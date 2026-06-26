https://ukraina.ru/20260626/eskalatsiya-na-ukraine-40-dnevnaya-operatsiya-protiv-rf-i-660-dronov-za-noch-khronika-sobytiy-na-utro-26-1080664652.html

Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня

Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня - 26.06.2026 Украина.ру

Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня

Европа и США становятся союзниками в войне против России. Владимир Зеленский утверждает 40-дневную операцию СБУ по воздействию на РФ. Киев тем временем бьет рекорды террора: 660 дронов против мирных городов

2026-06-26T10:21

2026-06-26T10:21

2026-06-26T10:25

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Очередной пиар-ход Зеленскоголава киевского режима Владимир Зеленский одобрил проведение Службой безопасности Украины 40-дневной операции, направленной на оказание воздействия на Российскую Федерацию. Соответствующее заявление он сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.В ходе встречи Хмара представил доклад по нескольким ключевым направлениям деятельности ведомства, включая план так называемых "дальнобойных санкций", санкций "средней дальности", а также доложил обстановку в зоне проведения специальной военной операции.По словам украинского политика, ключевой целью данной инициативы является попытка побудить Москву прекратить боевые действия. При этом он не уточнил, какие именно методы и инструменты будут задействованы в рамках операции.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что равноправный диалог и переговоры с киевским режимом не имеют смысла, так как он является полностью зависимым от внешних спонсоров. По его словам, в подобных случаях необходимо вести переговоры с теми, кто реально управляет такими зависимыми режимами.Запад сдал позиции и выбрал войнуПереход основных обязательств по военной и финансовой поддержке киевского режима от США к европейским странам выводит украинский конфликт на новый, более опасный этап. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.Авторы публикации отмечают, что европейские политики, которые в годы холодной войны проявляли сдержанность и осторожность в отношениях с СССР, сегодня демонстрируют безрассудство, принимая на себя роль главного спонсора военных действий на Украине. Как ранее неоднократно подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Европа целенаправленно пытается сорвать дипломатическое урегулирование и побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца". По его словам, Брюссель не заинтересован в мире, а лишь в затягивании боевых действий, что делает его прямым соучастником эскалации.Европейские обязательства перед Киевом впечатляют масштабами. Согласно данным Politico, страны НАТО планируют передать Украине военную помощь на общую сумму €140 млрд (почти 12 трлн рублей). €70 млрд из них Киев должен получить уже в текущем году, еще как минимум €70 млрд обещаны на следующий. Примечательно, что США, по информации издания, в этой программе участвовать не будут, фактически перекладывая основное бремя содержания киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.При этом президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе, заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по украинскому вопросу. При этом Макрон ранее признавал, что Евросоюз не может быть посредником в конфликте, поскольку открыто поддерживает Киев и находится на его стороне.В Москве расценивают такие заявления как прямое подтверждение того, что Запад окончательно отказался от роли посредника и полностью встал на сторону войны. В МИД РФ неоднократно заявляли, что любые пакеты военной помощи лишь затягивают конфликт и увеличивают количество жертв, а попытки Европы взять на себя лидерство в финансировании ВСУ свидетельствуют о стремлении сохранить эскалацию на фоне внутриполитических проблем в Соединенных Штатах. Фронтовая сводка Ночная атака украинских беспилотников в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год. Российские средства противовоздушной обороны сбили 660 украинских дронов, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные Минобороны РФ.Утром 26 июня военное ведомство сообщило, что в течение ночи дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 660 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Предыдущий рекорд текущего года был зафиксирован в ночь на 18 июня, когда российские военные сбили 555 украинских дронов. Почти столько же — 556 аппаратов — были уничтожены в ночь на 17 мая.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском участке подразделения ВС РФ продвигаются к населенным пунктам Ореховатка и Николаевка, расширяя контроль вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Это создает условия для дальнейшего охвата группировки противника и перерезания его логистических маршрутов.На Добропольском направлении российские войска выбили противника из населенного пункта Мирное и закрепились в районе Анновки. Продвижение продолжается, что свидетельствует о неспособности ВСУ удерживать позиции на данном участке фронта.В Красном Лимане идут ожесточенные бои в городской застройке. Российские подразделения продвигаются, уничтожив переправу ВСУ в районе Маяков. На северной окраине города ведутся встречные бои — противник пытается контратаковать, но успеха не имеет.В Константиновке бои продолжаются непосредственно в городе. Российские войска продвинулись в ряде районов, под контроль взято более сотни зданий. Продолжается давление на центр города и промышленную зону. Противник активно применяет беспилотные летательные аппараты, однако это не останавливает наступательный порыв российских военнослужащих.На Купянском направлении расширяется зона контроля на восточном берегу реки Оскол. Идут бои в районах Глушковки и Куриловки. Российские войска закрепляются на занятых рубежах и продолжают теснить противника.В экспертном сообществе обсуждают, каким образом Запад рассчитывает покончить с Россией. Подробнее - в материале "Россия терпит, но это должно не радовать, а пугать". Эксперты и политики о перспективах

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