Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе - 26.06.2026 Украина.ру
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Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе
Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе - 26.06.2026 Украина.ру
Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе
США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T16:30
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сша
украина
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США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную целостность Украины, готов оказывать военную и энергетическую поддержку. О смене подхода США сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.Он считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы "сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев". По его словам, Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к миру. Макрон охарактеризовал это как "реальную смену подхода" американской стороны.Действительно ли позиция Трампа могла измениться, и в таком случае, кто наделил Макрона полномочиями говорить об этом, учитывая напряжённые отношения двух президентов? Мог ли французский лидер выдать желаемое за действительное объяснила редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко.
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видео, сша, украина, вашингтон, эммануэль макрон, олеся орленко, дональд трамп, видео
Видео, США, Украина, Вашингтон, Эммануэль Макрон, Олеся Орленко, Дональд Трамп

Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе

16:30 26.06.2026 (обновлено: 17:02 26.06.2026)
 
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США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную целостность Украины, готов оказывать военную и энергетическую поддержку. О смене подхода США сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы "сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев". По его словам, Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к миру. Макрон охарактеризовал это как "реальную смену подхода" американской стороны.

Действительно ли позиция Трампа могла измениться, и в таком случае, кто наделил Макрона полномочиями говорить об этом, учитывая напряжённые отношения двух президентов? Мог ли французский лидер выдать желаемое за действительное объяснила редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко.
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