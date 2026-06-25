https://ukraina.ru/20260625/elena-markosyan-ukraina-bez-vykhoda-k-chernomu-moryu--eto-konets-proekta-voyny-dlya-ssha-i-evropy-1080642375.html

Елена Маркосян: Украина без выхода к Черному морю — это конец "проекта войны" Европы и США

Елена Маркосян: Украина без выхода к Черному морю — это конец "проекта войны" Европы и США - 25.06.2026 Украина.ру

Елена Маркосян: Украина без выхода к Черному морю — это конец "проекта войны" Европы и США

Тема Крыма и всего побережья будет актуализироваться с каждым днем всё сильнее, поскольку Украина без выхода к Черному морю — это конец проекта войны, который Штаты и Европа готовили больше 15 лет и запускали госпереворотом в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-06-25T17:14

2026-06-25T17:14

2026-06-25T17:15

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Отвечая на вопрос о причинах ухудшения обстановки в Крыму, собеседница Украина.ру объяснила, что напряжение вокруг полуострова будет только нарастать.Маркосян заявила, что Украина теряет порты на северном побережье Черного моря, а также утрачивает логистическую инфраструктуру. "Судьба Одессы и Николаева, военная база в Очакове — все это находится под ударом. А спасти и защитить их для военных целей, для контрабанды оружия и всего, чем украинцы торгуют, без Крыма практически невозможно", — пояснила обозреватель.По мнению эксперта, тема Крыма и всего побережья будет актуализироваться с каждым днем всё сильнее. "Украина без выхода к Черному морю — это конец проекта войны, который Штаты и Европа готовили больше 15 лет и запускали госпереворотом в 2014 году", — отметила собеседница Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Тем временем солдаты Вооруженных сил Украины тратят дни, а иногда и недели, чтобы просто добраться до передовых позиций. Об этом в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.

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