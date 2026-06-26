25 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру
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25 июня 2026 года, вечерний эфир
25 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру
25 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T12:45
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россия
москва
херсонская область
богдан безпалько
"азов"
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества Херсонской области в Москве* Родные места. Школа мужества заводского района. Гость: Андрей Тяпин, руководитель спортивной школы "Геликон", тренер по греко-римской борьбе* Большое интервью. О массированных атаках беспилотников на Москву и другие регионы России, а также об итогах саммита G7. Гость: Богдан Безпалько – политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. *В беседе упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
россия
москва
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россия, москва, херсонская область, богдан безпалько, "азов", новороссия сегодня, видео
Россия, Москва, Херсонская область, Богдан Безпалько, "Азов", Новороссия сегодня

25 июня 2026 года, вечерний эфир

12:45 26.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки

* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества Херсонской области в Москве

* Родные места. Школа мужества заводского района. Гость: Андрей Тяпин, руководитель спортивной школы "Геликон", тренер по греко-римской борьбе

* Большое интервью. О массированных атаках беспилотников на Москву и другие регионы России, а также об итогах саммита G7. Гость: Богдан Безпалько – политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

*В беседе упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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