https://ukraina.ru/20260626/evropa-pereshla-chertu-fon-der-lyayen-progovorilas-o-planakh-po-ukraine-1080681093.html
"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине
"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине - 26.06.2026 Украина.ру
"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз доказала, что Запад не заинтересован в мире. Об этом 26 июня заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала
2026-06-26T14:01
2026-06-26T14:01
2026-06-26T14:25
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Поводом стало выступление главы ЕК, в котором она заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России. "Буквально никакого обсуждения. Это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил Дэвис.По его мнению, Европа не готова прислушиваться к требованиям Москвы и стремится лишь к бесконечному продолжению боевых действий и наращиванию военного потенциала Киева.Россия неоднократно подчёркивала: поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём".Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для Киева становятся законной целью.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, пол дэвис (баскетболист), еврокомиссия, сергей лавров, нато, мид, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Пол Дэвис (баскетболист), Еврокомиссия, Сергей Лавров, НАТО, МИД, Мир без границ
"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине
14:01 26.06.2026 (обновлено: 14:25 26.06.2026)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз доказала, что Запад не заинтересован в мире. Об этом 26 июня заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала
Поводом стало выступление главы ЕК, в котором она заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России.
"Буквально никакого обсуждения. Это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил Дэвис.
По его мнению, Европа не готова прислушиваться к требованиям Москвы и стремится лишь к бесконечному продолжению боевых действий и наращиванию военного потенциала Киева.
Россия неоднократно подчёркивала: поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём".
Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для Киева становятся законной целью.