Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной - 26.06.2026 Украина.ру
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Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной
Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной - 26.06.2026 Украина.ру
Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Белоруссии непосредственно из Минска, а также о целях туманного ультиматума Зеленского и о готовности европейских стран к большой войне
2026-06-26T09:06
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минск
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00:25 - Обстановка в Белоруссии и на границах.06:56 – О защите границ Белоруссии и целях Зеленского в вовлечении Минска в войну.10:13 – Кто из стран ЕС готов к большой войне? 16:57 – Что ждать от саммита НАТО в Турции? 18:35 – Длинная командировка Лукашенко и встреча с Путиным. * В материале упоминается Кирилл Буданов*, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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видео, минск, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, украина.ру, ес, нато, видео
Видео, Минск, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, НАТО

Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с Украиной

09:06 26.06.2026
 
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Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Белоруссии непосредственно из Минска, а также о целях туманного ультиматума Зеленского и о готовности европейских стран к большой войне
00:25 - Обстановка в Белоруссии и на границах.
06:56 – О защите границ Белоруссии и целях Зеленского в вовлечении Минска в войну.
10:13 – Кто из стран ЕС готов к большой войне?
16:57 – Что ждать от саммита НАТО в Турции?
18:35 – Длинная командировка Лукашенко и встреча с Путиным.
* В материале упоминается Кирилл Буданов*, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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ВидеоМинскУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраина.руЕСНАТО
 
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