Работа на электорат: Орленко о громких, но пустых заявлениях Макрона о Трампе
16:30 26.06.2026 (обновлено: 17:02 26.06.2026)
США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, отныне Вашингтон, так же как и Европа, поддерживает территориальную целостность Украины, готов оказывать военную и энергетическую поддержку. О смене подхода США сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы "сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев". По его словам, Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к миру. Макрон охарактеризовал это как "реальную смену подхода" американской стороны.
Действительно ли позиция Трампа могла измениться, и в таком случае, кто наделил Макрона полномочиями говорить об этом, учитывая напряжённые отношения двух президентов? Мог ли французский лидер выдать желаемое за действительное объяснила редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко.
Он считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы "сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев". По его словам, Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к миру. Макрон охарактеризовал это как "реальную смену подхода" американской стороны.
Действительно ли позиция Трампа могла измениться, и в таком случае, кто наделил Макрона полномочиями говорить об этом, учитывая напряжённые отношения двух президентов? Мог ли французский лидер выдать желаемое за действительное объяснила редактор российского филиала французской газеты "Юманите", историк и журналист Олеся Орленко.
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