https://ukraina.ru/20260623/letom-dronov-budet-esche-bolshe-rozhin-o-davlenii-vs-rf-i-sistemnykh-udarakh-po-odesse-i-zaporozhyu-1080508457.html

"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью

"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью - 23.06.2026 Украина.ру

"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью

Россия оказывает серьёзное давление на железнодорожную инфраструктуру Украины — уничтожено несколько десятков локомотивов. Удары по Донбассу, Одессе и Запорожью наносятся регулярно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-23T06:00

2026-06-23T06:00

2026-06-23T06:00

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Отвечая на вопрос о сосредоточении ударов российских войск, эксперт подтвердил их эффективность и необходимость продолжения.Рожин заявил, что на железнодорожную инфраструктуру Украины оказывается серьёзное давление. "Противник признает, что мы уничтожили несколько десятков локомотивов. Это следствие того, что у нас стало больше средств поражения всех типов", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что количество авиабомб в арсенале "не растёт в геометрической прогрессии", но их стало значительно больше. Все это вместе позволяет давить в Донбассе, наносить отдельные удары по Одессе и бить по Запорожью."Повторюсь, летом еще больше дронов будет лететь в обе стороны. К этому надо готовиться. Повышать эффективность наших ударов и снижать эффективность ударов противника", — резюмировал Борис Рожин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.

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