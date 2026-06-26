https://ukraina.ru/20260626/belorussiya-prinyala-reshenie-polkovnik-tikhanskiy-rasskazal-kak-minsk-gotovitsya-k-voyne-s-ukrainoy-1080662419.html

Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной

Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной - 26.06.2026 Украина.ру

Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной

Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Белоруссии непосредственно из Минска, а также о целях туманного ультиматума Зеленского и о готовности европейских стран к большой войне

2026-06-26T09:06

2026-06-26T09:06

2026-06-26T09:06

видео

минск

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00:25 - Обстановка в Белоруссии и на границах.06:56 – О защите границ Белоруссии и целях Зеленского в вовлечении Минска в войну.10:13 – Кто из стран ЕС готов к большой войне? 16:57 – Что ждать от саммита НАТО в Турции? 18:35 – Длинная командировка Лукашенко и встреча с Путиным. * В материале упоминается Кирилл Буданов*, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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