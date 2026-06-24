ОПГ "Служба безопасности Украины". Как СБУ терроризировала Мелитополь руками банды Тучи
14:45 24.06.2026 (обновлено: 14:55 24.06.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України / Перейти в фотобанкСБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Предприниматель из Мелитополя Дмитрий Бирзулов рассказал изданию "Украина.ру" о связи СБУ с организованной преступностью и о том, как они ввергли Запорожскую область в 90-е годы.
Мы сидим с крупным внешне невозмутимым мужчиной в одном из помещений редакции. Он, не торопясь, обстоятельно словно сагу рассказывает свою историю, вернее целый сериал про то, как его пытались сначала обложить данью, а когда он отказался, сначала избивали, а потом пытались убить и уничтожить налаженный бизнес, с которого он платил государству налоги. История вроде не новая, только главным преступником в ней выступает та самая служба, которая должна бороться с преступной средой, а пособниками уголовников в наколках и погонах выступают судьи, а государство в их лице не только не защитило честного гражданина, а всячески пыталось его заставить платить бандитам и не искать правды в правительственных и правоохранительных кабинетах. Впрочем, самое важное здесь, что это за "государство"? Место действия: Украина, город Мелитополь. Время действия: 2014-2022 годы.
Приводим его рассказ почти полностью, поскольку это - реальное доказательство преступного характера режима Зеленского. Тем более, что главные персонажи (все имена, фамилии - подлинные) не какие-то коррупционеры в Киеве, а, так сказать - низовое звено в одном из небольших городов большой страны.
Какая разница, кому платить?
У меня торговый центр в городе Мелитополь Запорожской области. В день стрельбы на Майдане мне сказали, что я должен заплатить 10 тысяч долларов начальнику мелитопольской милиции, а потом платить ежемесячно. Я действовал по закону, написал заявление, была зафиксирована дача взятки и месяца через два человека, который ее требовал, арестовали. Но судья прислал человека, который спросил, сколько я готов дать, чтобы посадили милиционера. Я ответил — ни сколько, взятка доказана.
Дмитрий Бирзулов
Дмитрий Бирзулов
Учитывая, что я отказался платить коррумпированной к тому времени уже полиции, в 2017 году ко мне пришли сотрудники СБУ вместе с членами ОПГ. Четверо уголовников, все мастера спорта на уровне Украины. Они ездили на тот момент на служебных машинах СБУ по всему Мелитопольскому району и собирали дань, а руководители предприятий просто не могли им отказать, глядя на номера на машинах. Правда был прецедент, когда в Приазовском районе люди собрались и написали заявление. Благодаря этому СБУшная банда на полгода оставила их в покое, но потом у них стали гореть дома, машины, цеха и другие объекты бизнеса. С 2017 по начало 2022 года у нас каждую ночь регулярно горело по 3-4 машины тех, кто отказывался платить СБУ. Дорогие машины — по 50-100 тысяч долларов каждая.
Поджогами занималась банда Артура Горобца по прозвищу Туча. Это ставленник СБУ для сбора денег по Запорожской области. Кроме ежемесячного сбора, они с помощью СБУ вели прослушку, знали, когда люди куда-то уезжали, и производили у них кражи. Впрочем, разбой тоже был. А вымогательство они оформляли красиво, чтобы не было возможности обратиться в полицию — как ежемесячную помощь детям-сиротам в размере порядка 30 тысяч гривен.
Артур Туча
Артур Туча
Так вот, в 2017-м ко мне пришли четверо и спросили, кому я плачу. Я рассмеялся и сказал, что сейчас не 90-е. Тогда мне прилетел удар в лицо от мастера спорта. Уходя, мне сообщили, что либо вот так и будет, либо я могу позвонить своей крыше, если она у меня есть. В тот момент у меня был знакомый из МВД — начальник 7-го отдела по надзору за полицией Александр Качанов, который периодически побирался у меня на бензин для своего отдела. Я к нему, а он говорит, что надо платить. Вот так крыша протекла. А через полчаса вернулись четверо бандитов вместе со смотрящим — Артуром Тучей и начальником отдела "К" СБУ — Максимом Савченко, которого через год сделают начальником всего Мелитопольского СБУ за то, что делился собранными деньгами с начальником Запорожского областного СБУ Хилько. Приехал и Качанов вместе с начальником отдела полиции по борьбе с бандитизмом в Мелитополе Хилобоком. Представьте, все они вместе попадают на камеру в магазине, а через полчаса в таком же составе собираются на улице в центре города, там, где сейчас Запорожская облпрокуратура. Мой магазин там рядом.
Ну а я вышел им навстречу с автоматом — у меня было разрешение на оружие. Правда один из бандитов тут же наставил на меня пистолет и передернул затвор. Это все в центре города в воскресенье в 2 часа дня при двух подполковниках МВД и капитане СБУ, которые вообще ничего не сделали. Качанов только сказал мне убрать автомат, а то бандиты еще и за него предъявят, придется платить больше. И вообще, какая разница, кому платить? Плати им.
Савченко и Туча тут же начали предлагать пройти в какой-нибудь кабинет поговорить. Я им — нет у меня кабинетов для тех, кто присылает бандитов и дает команду совершать насилие. Они — с нами лучше дружить, можешь налоги не платить, а платить нам. Я отказался и уехал из города.
Бандиты в магазине Бирзулова
Бандиты в магазине Бирзулова
Добропорядочные бандиты
Шансов противостоять им у меня было мало, но оказалось, что они перешли дорогу Хилобоку — начальнику отдела по борьбе с бандитизмом. Представьте, они вскрыли здание режимного полицейского объекта и вынесли 45 тысяч долларов, которые Хилобок хранил там в сейфе. Он рассказывал, что переселился из Донецка и деньги у него не то от продажи дома, не то от чего-то еще, но я думаю, что это взятки. В общем, суть не в этом. Суть в прецеденте — бандиты не только обокрали его прямо в участке, но настолько обнаглели, что вернули ему 35 тысяч, а про оставшиеся 10 сказали, что их дал им его напарник, пусть с него и требует.
Так вот, Хилобок сказал мне, что Савченко получает долю от банды Тучи, но предупредил, чтобы я никому об этом не говорил, иначе мне сожгут машину или вообще убьют. Он обещал отвезти видео на флешке начальнику запорожской полиции — генералу Золотоноше. Генерал посмотрел и решил брать Тучу. Приехали брать его 80 спецназовцев, но он уехал, так что операция заняла какое-то время. В итоге взяли всю банду, а в квартире у Тучи нашли оружие, маски, рации и кучу сим-карт.
Задержание Артура Тучи
Задержание Артура Тучи
Савченко не посадили, но выгнали из Мелитопольского СБУ в узловой центр в Пологах, по сути, припрятали его на год. Не хотели скандала, ведь бандиты собирали дань для СБУ. У них был джип "Рейндж ровер", на котором они ездили по городу и высматривали, кто чем занимается. Допустим, заметили, что 70-летний старик в гараже спирт делает на продажу, так они приходят, начинают его пинать и говорят: "Старость надо уважать, будешь нам платить ежемесячно не 60 тысяч гривен, а 20 тысяч". Другой случай — директора одного из крупнейших станкостроительных заводов в бывшем СССР Дмитрия Франка вызвали из СБУ на беседу в кафе, а там Туча. Чтобы убедить Франка, что надо платить, они приехали к нему домой, когда там была только жена на 9-м месяце беременности и стали рубить дверь топором.
Еще один потерпевший от банды Тучи — Сергей Фоменко, простой рабочий на заводе. В 2015 году, чтобы не отдавать 50 тысяч долларов, занятые у его племянника, бандиты обвинили Фоменко в том, что он их украл. Фоменко три часа били битами, привязывали к рельсам на железной дороге, душили струной. Он еле живой дополз до милиции и написал заявление, а следователь Гришко его сдал. Фоменко похитили и избили еще раз, а следователь пришел принимать заявление вместе с Тучей и заставил его отказаться от заявления.
И СБУ дает зеленый свет таким подонкам. Даже городские судьи, чьих родственников они ограбили, ничего не могли сделать, потому что на СБУ некуда жаловаться. Когда меня прессовали в магазине, там был и мой бывший одноклассник судья Зарютин с женой. Я просил его вызвать полицию, но он так перепугался, что выбежал из магазина, бросив там жену. А потом в суде отказался давать показания — сказал, что слышал, как у меня вымогают деньги, но опознать никого не сможет из-за слабого зрения. МВД следило за бандой целый год. И вот, представляете, завершается квартирная кража, бандиты выходят, их принимают, а судья не назначает меру Туче. Говорит, он же не вышел с мешком краденного, выносили добро другие, а этот просто шел.
Ограбление дома бандой Тучи
Ограбление дома бандой Тучи
Но у меня все хотя бы на видеозапись попало со звуком. И что вы думаете, Качанова хотя бы сразу выгнали из МВД, а Савченко на год спрятали, а потом повысили, потому что он был любимцем главы Запорожского СБУ Хилько. Отдел же МВД, который брал банду Тучи, полностью расформировали. И это при том, что Туче всего-то дали домашний арест. За полную квартиру автоматов и боеприпасов и пять заявлений, касающихся особо тяжких преступлений с похищениями и пытками.
Раз домашний арест, я сразу понял, что Тучу не посадят.
Фоменко дал показания в суде и через неделю его нашли повешенным. Еще один потерпевший, по фамилии Шокур, дал показания по программе защиты свидетелей вне зала суда и тут же уехал в Польшу. Многие же просто отказывались давать показания. Тот же Дмитрий Франк отказался.
Свидетельство о смерти Сергея Фоменко. Из этических соображения фото трупа мы публиковать не стали
Свидетельство о смерти Сергея Фоменко. Из этических соображения фото трупа мы публиковать не стали
Когда банду задерживали, МВД Запорожской области просило, чтобы мэр, тогда это был Сергей Минько, собрал руководителей предприятий и объяснил им, что не надо платить СБУшной банде, которая на эти деньги наймет адвокатов и выйдет через три дня. Толку ноль. Да и не доверяли предприниматели ни Минько, ни его заму Ивану Федорову, который теперь губернатор украинской части Запорожской области — все прекрасно знали об их хищениях в теплосетях.
Сергей Минько и Иван Федоров
Сергей Минько и Иван Федоров
После того, как Фоменко повесили, я понял, что я — следующий. Чтобы надавить сильнее, против меня сфабриковали три уголовных дела, арестовали имущество, объекты недвижимости, новый торговый комплекс в центре города. Тогда ко мне пришел бегунок и пообещал решить все мои проблемы, если я заберу заявление. Я отказался и арест тянулся полтора года. За это время меня и запугивали, и были попытки покушения на жизнь. Я написал письмо тогдашнему начальнику СБУ Грицаку и мне ответили, что Савченко проверку прошел и является добропорядочным сотрудником.
Банду Тучи в 2017 году все-таки посадили. Случайно. Бандиты умудрились ограбить родственника председателя Запорожского апелляционного суда и только поэтому тот отправил их в СИЗО. Но через год наш мелитопольский судья Александр Редько их выпустил. После этого Редько построил себе второй дом и купил квартиру в Киеве.
Сотрудник СБУ может быть где угодно и с кем угодно
В 2019 году, когда Зеленского только избрали, я попытался обратиться к нему. В тот момент нам рассказывали, что любой может прийти в Офис президента на Банковой и обратиться со своими проблемами. И вот я приехал в Киев и простоял два часа на вертушке при входе в Офис президента, обращался ко всем, кто туда заходил, чтобы мне помогли. Просто приемная президента, как было при Порошенко*, где можно оставить жалобу, уже не работала. К кому бы я ни обращался, все было бесполезно, все проходили мимо. И тут появился на тот момент министр иностранных дел Климкин. Он вел куда-то временного поверенного США Тейлора. Я обратился к Тейлору (наш собеседник немного знает английский язык, поэтому обратиться смог - Ред.) и показал фото мертвого Фоменко. Но посол прошел мимо, а Климкин сказал: "Отойдите от посла". Но я услышал, как кому-то из охраны он бросил, что будет возвращаться через 40 минут. А у меня в тот же день был обратный поезд, поэтому я решил добиваться своего. Я сказал, что, если ко мне никто не выйдет из Офиса президента, то я упаду перед послом на пол и схвачу его за ноги — будет международный скандал. После этого ко мне с кривым лицом вышел какой-то сотрудник Зеленского и взял у меня жалобу.
Через две недели Зеленский впервые приехал инспектировать стройку моста в Запорожье. Я подошел к оцеплению и сказал, что хочу подать жалобу президенту. Ко мне подошли две женщины и сотрудник Запорожской обладминистрации — дали свои телефоны и обещали помочь решить все проблемы. Но рядом стоял мужчина, который якобы принес доказательства хищений на строительстве моста. Он сказал мне, что верить им нельзя и надо громко кричать, когда Зеленский будет выходить из микроавтобуса, чтобы все попало в прямой эфир. И я закричал о том, что творят СБУшники в Мелитополе, Зеленский прямо под телекамеры спросил, кто конкретно это все делает, а я назвал фамилию Савченко.
Зеленский на запорожском мосту
Зеленский на запорожском мосту
Через неделю сняли главу Запорожской СБУ Хилько и на его место назначили Бориса Безрукого. Говорят, потому что Безрукий отнес Зеленскому за должность 160 тысяч долларов. Я попал на прием к Безрукому через неделю после его назначения в надежде, что хоть что-то изменится. А он мне предложил меньше жаловаться и тогда легче будет жить. Я тогда спросил у него, как сотрудник СБУ может быть вместе с ОПГ? А он ответил – наши сотрудники могут быть в любое время в любом месте. Я ему — не понял, вы сейчас говорите, что СБУ может ходить вместе с криминалом и вымогать деньги? У него началась истерика, он стал орать, чтобы я закрыл рот.
После этого все стало еще хуже. Кроме того, что я как ключевой свидетель ежедневно ходил на суды по Туче, так меня еще втянули в суды по чести и достоинству касательно Савченко, чтобы он мог продолжать работать в СБУ и дальше собирать деньги. В это время кто-то залез в мой торговый центр и поджег крышу коктейлем Молотова. Благо у меня там бетонное перекрытие последнего этажа, но крыша сгорела полностью. Вызвал полицию, но уголовное дело о поджоге не открыли, написали — неправильное обращение с огнем. Вроде как я сам ее поджог. А потом в торговый комплекс кто-то подложил гранату. Возможно, для того, чтобы появились основания провести обыски и найти у меня что-нибудь незаконное, но я успел вызвать минеров, которые перекрыли полгорода и вынесли из магазина эту растяжку. Вот такой результат обращения к Зеленскому.
Сгоревшая крыша магазина
Сгоревшая крыша магазина
Граната в торговом центре
Граната в торговом центре
Но я не оставлял надежд, и через год, когда Зеленский второй раз приехал инспектировать мосты в Запорожье, я снова туда отправился. Только он к журналистам больше не выходил. Я смог узнать, что Зеленский будет ночевать в гостинице "Шератон". Я зашел в гостиницу и подошел к охране Зеленского, познакомился с охранником Михаилом и тот сказал, что Зеленский сейчас отдыхает. Тогда я объяснил ситуацию и попросил передать Зеленскому обращение с оригиналами всех документов. Михаил сказал, что я могу написать заявление. Я так и сделал. Он все забрал и сказал, что на следующий день в 10 утра Зеленский будет вылетать в Киев и с ним можно будет поговорить 10-15 минут в правительственном терминале запорожского аэропорта. Я приехал за 40 минут до назначенного времени, но оказалось, что самолет уже улетел. Получается, охранник Михаил меня обманул. Я ему тут же звоню (он дал мне свой номер телефона, когда я передавал ему документы), он сбрасывает. Набираю с другого номера — берет трубку и сказал, чтобы я ему больше не звонил.
Что меня еще в этой ситуации беспокоило. Я поверил Михаилу и передал через него Зеленскому не копии, а подлинники документов.
Поэтому я поехал в Киев в здание госохраны. Ко мне вышел замначальника по фамилии Евтушенко. Я сообщил ему о том, что произошло, а он ответил, что если все это правда, то будет большой скандал. Через пару недель мне сообщили, что документы переданы в тот момент замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко (позже был освобожден от должности в связи с обвинениями в коррупции - Ред.). В итоге кроме отписок я ничего не получил.
Туча тем временем, находясь под домашним арестом, обокрал начальника мелитопольского Горздравотдела. Суд по мере пресечения шел трое суток вместо обычных 15-30 минут, а судье дали столько денег, что Тучу под стражу не взяли.
Спецоперация спасла Мелитополь
В 2020 году я понял, что дело совсем плохо и нашел журналистку 4-го канала Аллу Павлюченко. Она приехала со съемочной группой и сделала передачу "Назад в 90-е". В частности, показали кадры, как я в Запорожье обращаюсь к Зеленскому. За пару дней в соцсетях набралось около 10 млн просмотров, так что, думаю, Зеленский ее посмотрел или ему о ней рассказали. В итоге мне прилетела статья "Экстремизм" за то, что я публично назвал СБУ преступниками и убийцами.
Судья Иваненко отправляет мои слова на анализ в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бокариуса. Я говорю судье, что так она только затянет процесс, а Савченко продолжит совершать поборы и убийства. Давайте я признаю, что все это сказал Зеленскому. Да, это серьезное обвинение, но все эти преступления имеют место, у меня же записи есть и свидетели. А вы заставляете меня извиниться и сделать публичное заявление о том, что СБУ не имеет отношения к криминалу. Жене моего адвоката, которая была нотариусом, ночью сожгли офис. Машину, на которой я собирался ехать в Киев с очередной жалобой, взорвали за два часа до запланированной поездки. Есть запись с камер магазина, как к машине во дворе подходят люди в масках и обливают ее бензином. Полиция же написала, что произошло возгорание проводки из-за неправильного обращения с огнем.
Сгоревшая машина Бирзулова
Сгоревшая машина Бирзулова
Так что весь 2021 год я провел в судах, а банда Тучи благодаря коррумпированному судье Редько продолжала заниматься вымогательством. Если бы не началась СВО, меня, наверное, уже и не было бы в живых...
Протест в суде
Протест в суде
Впрочем, прилетает и сейчас. В 2023 году глава Акимовского района Запорожской области, бывший лидер местной Русской весны Максим Зубарев записал со мной подкаст, где я рассказал о преступлениях СБУ в Мелитополе и о роли Зеленского. Через несколько дней его взорвали, он еле выжил, потерял ногу. А главу Запорожской СБУ Безрукого тут же сняли.
У основных фигурантов этой истории все сложилось неплохо, никто всерьез не наказан. 28 февраля 2022 года военная прокуратура Кривого Рога арестовала Савченко за дезертирство, да еще и с полной машиной денег, которые он вывез из Мелитополя на подконтрольную Киеву территорию. Но бывший мер Минько, который был на крючке у Савченко по вопросам наркоторговли, внес за него залог в размере 3-х млн гривен и Савченко выпустили. Все СБУшные судьи уехали на Украину и потом, когда произошел теракт на Крымском мосту, писали в соцсетях, что это "лучший подарок ко дню юриста".
"Подарок" ко дню юриста
"Подарок" ко дню юриста
Что касается Тучи, некоторые российские СМИ написали, что он был задержан в Мелитополе в ходе перестрелки с Росгвардией, но эта информация не подтвердилась. На самом деле он смог выехать в Запорожье. Летом 2024 года в Запорожье убили директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максима Денщика, который за три дня до смерти написал, что ему угрожает нынешний губернатор украинской Запорожской области и экс-мер Мелитополя Иван Федоров. Предполагаемых убийц взяли очень быстро — они оказались членами банды Тучи. Самого Артура Горобца задержали чуть позже на Закарпатье при попытке покинуть страну. Но 28 февраля 2025 года судья Стеценко выпустил его под залог в 240 тысяч гривен, и он снова может продолжать преступную деятельность.
Многие теракты в российской Запорожской области связаны с бандой Тучи: наводки на военных, убийства мирных учителей, врачей, которые происходили, полицейских, это все не без участия СБУ и именно этой банды.
От редакции. Сегодня Дмитрий Бирзулов живет уже не на Украине, а в России, перебрался в Москву, занимается бизнесом, в том числе и в Мелитополе. В конце мы задали ему всего два вопроса: Как он относится к спецоперации Росси на Украине? На который он ответил: спецоперация спасла мне жизнь и освободила от бандитов. И второй вопрос: Зачем он пришел к нам с документами, видеозаписями и фотографиями, ведь Украины больше нет в Мелитополе?
"Потому что хочу, чтобы люди знали правду", - ответил он нам.
*внесен в перечень экстремистов и террористов.
Больше о правовом произволе — в материале "Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году".
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