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Суздальцев о том, почему Путин вернулся к стамбульским договорённостям 2022 года

Суздальцев о том, почему Путин вернулся к стамбульским договорённостям 2022 года - 24.06.2026 Украина.ру

Суздальцев о том, почему Путин вернулся к стамбульским договорённостям 2022 года

Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских договорённостей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже и с учётом ситуации в... Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T15:38

2026-06-24T15:38

2026-06-24T15:39

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Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских договорённостей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже и с учётом ситуации в зоне спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин, уточнив, что "Россия придет туда, куда нужно" в рамках СВО.Российский лидер подчеркнул, что называть конкретные сроки окончания спецоперации в условиях боевых действий невозможно, однако ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить: конфликт близится к завершению. При этом, никакие террористические выпады ВСУ не повлияют на события на фронте, заверил президент.Об актуальности стамбульских договорённостей сегодня поговорили с политологом Андреем Суздальцевым.

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