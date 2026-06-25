https://ukraina.ru/20260625/gromkiy-seks-skandal-na-ukraine-kto-unizil-ministra-oborony-fedorova-1080635586.html

Громкий секс-скандал на Украине: кто унизил министра обороны Федорова?

Громкий секс-скандал на Украине: кто унизил министра обороны Федорова? - 25.06.2026 Украина.ру

Громкий секс-скандал на Украине: кто унизил министра обороны Федорова?

На Украине разгорается очередной вонючий скандал, причем вонючий - в самом прямом смысле этого слова

2026-06-25T15:45

2026-06-25T15:45

2026-06-25T15:59

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Не успели украинцы еще отойти от шока, связанного с кладбищенскими ритуалами экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, как им на головы обрушилась свежая порция коричневой субстанции - но уже от "ведьмачки" Марии Тихой. Ее еще называют придворной гадалкой Владимира Зеленского. Кстати, именно Мария Тихая снабжала амулетами с трупов Андрея Ермака. Ее же видели рядом с Юлией Тимошенко на суде, где лидеру "Батькивщины" предъявили обвинения в коррупции и подкупе депутатов. В общем, популярная среди элиты персона, которая, как выяснилось, не только гадает и привораживает, но еще и занимается с политиками нетрадиционным сексом.Таролог и финалистка "Битвы экстрасенсов" Тихая заявила, что предавалась экзотическим любовным утехам с одним из украинских министров. Об этом она сообщила в интервью блогеру Василию Тимошенко. "Мне было прикольно издеваться над ним", - рассказала гадалка. И добавила, что доминировала над министром "с лютой злостью за то, что воровал": это особо должны оценить патриоты. Правда, не совсем ясно, почему ведьмачка выбрала именно БДСМ как способ наказания коррупционера, вместо того, чтобы сообщить о фактах воровства, например, в НАБУ. По словам Тихой, ей неоднократно доводилось доминировать в постели над политиками и за извращенный секс ей предлагали от 30 до 100 тысяч долларов. Хотя такие суммы вызывают сомнение: на специальных сайтах можно договориться с профессионалкой в сфере БДСМ за 1-2 тысячи долларов. Но, возможно, Тихая еще и давала советы по управлению государством во время сеанса содомии? Рассказала она и о других шокирующих предложениях, которые ей делали политики, предлагая за это большие деньги. "Вот так вот они развлекаются, чтобы вы все знали", - публично разоблачила представителей украинской элиты тарологиня.Примечательно, что на Украине множатся скандалы с "душком": начиная от дела Тимура Миндича с его золотыми унитазами и заканчивая Ермаком с его персональной гадалкой "Вероникой Феншуй" и браслетами с трупов. И речь уже даже не о коррупции или кадровых интригах, а о том культурном и моральном фоне, который постепенно становится новой нормой для части украинского истеблишмента. Будучи еще участником шоу "95 квартал", Зеленский подсадил украинцев на туалетный юмор. А теперь и вся украинская верхушка опустилась до сведения счетов с помощью грязных сексуальных разоблачений, зная, что такое по душе "маленьким украинцам" и быстрей дойдет до их разума и сердца, нежели скучные и обыденные уже коррупционные расследования.Поэтому спланированное разоблачение Марии Тихой немедленно разлетелось по всем СМИ, а глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев первым раскрыл интригу и дал понять, что тем самым министром является глава Минобороны Михаил Федоров. Это бывший цифровой вице-премьер и родоначальник "Дии", а еще - персональный враг Гетманцева. У этих двух "титанов" давние счеты и давняя заруба из-за доступа к контрактам МО и за контроль над игорным бизнесом в стране. Теперь эти разборки стали публичными. "По крайней мере становится понятным, почему министр сорвал ДСОМ (систему мониторинга онлайн-казино), еАкциз (маркировка табака и алкоголя) и реформу мобилизации. У него просто были связаны руки", - издевательски написал Гетманцев у себя в соцсетях, прикрепив ссылку на интервью Марии Тихой. Явно, публичное обсуждение сексуальных пристрастий главы МО - это открытая месть табачного и алкогольного лобби, которое стоит за руководителем финансового комитета Рады, это сигнал от кураторов украинской "игорки", с которыми Федоров вошел в клинч и обломал их финансовые аппетиты. В ответ лоббисты через ведьмачку Марию Тихую публично унизили министра обороны на глазах всей страны. Ибо все политические, коррупционные и сексуальные истории Украины - это про деньги, и только про деньги. А еще про тех, кто хочет эти деньги пилить под прикрытием войны.Михаил Федоров - это креатура глобалистов и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, который верно служит Демпартии США. Именно Пинчук и "кошелек Сороса" на Украине Томаш Фиала продавили через Зеленского назначение Федорова в кресло министра обороны - оно должно было стать трамплином для премьерского взлета экс-цифровика. А там и до президентских амбиций рукой подать. Похоже, что эти планы до сих пор не утратили актуальности, но Федорову после откровений Тихой будет нелегко претендовать на повышение. Хотя, учитывая, что вся западная элита прошла через остров Эпштейна, БДСМ-опыт Федорова может даже сыграть в плюс.Но пока что у него проблемы: ведь против ставленника глобалистов действует глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, которого связывают с республиканцами и командой Дональда Трампа. Он давно сражается с Федоровым за доступ к финансовым потокам министерства обороны и контроль за игорным бизнесом. Именно здесь находится подоплека секс-скандала, в котором сейчас старательно замазывают Федорова. Дело в том, что при министре обороны Рустеме Умерове (сейчас - секретарь СНБО), именно Арахамия был держателем самых крупных военных пакетов и заказов. Однако с приходом Федорова в МО схема стала ломаться, а людей парламентского контролера начали выдавливать из крупных оборонных контрактов. Украина ведь воюющая страна, и вся ее экономика переведена на военные рельсы, которые смазывает Запад. Неудивительно, что война стала самым прибыльным бизнесом, вот за него и дерутся сейчас украинские вассалы "демов" и "респов" США. Тем более, что на кону стоят новые миллиардные вливания от Европы. Германия, Франция и Великобритания пообещали Зеленскому выделить финансирование на вооружение, боеприпасы и новые оборонные контракты. Эти европейские державы выступают ключевыми партнерами Киева, заключив многомиллиардные пакеты помощи для укрепления украинского ВПК, создания совместных предприятий и финансирования закупок через различные коалиции. Кроме того, "евротройка" инициировала совместные программы по разработке и производству дальнобойных вооружений и систем ПВО для нужд украинской армии. После саммита "Большой семерки", где европейским "ястребам" удалось перетащить на свою сторону Трампа, шансы на завершение конфликта в 2026 году резко уменьшились. Все разговоры о мирных переговорах и возможных выборах президента и парламента на Украине тоже сошли на нет: нетрудно заметить, что прекратилась раскрутка залужных - будановых* - билецких* в качестве политических лидеров, а мирный трек накрылся медным тазом. Европейская партия войны сделала ставку на продолжение конфликта с Россией, а это значит, что деньги и военные контракты вновь потекут рекой в Киев. Вот за этот жирный и сладкий пирог сцепились Пинчук и Арахамия, так как нарисовалась перспектива освоить очередные европейские миллиарды в течение 2026-2027 гг. Группе Гетманцева-Арахамии позарез надо выбить Федорова из минобороны или хотя бы окоротить его амбиции, в том числе связанные с оборонными заказами. Ведь если ставленник глобалистов сумеет закрепиться в качестве одного из ключевых кураторов военных технологий, цифровых платформ и оборонных разработок, он получит собственную ресурсную базу, способную превратить его из технического менеджера в самостоятельного политического игрока национального масштаба. Прямая выгода от этого и его кураторам-"соросятам".Не менее важным является и другой аспект. В стороне от раздела финансовых потоков не останутся силовые структуры. По мере роста объемов оборонного финансирования неизбежны будут перестановки внутри СБУ, поскольку контроль над военно-промышленными программами обеспечивает не только деньги, но и влияние на политические процессы, бизнес и региональные элиты. Так что информационные атаки и компроматные бомбы следует рассматривать не как отдельные скандалы с гадалками и сексуальными утехами, а как подготовительный этап к масштабному переделу сфер влияния внутри украинской власти. Фактически начинается борьба за распределение будущих западных миллиардов на два года войны. И чем ближе момент поступления очередных пакетов европейской помощи, тем жестче будет схватка между элитами, каждая из которых стремится занять максимально выгодную позицию у финансовой кормушки военного времени.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, михаил федоров, украина.ру, киев