25 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества Херсонской области в Москве
* Родные места. Школа мужества заводского района. Гость: Андрей Тяпин, руководитель спортивной школы "Геликон", тренер по греко-римской борьбе
* Большое интервью. О массированных атаках беспилотников на Москву и другие регионы России, а также об итогах саммита G7. Гость: Богдан Безпалько – политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
*В беседе упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Херсонское землячество в Москве. Гость: Сергей Покладов - председатель правления землячества Херсонской области в Москве
* Родные места. Школа мужества заводского района. Гость: Андрей Тяпин, руководитель спортивной школы "Геликон", тренер по греко-римской борьбе
* Большое интервью. О массированных атаках беспилотников на Москву и другие регионы России, а также об итогах саммита G7. Гость: Богдан Безпалько – политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
*В беседе упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России, а также Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН). Они признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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