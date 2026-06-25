Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг - 25.06.2026 Украина.ру
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Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг
Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг - 25.06.2026 Украина.ру
Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг
Производители оружия в Европе сталкиваются с рядом проблем на фоне попыток европейских стран провести перевооружение, передает Блумберг
2026-06-25T12:52
2026-06-25T13:23
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Как отмечает агентство, после того, как европейские члены НАТО поддались давлению президента США Дональда Трампа в виде требования о надлежащем финансировании вооруженных сил, инвесторы считали, что европейские оборонные компании "не проиграют".В частности, немецко-французский проект по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS провалился из-за разногласий, а немецкий оборонный концерн Rheinmetall на этой неделе потерял многомиллиардный контракт на строительство фрегатов после того, как политики выразили недовольство ростом затрат.О проблемах ЕС - в материале Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского на сайте Украина.ру.
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Новости, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, МИД, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Мир без границ

Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг

12:52 25.06.2026 (обновлено: 13:23 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Производители оружия в Европе сталкиваются с рядом проблем на фоне попыток европейских стран провести перевооружение, передает Блумберг
Как отмечает агентство, после того, как европейские члены НАТО поддались давлению президента США Дональда Трампа в виде требования о надлежащем финансировании вооруженных сил, инвесторы считали, что европейские оборонные компании "не проиграют".

"С тех пор они поняли, что перевооружение идет не столь гладко. Акции оборонных компаний упали на фоне опасений, что испытывающие нехватку средств правительства могут не выполнить обещания по расходам, если на Украине будет установлен мир. А с учетом того, что беспилотники меняют ситуацию на поле боя там и в Персидском заливе, ведутся дискуссии о том, какое оборудование им следует закупать и остаются ли дорогостоящие танки и артиллерия актуальными", - говорится в материале.

В частности, немецко-французский проект по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS провалился из-за разногласий, а немецкий оборонный концерн Rheinmetall на этой неделе потерял многомиллиардный контракт на строительство фрегатов после того, как политики выразили недовольство ростом затрат.
О проблемах ЕС - в материале Брюссель теряет союзника: Польша готова выйти из ЕС из-за Зеленского на сайте Украина.ру.
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