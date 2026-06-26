Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации - 26.06.2026 Украина.ру
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Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации
Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации - 26.06.2026 Украина.ру
Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой
2026-06-26T07:23
2026-06-26T07:23
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"Сорос - хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой", - написал Дмитриев.Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос - "системный хакер", который сумел "взломать систему" и превратить неправительственные организации в машины для взяток.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Подробнее - в материале Маск заявил, что Венгрию захватили структуры Джорджа Сороса на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, джордж сорос, сша, илон маск, демократическая партия, украина.ру, кирилл дмитриев
Новости, Россия, Украина, Джордж Сорос, США, Илон Маск, Демократическая партия, Украина.ру, Кирилл Дмитриев

Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации

07:23 26.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой
"Сорос - хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой", - написал Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос - "системный хакер", который сумел "взломать систему" и превратить неправительственные организации в машины для взяток.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года.
Подробнее - в материале Маск заявил, что Венгрию захватили структуры Джорджа Сороса на сайте Украина.ру.
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