https://ukraina.ru/20260626/rabota-na-elektorat-orlenko-o-gromkikh-no-pustykh-zayavleniyakh-makrona-o-trampe-1080695771.html

Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе

Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе - 26.06.2026 Украина.ру

Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе

США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T16:30

2026-06-26T16:30

2026-06-26T17:02

видео

сша

украина

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эммануэль макрон

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дональд трамп

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США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную целостность Украины, готов оказывать военную и энергетическую поддержку. О смене подхода США сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.Он считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы "сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев". По его словам, Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к миру. Макрон охарактеризовал это как "реальную смену подхода" американской стороны.Действительно ли позиция Трампа могла измениться, и в таком случае, кто наделил Макрона полномочиями говорить об этом, учитывая напряжённые отношения двух президентов? Мог ли французский лидер выдать желаемое за действительное объяснила редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко.

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видео, сша, украина, вашингтон, эммануэль макрон, олеся орленко, дональд трамп, видео