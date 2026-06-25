https://ukraina.ru/20260625/malchiki-s-bankovoy-sposobny-na-vs-markosyan-pro-otvetstvennye-resheniya-i-situatsiyu-v-krymu-1080645891.html

"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму

"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму - 25.06.2026 Украина.ру

"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму

Экстренные решения властей Крыма о приостановке детского отдыха до конца лета и переводе распределения топлива в закрытый режим — это очень правильные и ответственные шаги. Потому что "мальчики с Банковой" способны абсолютно на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-06-25T18:20

2026-06-25T18:20

2026-06-25T18:24

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Ранее власти Крыма приостановили детский отдых в лагерях до 1 сентября 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. На полуострове также введен режим ограниченной продажи топлива для физических и юридических лиц, топливо поступает только государственным службам. Детей из международного центра "Артек" организованно вывозят к местам постоянного проживания.Оценивая эффективность решений крымских властей Маркосян назвала их абсолютно правильными и ответственными."Нам пора действовать в жестких рамках войны, отдавая себе отчет, с кем и с чем мы имеем дело. Эти мальчики с Банковой способны абсолютно на всё. А сейчас они загнаны в угол", — заявила эксперт.По мнению обозревателя, паниковать сейчас не имеет смысла, но и закрывать глаза на реальность не стоит — киевский режим бил и продолжит наносить удары по детям, транспорту и объектам отдыха, и рисковать в такой ситуации неоправданно. "Уверена, мы вполне переживем летний сезон без морского загара — Россия большая страна. В народе есть мудрая пословица "Береженого Бог бережет". Так давайте ему и себе в этом поможем", — призвала Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.

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