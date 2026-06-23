"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью - 23.06.2026 Украина.ру
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"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью
"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью - 23.06.2026 Украина.ру
"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью
Россия оказывает серьёзное давление на железнодорожную инфраструктуру Украины — уничтожено несколько десятков локомотивов. Удары по Донбассу, Одессе и Запорожью наносятся регулярно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-23T06:00
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Отвечая на вопрос о сосредоточении ударов российских войск, эксперт подтвердил их эффективность и необходимость продолжения.Рожин заявил, что на железнодорожную инфраструктуру Украины оказывается серьёзное давление. "Противник признает, что мы уничтожили несколько десятков локомотивов. Это следствие того, что у нас стало больше средств поражения всех типов", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что количество авиабомб в арсенале "не растёт в геометрической прогрессии", но их стало значительно больше. Все это вместе позволяет давить в Донбассе, наносить отдельные удары по Одессе и бить по Запорожью."Повторюсь, летом еще больше дронов будет лететь в обе стороны. К этому надо готовиться. Повышать эффективность наших ударов и снижать эффективность ударов противника", — резюмировал Борис Рожин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, донбасс, украина, борис рожин, украина.ру, сво, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, новости сво россия, запорожье, спецоперация, военный эксперт
Новости, Одесса, Донбасс, Украина, Борис Рожин, Украина.ру, СВО, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО Россия, Запорожье, Спецоперация, военный эксперт

"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью

06:00 23.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Россия оказывает серьёзное давление на железнодорожную инфраструктуру Украины — уничтожено несколько десятков локомотивов. Удары по Донбассу, Одессе и Запорожью наносятся регулярно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о сосредоточении ударов российских войск, эксперт подтвердил их эффективность и необходимость продолжения.
Рожин заявил, что на железнодорожную инфраструктуру Украины оказывается серьёзное давление. "Противник признает, что мы уничтожили несколько десятков локомотивов. Это следствие того, что у нас стало больше средств поражения всех типов", — пояснил собеседник Украина.ру.
Эксперт отметил, что количество авиабомб в арсенале "не растёт в геометрической прогрессии", но их стало значительно больше. Все это вместе позволяет давить в Донбассе, наносить отдельные удары по Одессе и бить по Запорожью.
"Повторюсь, летом еще больше дронов будет лететь в обе стороны. К этому надо готовиться. Повышать эффективность наших ударов и снижать эффективность ударов противника", — резюмировал Борис Рожин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
О нелегких буднях танкистов, столкновениях с дронами противника, военных хитростях уловках и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Оператор-наводчик танка Фанил Нисапов: "Эта "самая малость" спасла нам жизнь" на сайте Украина.ру.
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