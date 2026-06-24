https://ukraina.ru/20260624/opg-sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-kak-sbu-terrorizirovala-melitopol-rukami-bandy-tuchi-1080583317.html

ОПГ "Служба безопасности Украины". Как СБУ терроризировала Мелитополь руками банды Тучи

ОПГ "Служба безопасности Украины". Как СБУ терроризировала Мелитополь руками банды Тучи - 24.06.2026 Украина.ру

ОПГ "Служба безопасности Украины". Как СБУ терроризировала Мелитополь руками банды Тучи

Предприниматель из Мелитополя Дмитрий Бирзулов рассказал изданию "Украина.ру" о связи СБУ с организованной преступностью и о том, как они ввергли Запорожскую область в 90-е годы.

2026-06-24T14:45

2026-06-24T14:45

2026-06-24T14:55

мелитополь

запорожская область

киев

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кирилл тимошенко

бандиты

банковая

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Мы сидим с крупным внешне невозмутимым мужчиной в одном из помещений редакции. Он, не торопясь, обстоятельно словно сагу рассказывает свою историю, вернее целый сериал про то, как его пытались сначала обложить данью, а когда он отказался, сначала избивали, а потом пытались убить и уничтожить налаженный бизнес, с которого он платил государству налоги. История вроде не новая, только главным преступником в ней выступает та самая служба, которая должна бороться с преступной средой, а пособниками уголовников в наколках и погонах выступают судьи, а государство в их лице не только не защитило честного гражданина, а всячески пыталось его заставить платить бандитам и не искать правды в правительственных и правоохранительных кабинетах. Впрочем, самое важное здесь, что это за "государство"? Место действия: Украина, город Мелитополь. Время действия: 2014-2022 годы.Приводим его рассказ почти полностью, поскольку это - реальное доказательство преступного характера режима Зеленского. Тем более, что главные персонажи (все имена, фамилии - подлинные) не какие-то коррупционеры в Киеве, а, так сказать - низовое звено в одном из небольших городов большой страны.Какая разница, кому платить?У меня торговый центр в городе Мелитополь Запорожской области. В день стрельбы на Майдане мне сказали, что я должен заплатить 10 тысяч долларов начальнику мелитопольской милиции, а потом платить ежемесячно. Я действовал по закону, написал заявление, была зафиксирована дача взятки и месяца через два человека, который ее требовал, арестовали. Но судья прислал человека, который спросил, сколько я готов дать, чтобы посадили милиционера. Я ответил — ни сколько, взятка доказана.Учитывая, что я отказался платить коррумпированной к тому времени уже полиции, в 2017 году ко мне пришли сотрудники СБУ вместе с членами ОПГ. Четверо уголовников, все мастера спорта на уровне Украины. Они ездили на тот момент на служебных машинах СБУ по всему Мелитопольскому району и собирали дань, а руководители предприятий просто не могли им отказать, глядя на номера на машинах. Правда был прецедент, когда в Приазовском районе люди собрались и написали заявление. Благодаря этому СБУшная банда на полгода оставила их в покое, но потом у них стали гореть дома, машины, цеха и другие объекты бизнеса. С 2017 по начало 2022 года у нас каждую ночь регулярно горело по 3-4 машины тех, кто отказывался платить СБУ. Дорогие машины — по 50-100 тысяч долларов каждая.Поджогами занималась банда Артура Горобца по прозвищу Туча. Это ставленник СБУ для сбора денег по Запорожской области. Кроме ежемесячного сбора, они с помощью СБУ вели прослушку, знали, когда люди куда-то уезжали, и производили у них кражи. Впрочем, разбой тоже был. А вымогательство они оформляли красиво, чтобы не было возможности обратиться в полицию — как ежемесячную помощь детям-сиротам в размере порядка 30 тысяч гривен.Так вот, в 2017-м ко мне пришли четверо и спросили, кому я плачу. Я рассмеялся и сказал, что сейчас не 90-е. Тогда мне прилетел удар в лицо от мастера спорта. Уходя, мне сообщили, что либо вот так и будет, либо я могу позвонить своей крыше, если она у меня есть. В тот момент у меня был знакомый из МВД — начальник 7-го отдела по надзору за полицией Александр Качанов, который периодически побирался у меня на бензин для своего отдела. Я к нему, а он говорит, что надо платить. Вот так крыша протекла. А через полчаса вернулись четверо бандитов вместе со смотрящим — Артуром Тучей и начальником отдела "К" СБУ — Максимом Савченко, которого через год сделают начальником всего Мелитопольского СБУ за то, что делился собранными деньгами с начальником Запорожского областного СБУ Хилько. Приехал и Качанов вместе с начальником отдела полиции по борьбе с бандитизмом в Мелитополе Хилобоком. Представьте, все они вместе попадают на камеру в магазине, а через полчаса в таком же составе собираются на улице в центре города, там, где сейчас Запорожская облпрокуратура. Мой магазин там рядом.Ну а я вышел им навстречу с автоматом — у меня было разрешение на оружие. Правда один из бандитов тут же наставил на меня пистолет и передернул затвор. Это все в центре города в воскресенье в 2 часа дня при двух подполковниках МВД и капитане СБУ, которые вообще ничего не сделали. Качанов только сказал мне убрать автомат, а то бандиты еще и за него предъявят, придется платить больше. И вообще, какая разница, кому платить? Плати им. Савченко и Туча тут же начали предлагать пройти в какой-нибудь кабинет поговорить. Я им — нет у меня кабинетов для тех, кто присылает бандитов и дает команду совершать насилие. Они — с нами лучше дружить, можешь налоги не платить, а платить нам. Я отказался и уехал из города.Добропорядочные бандитыШансов противостоять им у меня было мало, но оказалось, что они перешли дорогу Хилобоку — начальнику отдела по борьбе с бандитизмом. Представьте, они вскрыли здание режимного полицейского объекта и вынесли 45 тысяч долларов, которые Хилобок хранил там в сейфе. Он рассказывал, что переселился из Донецка и деньги у него не то от продажи дома, не то от чего-то еще, но я думаю, что это взятки. В общем, суть не в этом. Суть в прецеденте — бандиты не только обокрали его прямо в участке, но настолько обнаглели, что вернули ему 35 тысяч, а про оставшиеся 10 сказали, что их дал им его напарник, пусть с него и требует.Так вот, Хилобок сказал мне, что Савченко получает долю от банды Тучи, но предупредил, чтобы я никому об этом не говорил, иначе мне сожгут машину или вообще убьют. Он обещал отвезти видео на флешке начальнику запорожской полиции — генералу Золотоноше. Генерал посмотрел и решил брать Тучу. Приехали брать его 80 спецназовцев, но он уехал, так что операция заняла какое-то время. В итоге взяли всю банду, а в квартире у Тучи нашли оружие, маски, рации и кучу сим-карт.Савченко не посадили, но выгнали из Мелитопольского СБУ в узловой центр в Пологах, по сути, припрятали его на год. Не хотели скандала, ведь бандиты собирали дань для СБУ. У них был джип "Рейндж ровер", на котором они ездили по городу и высматривали, кто чем занимается. Допустим, заметили, что 70-летний старик в гараже спирт делает на продажу, так они приходят, начинают его пинать и говорят: "Старость надо уважать, будешь нам платить ежемесячно не 60 тысяч гривен, а 20 тысяч". Другой случай — директора одного из крупнейших станкостроительных заводов в бывшем СССР Дмитрия Франка вызвали из СБУ на беседу в кафе, а там Туча. Чтобы убедить Франка, что надо платить, они приехали к нему домой, когда там была только жена на 9-м месяце беременности и стали рубить дверь топором.Еще один потерпевший от банды Тучи — Сергей Фоменко, простой рабочий на заводе. В 2015 году, чтобы не отдавать 50 тысяч долларов, занятые у его племянника, бандиты обвинили Фоменко в том, что он их украл. Фоменко три часа били битами, привязывали к рельсам на железной дороге, душили струной. Он еле живой дополз до милиции и написал заявление, а следователь Гришко его сдал. Фоменко похитили и избили еще раз, а следователь пришел принимать заявление вместе с Тучей и заставил его отказаться от заявления.И СБУ дает зеленый свет таким подонкам. Даже городские судьи, чьих родственников они ограбили, ничего не могли сделать, потому что на СБУ некуда жаловаться. Когда меня прессовали в магазине, там был и мой бывший одноклассник судья Зарютин с женой. Я просил его вызвать полицию, но он так перепугался, что выбежал из магазина, бросив там жену. А потом в суде отказался давать показания — сказал, что слышал, как у меня вымогают деньги, но опознать никого не сможет из-за слабого зрения. МВД следило за бандой целый год. И вот, представляете, завершается квартирная кража, бандиты выходят, их принимают, а судья не назначает меру Туче. Говорит, он же не вышел с мешком краденного, выносили добро другие, а этот просто шел.Но у меня все хотя бы на видеозапись попало со звуком. И что вы думаете, Качанова хотя бы сразу выгнали из МВД, а Савченко на год спрятали, а потом повысили, потому что он был любимцем главы Запорожского СБУ Хилько. Отдел же МВД, который брал банду Тучи, полностью расформировали. И это при том, что Туче всего-то дали домашний арест. За полную квартиру автоматов и боеприпасов и пять заявлений, касающихся особо тяжких преступлений с похищениями и пытками.Раз домашний арест, я сразу понял, что Тучу не посадят.Фоменко дал показания в суде и через неделю его нашли повешенным. Еще один потерпевший, по фамилии Шокур, дал показания по программе защиты свидетелей вне зала суда и тут же уехал в Польшу. Многие же просто отказывались давать показания. Тот же Дмитрий Франк отказался.Когда банду задерживали, МВД Запорожской области просило, чтобы мэр, тогда это был Сергей Минько, собрал руководителей предприятий и объяснил им, что не надо платить СБУшной банде, которая на эти деньги наймет адвокатов и выйдет через три дня. Толку ноль. Да и не доверяли предприниматели ни Минько, ни его заму Ивану Федорову, который теперь губернатор украинской части Запорожской области — все прекрасно знали об их хищениях в теплосетях.После того, как Фоменко повесили, я понял, что я — следующий. Чтобы надавить сильнее, против меня сфабриковали три уголовных дела, арестовали имущество, объекты недвижимости, новый торговый комплекс в центре города. Тогда ко мне пришел бегунок и пообещал решить все мои проблемы, если я заберу заявление. Я отказался и арест тянулся полтора года. За это время меня и запугивали, и были попытки покушения на жизнь. Я написал письмо тогдашнему начальнику СБУ Грицаку и мне ответили, что Савченко проверку прошел и является добропорядочным сотрудником.Банду Тучи в 2017 году все-таки посадили. Случайно. Бандиты умудрились ограбить родственника председателя Запорожского апелляционного суда и только поэтому тот отправил их в СИЗО. Но через год наш мелитопольский судья Александр Редько их выпустил. После этого Редько построил себе второй дом и купил квартиру в Киеве.Сотрудник СБУ может быть где угодно и с кем угодноВ 2019 году, когда Зеленского только избрали, я попытался обратиться к нему. В тот момент нам рассказывали, что любой может прийти в Офис президента на Банковой и обратиться со своими проблемами. И вот я приехал в Киев и простоял два часа на вертушке при входе в Офис президента, обращался ко всем, кто туда заходил, чтобы мне помогли. Просто приемная президента, как было при Порошенко*, где можно оставить жалобу, уже не работала. К кому бы я ни обращался, все было бесполезно, все проходили мимо. И тут появился на тот момент министр иностранных дел Климкин. Он вел куда-то временного поверенного США Тейлора. Я обратился к Тейлору (наш собеседник немного знает английский язык, поэтому обратиться смог - Ред.) и показал фото мертвого Фоменко. Но посол прошел мимо, а Климкин сказал: "Отойдите от посла". Но я услышал, как кому-то из охраны он бросил, что будет возвращаться через 40 минут. А у меня в тот же день был обратный поезд, поэтому я решил добиваться своего. Я сказал, что, если ко мне никто не выйдет из Офиса президента, то я упаду перед послом на пол и схвачу его за ноги — будет международный скандал. После этого ко мне с кривым лицом вышел какой-то сотрудник Зеленского и взял у меня жалобу.Через две недели Зеленский впервые приехал инспектировать стройку моста в Запорожье. Я подошел к оцеплению и сказал, что хочу подать жалобу президенту. Ко мне подошли две женщины и сотрудник Запорожской обладминистрации — дали свои телефоны и обещали помочь решить все проблемы. Но рядом стоял мужчина, который якобы принес доказательства хищений на строительстве моста. Он сказал мне, что верить им нельзя и надо громко кричать, когда Зеленский будет выходить из микроавтобуса, чтобы все попало в прямой эфир. И я закричал о том, что творят СБУшники в Мелитополе, Зеленский прямо под телекамеры спросил, кто конкретно это все делает, а я назвал фамилию Савченко.Через неделю сняли главу Запорожской СБУ Хилько и на его место назначили Бориса Безрукого. Говорят, потому что Безрукий отнес Зеленскому за должность 160 тысяч долларов. Я попал на прием к Безрукому через неделю после его назначения в надежде, что хоть что-то изменится. А он мне предложил меньше жаловаться и тогда легче будет жить. Я тогда спросил у него, как сотрудник СБУ может быть вместе с ОПГ? А он ответил – наши сотрудники могут быть в любое время в любом месте. Я ему — не понял, вы сейчас говорите, что СБУ может ходить вместе с криминалом и вымогать деньги? У него началась истерика, он стал орать, чтобы я закрыл рот.После этого все стало еще хуже. Кроме того, что я как ключевой свидетель ежедневно ходил на суды по Туче, так меня еще втянули в суды по чести и достоинству касательно Савченко, чтобы он мог продолжать работать в СБУ и дальше собирать деньги. В это время кто-то залез в мой торговый центр и поджег крышу коктейлем Молотова. Благо у меня там бетонное перекрытие последнего этажа, но крыша сгорела полностью. Вызвал полицию, но уголовное дело о поджоге не открыли, написали — неправильное обращение с огнем. Вроде как я сам ее поджог. А потом в торговый комплекс кто-то подложил гранату. Возможно, для того, чтобы появились основания провести обыски и найти у меня что-нибудь незаконное, но я успел вызвать минеров, которые перекрыли полгорода и вынесли из магазина эту растяжку. Вот такой результат обращения к Зеленскому.Но я не оставлял надежд, и через год, когда Зеленский второй раз приехал инспектировать мосты в Запорожье, я снова туда отправился. Только он к журналистам больше не выходил. Я смог узнать, что Зеленский будет ночевать в гостинице "Шератон". Я зашел в гостиницу и подошел к охране Зеленского, познакомился с охранником Михаилом и тот сказал, что Зеленский сейчас отдыхает. Тогда я объяснил ситуацию и попросил передать Зеленскому обращение с оригиналами всех документов. Михаил сказал, что я могу написать заявление. Я так и сделал. Он все забрал и сказал, что на следующий день в 10 утра Зеленский будет вылетать в Киев и с ним можно будет поговорить 10-15 минут в правительственном терминале запорожского аэропорта. Я приехал за 40 минут до назначенного времени, но оказалось, что самолет уже улетел. Получается, охранник Михаил меня обманул. Я ему тут же звоню (он дал мне свой номер телефона, когда я передавал ему документы), он сбрасывает. Набираю с другого номера — берет трубку и сказал, чтобы я ему больше не звонил.Что меня еще в этой ситуации беспокоило. Я поверил Михаилу и передал через него Зеленскому не копии, а подлинники документов.Поэтому я поехал в Киев в здание госохраны. Ко мне вышел замначальника по фамилии Евтушенко. Я сообщил ему о том, что произошло, а он ответил, что если все это правда, то будет большой скандал. Через пару недель мне сообщили, что документы переданы в тот момент замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко (позже был освобожден от должности в связи с обвинениями в коррупции - Ред.). В итоге кроме отписок я ничего не получил.Туча тем временем, находясь под домашним арестом, обокрал начальника мелитопольского Горздравотдела. Суд по мере пресечения шел трое суток вместо обычных 15-30 минут, а судье дали столько денег, что Тучу под стражу не взяли.Спецоперация спасла МелитопольВ 2020 году я понял, что дело совсем плохо и нашел журналистку 4-го канала Аллу Павлюченко. Она приехала со съемочной группой и сделала передачу "Назад в 90-е". В частности, показали кадры, как я в Запорожье обращаюсь к Зеленскому. За пару дней в соцсетях набралось около 10 млн просмотров, так что, думаю, Зеленский ее посмотрел или ему о ней рассказали. В итоге мне прилетела статья "Экстремизм" за то, что я публично назвал СБУ преступниками и убийцами. Судья Иваненко отправляет мои слова на анализ в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бокариуса. Я говорю судье, что так она только затянет процесс, а Савченко продолжит совершать поборы и убийства. Давайте я признаю, что все это сказал Зеленскому. Да, это серьезное обвинение, но все эти преступления имеют место, у меня же записи есть и свидетели. А вы заставляете меня извиниться и сделать публичное заявление о том, что СБУ не имеет отношения к криминалу. Жене моего адвоката, которая была нотариусом, ночью сожгли офис. Машину, на которой я собирался ехать в Киев с очередной жалобой, взорвали за два часа до запланированной поездки. Есть запись с камер магазина, как к машине во дворе подходят люди в масках и обливают ее бензином. Полиция же написала, что произошло возгорание проводки из-за неправильного обращения с огнем.Так что весь 2021 год я провел в судах, а банда Тучи благодаря коррумпированному судье Редько продолжала заниматься вымогательством. Если бы не началась СВО, меня, наверное, уже и не было бы в живых... Впрочем, прилетает и сейчас. В 2023 году глава Акимовского района Запорожской области, бывший лидер местной Русской весны Максим Зубарев записал со мной подкаст, где я рассказал о преступлениях СБУ в Мелитополе и о роли Зеленского. Через несколько дней его взорвали, он еле выжил, потерял ногу. А главу Запорожской СБУ Безрукого тут же сняли.У основных фигурантов этой истории все сложилось неплохо, никто всерьез не наказан. 28 февраля 2022 года военная прокуратура Кривого Рога арестовала Савченко за дезертирство, да еще и с полной машиной денег, которые он вывез из Мелитополя на подконтрольную Киеву территорию. Но бывший мер Минько, который был на крючке у Савченко по вопросам наркоторговли, внес за него залог в размере 3-х млн гривен и Савченко выпустили. Все СБУшные судьи уехали на Украину и потом, когда произошел теракт на Крымском мосту, писали в соцсетях, что это "лучший подарок ко дню юриста".Что касается Тучи, некоторые российские СМИ написали, что он был задержан в Мелитополе в ходе перестрелки с Росгвардией, но эта информация не подтвердилась. На самом деле он смог выехать в Запорожье. Летом 2024 года в Запорожье убили директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Максима Денщика, который за три дня до смерти написал, что ему угрожает нынешний губернатор украинской Запорожской области и экс-мер Мелитополя Иван Федоров. Предполагаемых убийц взяли очень быстро — они оказались членами банды Тучи. Самого Артура Горобца задержали чуть позже на Закарпатье при попытке покинуть страну. Но 28 февраля 2025 года судья Стеценко выпустил его под залог в 240 тысяч гривен, и он снова может продолжать преступную деятельность. Многие теракты в российской Запорожской области связаны с бандой Тучи: наводки на военных, убийства мирных учителей, врачей, которые происходили, полицейских, это все не без участия СБУ и именно этой банды.От редакции. Сегодня Дмитрий Бирзулов живет уже не на Украине, а в России, перебрался в Москву, занимается бизнесом, в том числе и в Мелитополе. В конце мы задали ему всего два вопроса: Как он относится к спецоперации Росси на Украине? На который он ответил: спецоперация спасла мне жизнь и освободила от бандитов. И второй вопрос: Зачем он пришел к нам с документами, видеозаписями и фотографиями, ведь Украины больше нет в Мелитополе? "Потому что хочу, чтобы люди знали правду", - ответил он нам.*внесен в перечень экстремистов и террористов.Больше о правовом произволе — в материале "Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году".

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