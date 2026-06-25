"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/malchiki-s-bankovoy-sposobny-na-vs-markosyan-pro-otvetstvennye-resheniya-i-situatsiyu-v-krymu-1080645891.html
"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму
"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму - 25.06.2026 Украина.ру
"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму
Экстренные решения властей Крыма о приостановке детского отдыха до конца лета и переводе распределения топлива в закрытый режим — это очень правильные и ответственные шаги. Потому что "мальчики с Банковой" способны абсолютно на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-06-25T18:20
2026-06-25T18:24
новости
крым
банковая
россия
елена маркосян
украина.ру
артек
сергей аксенов
сво
лагерь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/73/1033977300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14762dc83842e927882ccf5406c289b8.jpg
Ранее власти Крыма приостановили детский отдых в лагерях до 1 сентября 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. На полуострове также введен режим ограниченной продажи топлива для физических и юридических лиц, топливо поступает только государственным службам. Детей из международного центра "Артек" организованно вывозят к местам постоянного проживания.Оценивая эффективность решений крымских властей Маркосян назвала их абсолютно правильными и ответственными."Нам пора действовать в жестких рамках войны, отдавая себе отчет, с кем и с чем мы имеем дело. Эти мальчики с Банковой способны абсолютно на всё. А сейчас они загнаны в угол", — заявила эксперт.По мнению обозревателя, паниковать сейчас не имеет смысла, но и закрывать глаза на реальность не стоит — киевский режим бил и продолжит наносить удары по детям, транспорту и объектам отдыха, и рисковать в такой ситуации неоправданно. "Уверена, мы вполне переживем летний сезон без морского загара — Россия большая страна. В народе есть мудрая пословица "Береженого Бог бережет". Так давайте ему и себе в этом поможем", — призвала Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
крым
банковая
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/73/1033977300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437e6c04672081148b9a4428af661012.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, банковая, россия, елена маркосян, украина.ру, артек, сергей аксенов, сво, лагерь, главные новости, главное, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, дети, отдых, транспорт, война, война на украине
Новости, Крым, Банковая, Россия, Елена Маркосян, Украина.ру, Артек, Сергей Аксенов, СВО, лагерь, Главные новости, главное, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, дети, отдых, транспорт, война, война на Украине

"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму

18:20 25.06.2026 (обновлено: 18:24 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка детей в "Артек"
Отправка детей в Артек - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Экстренные решения властей Крыма о приостановке детского отдыха до конца лета и переводе распределения топлива в закрытый режим — это очень правильные и ответственные шаги. Потому что "мальчики с Банковой" способны абсолютно на всё. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее власти Крыма приостановили детский отдых в лагерях до 1 сентября 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. На полуострове также введен режим ограниченной продажи топлива для физических и юридических лиц, топливо поступает только государственным службам. Детей из международного центра "Артек" организованно вывозят к местам постоянного проживания.
Оценивая эффективность решений крымских властей Маркосян назвала их абсолютно правильными и ответственными.
"Нам пора действовать в жестких рамках войны, отдавая себе отчет, с кем и с чем мы имеем дело. Эти мальчики с Банковой способны абсолютно на всё. А сейчас они загнаны в угол", — заявила эксперт.
По мнению обозревателя, паниковать сейчас не имеет смысла, но и закрывать глаза на реальность не стоит — киевский режим бил и продолжит наносить удары по детям, транспорту и объектам отдыха, и рисковать в такой ситуации неоправданно.
"Уверена, мы вполне переживем летний сезон без морского загара — Россия большая страна. В народе есть мудрая пословица "Береженого Бог бережет". Так давайте ему и себе в этом поможем", — призвала Елена Маркосян.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Дмитрия Ковалевича "Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымБанковаяРоссияЕлена МаркосянУкраина.руАртекСергей АксеновСВОлагерьГлавные новостиглавноеновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОдетиотдыхтранспортвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:58Россия обвинила Францию в пиратстве, Коломойского* осудили за хищение нефти. Новости к 20.00
19:26Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
19:17ВС РФ атаковали Сумы, ВСУ убили жителя Крыма. Новости СВО
18:36Грядущая зима будет тяжёлой на Украине — Шмыгаль
18:26В Кривом Роге ТЦКшники на бусике снова сбили человека
18:20"Мальчики с Банковой способны на всё": Маркосян про ответственные решения и ситуацию в Крыму
18:12Украина без украинцев: опухоль неонацизма пустила метастазы. Что делать с радикалами
18:10"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию
17:47ПВО работает в Донецке. Новости СВО
17:44Избран или назначен? Каким был путь Гитлера к власти. Скоро в эфире!
17:30Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня
17:26Итоги 25.06.26: ЕС "режет" дроны, в Черниговской области Украины объявили эвакуацию
17:16Украинский политолог: ни один российский НПЗ не был полностью уничтожен
17:14Елена Маркосян: Украина без выхода к Черному морю — это конец "проекта войны" Европы и США
17:08Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
16:54SkyNews: в 2025 году боевики полка "Скеля" расстреляли автомобиль журналиста под Добропольем
16:50"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ
16:48Мерц заявил о необходимости переговоров по Украине и заморозке линии фронта
16:40"Что такое Россия и что такое мы": Лукашенко рассказал о минских переговорах с представителями Зеленского
16:17Действия ВСУ в Донбассе квалифицированы как геноцид
Лента новостейМолния