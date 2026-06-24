https://ukraina.ru/20260624/pes-voyny-pentagon-uvolil-generala-koordinirovavshego-podderzhku-ukrainy--1080585506.html

Пес войны. Пентагон уволил генерала, координировавшего поддержку Украины

Пес войны. Пентагон уволил генерала, координировавшего поддержку Украины - 24.06.2026 Украина.ру

Пес войны. Пентагон уволил генерала, координировавшего поддержку Украины

Министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет принял решение уволить командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке генерала Криса Донахью, который координировал американскую военную поддержку Украины и считался одним из самых яростных сторонников поддержки режима Владимира Зеленского

2026-06-24T15:20

2026-06-24T15:20

2026-06-24T15:20

эксклюзив

мир без границ

украина

европа

сша

пит хегсет

джо байден

пентагон

нато

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/33/1033253311_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_7e80dcfbaa5be17bd6b98dc03b367591.jpg

Генерал Донахью заслужил репутацию приверженца агрессивной милитаристской политики. Это настоящий "пес войны", который построил свою карьеру в ходе американских военных агрессий на Ближнем Востоке. Начиная с 2001 года он лично принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана, Ирака и Сирии, командуя силами специальных операций – то есть американским военным спецназом, который терроризировал мирное население этих стран.Впрочем, Крис Донахью не добился на поле боя особых успехов и вошел в историю как последний солдат, который покинул Кабул летом 2021 года – когда американские войска бесславно бежали после двадцатилетней оккупации Афганистана. Фотография вскакивающего на борт самолета Донахью обошла тогда все новостные ленты, и генерал сумел заработать на этом событии неплохой пиар. Хотя журналисты ехидно напоминали о том, что американцы не взяли на этот последний рейс своих афганских пособников, которые в отчаянии цеплялись за колеса взлетавшего транспортника.Болезненное поражение в Афганистане никак не повлияло на воинственный настрой Донахью. Он быстро продвигался по служебной лестнице во время президентского срока Джозефа Байдена, заработав репутацию активного лоббиста могущественных военно-промышленных корпораций.Генерал постоянно добивался увеличения военных расходов и требовал увеличить помощь украинской армии, настаивая на том, чтобы поскорее предоставить в распоряжение Зеленского всю номенклатуру современных вооружений, имеющихся в арсеналах у Пентагона. А в 2022 году он даже создал специальное подразделение, которое помогало обеспечивать текущие военные потребности Украины.Журналисты и блогеры утверждают – "герой Афганистана" принимал участие в планировании украинского контрнаступления в июне 2023 года, а также был причастен к разработке операции "Лунный град", направленной на попытку уничтожения Крымского моста. Эти операции закончились полным провалом, однако в конце 2024 года уходящий на покой Байден назначил Донахью командующим американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Причем это было сделано именно в расчете на то, чтобы сохранить военную поддержку Украины во время второго президентского срока Дональда Трампа.Генерал Донахью непосредственно отвечал в этом качестве за предоставление Киеву критически важной разведывательной информации, руководил поставками вооружений и обучением украинских войск за границей. Кроме того, он координировал взаимодействие с другими странами НАТО, являясь ключевой фигурой в оперативном командовании западного военного блока.Американский "ястреб" постоянно старался поднимать уровень эскалации в отношениях с Москвой, всеми способами провоцируя полномасштабный военный конфликт в Европе. С этой целью он даже озвучил минувшим летом планы "превентивного" нападения на Калининградскую область, угрожая "стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать". Хотя это заявление вызвало испуганные окрики у не растерявших здравый смысл европейцев, которые не горят желанием закончить свои дни в атомном пламени.Анонсированная 24 июня отставка Донахью рассматривается многими комментаторами как сигнал того, что Пентагон намерен переложить основное бремя военной помощи Киеву на плечи европейских политиков, обезумевших от желания вступить в открытую войну против России."Увольнение Донахью произошло на фоне того, что Пентагон готовится понизить уровень командования в Европе, а президент Дональд Трамп усиливает давление на Европу, требуя от нее большей ответственности за свою оборону и войну на Украине", – пишет об этом издание Financial Times.Однако не стоит питать на этот счет ненужных иллюзий. Отставка Донахью вовсе не является признаком миролюбия Пентагона, который только что закончил бесславную войну с Ираном и уже готовится к новой агрессии против Кубы. Министр Хегсет уволил одиозного генерала только потому, что видит в его растущих амбициях угрозу собственным интересам, рассматривая Донахью как опасного конкурента в подковерной внутриведомственной борьбе, которая обострилась на фоне провальной кампании в Персидском заливе.Кадровые офицеры Пентагона считают бывшего телевизионного комментатора Хегсета выскочкой и чужаком. Они не скрывают неприязни к своему шефу, которому приходится постоянно бороться с внутренней оппозицией, устраивая кадровые чистки, направленные против когорты выдвиженцев Байдена.За время пребывания на посту министра нынешний глава Пентагона отправил в отставку целый ряд представителей американского генералитета, включая бывшего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, генерала ВВС Тимоти Хау, возглавлявшего Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование, а также адмирала Лизу Франкетти, которая стала первой женщиной, получившей пост командующего военно-морскими операциями ВМС США.Смещение фанатичного сторонника войны с Россией, которым зарекомендовал себя генерал Донахью, является хорошей новостью. Но нужно помнить, что на его смену неизбежно придет очередной агрессивный "ястреб" из Пентагона, который продолжит накачивать оружием Украину.Заместитель министра обороны США Элбридж Колби недавно пообещал, что Вашингтон намерен и дальше поставлять вооружение для Зеленского – при условии, если его будут закупать для Киева европейские страны, оплачивая заказы вперед. А в Брюсселе тут же пообещали ежемесячно выделять на эти цели не менее миллиарда долларов, в рамках программы PURL (Priority Ukraine Requirements List), специально созданной для удовлетворения военных потребностей украинской армии.Американское министерство войны поставляет Украине новейшие военные разработки, чтобы опробовать их в условиях реальных боевых действий. Сегодня стало известно, что российские войска уничтожили под Харьковом зенитно-ракетный комплекс BRAWLR (Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher), предназначенный для защиты особо важных объектов, который представили только минувшей осенью.Судя по всему, эту новинку сразу передали Зеленскому, что наглядно свидетельствует о высоком уровне контактов между украинской армией и Пентагоном. И Вашингтон не собирается пересматривать эту устоявшуюся стратегию, направленную на перманентную борьбу против России.Читайте по этой теме материал: "Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землю"

https://ukraina.ru/20250721/1065630417.html

мир без границ

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, мир без границ, украина, европа, сша, пит хегсет, джо байден, пентагон, нато, financial times