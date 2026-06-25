Оборонный сектор ЕС сталкивается с проблемами - Блумберг

"С тех пор они поняли, что перевооружение идет не столь гладко. Акции оборонных компаний упали на фоне опасений, что испытывающие нехватку средств правительства могут не выполнить обещания по расходам, если на Украине будет установлен мир. А с учетом того, что беспилотники меняют ситуацию на поле боя там и в Персидском заливе, ведутся дискуссии о том, какое оборудование им следует закупать и остаются ли дорогостоящие танки и артиллерия актуальными", - говорится в материале.