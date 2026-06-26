https://ukraina.ru/20260626/25-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080674987.html

25 июня 2026 года, вечерний эфир

25 июня 2026 года, вечерний эфир - 26.06.2026 Украина.ру

25 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T12:45

2026-06-26T12:45

2026-06-26T12:45

россия

москва

херсонская область

богдан безпалько

"азов"

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080674845_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3af0f65d794528d221a5e71baef28ba6.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества Херсонской области в Москве* Родные места. Школа мужества заводского района. Гость: Андрей Тяпин, руководитель спортивной школы "Геликон", тренер по греко-римской борьбе* Большое интервью. О массированных атаках беспилотников на Москву и другие регионы России, а также об итогах саммита G7. Гость: Богдан Безпалько – политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. *В беседе упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

россия

москва

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, москва, херсонская область, богдан безпалько, "азов", новороссия сегодня, видео