим или забалтываем", — отметил Васильев."Думаю, многие вещи станут понятны после 4 июля. Праздников больше не предвидится, и Россия может посчитать, что у нее развязаны руки к действиям", — предположил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, владимир васильев, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация