https://ukraina.ru/20260626/evropa-pereshla-chertu-fon-der-lyayen-progovorilas-o-planakh-po-ukraine-1080681093.html

"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине

"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине - 26.06.2026 Украина.ру

"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз доказала, что Запад не заинтересован в мире. Об этом 26 июня заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала

2026-06-26T14:01

2026-06-26T14:01

2026-06-26T14:25

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Поводом стало выступление главы ЕК, в котором она заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России. "Буквально никакого обсуждения. Это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил Дэвис.По его мнению, Европа не готова прислушиваться к требованиям Москвы и стремится лишь к бесконечному продолжению боевых действий и наращиванию военного потенциала Киева.Россия неоднократно подчёркивала: поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём".Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для Киева становятся законной целью.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.

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новости, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, пол дэвис (баскетболист), еврокомиссия, сергей лавров, нато, мид, мир без границ