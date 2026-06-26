https://ukraina.ru/20260626/dmitriev-nazval-sorosa-khakerom-upravlyayuschim-mirovoy-politikoy-cherez-obschestvennye-organizatsii-1080659213.html

Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации

Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации - 26.06.2026 Украина.ру

Дмитриев назвал Сороса хакером, управляющим мировой политикой через общественные организации

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой

2026-06-26T07:23

2026-06-26T07:23

2026-06-26T07:23

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"Сорос - хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой", - написал Дмитриев.Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос - "системный хакер", который сумел "взломать систему" и превратить неправительственные организации в машины для взяток.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Подробнее - в материале Маск заявил, что Венгрию захватили структуры Джорджа Сороса на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, джордж сорос, сша, илон маск, демократическая партия, украина.ру, кирилл дмитриев