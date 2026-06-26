https://ukraina.ru/20260626/davay-voskresim-dukh-ankoridzha-amerikanist-o-zayavlenii-ushakova-i-signalakh-moskvy-1080685699.html

"Давай воскресим дух Анкориджа": американист о заявлении Ушакова и сигналах Москвы

"Давай воскресим дух Анкориджа": американист о заявлении Ушакова и сигналах Москвы - 26.06.2026 Украина.ру

"Давай воскресим дух Анкориджа": американист о заявлении Ушакова и сигналах Москвы

Заявление Юрия Ушакова — это подспудный намек администрации Трампа: неплохо бы реанимировать "дух Анкориджа". Российская сторона не "хоронила" эти договоренности — это сделали американцы, а Москва готова вернуться к диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-26T14:17

2026-06-26T14:17

2026-06-26T14:17

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21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США не смогли выполнить свою часть договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже. По его словам, Россия по-прежнему привержена этим пониманиям, тогда как американская сторона "оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути". Ушаков подчеркнул, что Москва больше не ждет выполнения этих соглашений, а нацелена на достижение победы.Заявление Ушакова, по мнению Васильева, стало важным дипломатическим сигналом. Как отметил эксперт, российская сторона никогда не отказывалась от "духа Анкориджа" — это американцы не смогли выполнить свои обязательства."Российская сторона не заявляла, что похоронила "дух Анкориджа". Это американцы отказались, а мы — нет. Мы им намекаем: "Давайте воскресим, с нашей стороны всё в порядке"", — сказал собеседник издания.По словам Васильева, особенность нынешней администрации США — в ее непредсказуемости. "У Трампа на дню семь пятниц. Трамп может сегодня "дух Анкориджа" похоронить, а через какое-то время вдруг заявит, что "Анкоридж" — это магистральное направление российско-американских отношений", — пояснил эксперт.Американист подчеркнул, что аналогичные подходы США применяли и к другим союзникам. Но в данном случае, по его мнению, Ушаков четко обозначил позицию Москвы: двери для диалога открыты, ответ за Вашингтоном. "Если переводить на дипломатический язык, то заявление Ушакова — это подспудный намек администрации Трампа: мол, неплохо бы это дело реанимировать", — резюмировал Васильев.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Почему атаки дронов скоро станут нерентабельными, зачем Трамп "водит за нос" Макрона и почему украинские ракеты рискуют остаться без "мечей"? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада" на сайте Украина.ру.

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