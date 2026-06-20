https://ukraina.ru/20260620/lishenie-zelenskogo-polskogo-ordena-vyzvalo-krestopad-1080442398.html

Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"

Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад" - 20.06.2026 Украина.ру

Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Хотя решение ещё должен подписать премьер, киевские чиновники наперегонки отказываются от польских наград.

2026-06-20T21:22

2026-06-20T21:22

2026-06-20T21:22

польша

украина

киев

кароль навроцкий

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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Вечером в пятницу, 19 июня, разрешилась трёхнедельная интрига вокруг лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. На сайте польского президента Кароля Навроцкого было обнародовано его видеообращение, в котором политик объявил, что принял решение о лишении киевского лидера ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".В речи продолжительностью почти 13 минут Навроцкий заявил, что орден Белого Орла – это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, означающий особую связь с польским государством и особую благодарность польского народа."Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества... Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "героев УПА*", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", – заявил Навроцкий.Навроцкий при этом особо подчеркнул, что его решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности. По его словам, Украина имеет право защищать свою независимость, а Польша остается защитником её суверенитета и территориальной целостности, но при этом будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов и "не согласится на героизацию тех, кто убивал беззащитных польских гражданских лиц"."Путь Украины к европейским структурам также требует готовности честно столкнуться со сложными страницами собственной истории. Объединённая Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском Союзе быть не может, и Польша, несомненно, этого не допустит", – заявил польский президент.Навроцкий также акцентировал, что для подавляющего большинства польского общества УПА* остаётся прежде всего группировкой, ответственной за жестокие преступления, совершенные против польских граждан, и позиция польского государства по этому вопросу известна уже много лет.Напомним, нынешний этап обострения польско-украинских отношений начался с того, что 26 мая Владимир Зеленский Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА*". В Польше Украинскую повстанческую армию (УПА)* считают виновной в убийствах более 100 тысяч мирных поляков на Волыни и в Восточной Галичине, это официально объявлено геноцидом польского народа.Через три дня Кароль Навроцкий предложил лишить киевского лидера высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла, который Зеленский получил в 2023 году из рук тогдашнего главы Польского государства, Анджея Дуды. 8 июня состоялось заседание капитулы (высшего руководящего органа) ордена, на котором было рассмотрено это предложение. Сообщение об итогах заседания было кратким: "Капитула высказала свое мнение президенту Польши Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время".После этого повисла пауза. Сам Кароль Навроцкий ситуацию публично не комментировал, а его пресс-секретарь Рафал Леськевич несколько раз заявлял, что президент Польши даёт украинской стороне "ещё немного времени", чтобы осознать ошибочность своего решения и изменить его. Как оказалось, это была позиция капитулы ордена.В пятницу, уже после обращения Навроцкого, издание Gazeta Wyborcza сообщило, что рекомендация капитулы была однозначной: орден у Зеленского следует отобрать, если только украинская сторона не предпримет чётких шагов или не попытается отменить недопустимое для поляков решение. "Мы подождали, и поскольку ничего не произошло, президент принял решение в соответствии с рекомендациями капитулы", – сообщил газете один из её членов. Он также добавил: "С той стороны не было никаких жестов, никаких объяснений, никаких извинений, ничего. Больше ждать не было смысла".С формальной точки зрения, указ Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского польской награды ещё не вступил в силу, поскольку для этого требуется контрассигнация главы польского правительства. С нынешним премьером Польши Дональдом Туском у польского президента жёсткий конфликт, однако в вопросе героизации УПА* Туск вынужден учитывать позицию польского общества.Так, буквально за пару часов до решения Навроцкого, Туск на брифинге в Брюсселе заявил, что в ходе саммита ЕС разговаривал с Зеленским, и тот, мол, "не только вчера, но и ранее ясно дал понять и открыто заявил, что у него нет ни малейшего намерения оскорбить Польшу, поляков или поставить под угрозу отношения между Польшей и Украиной". По словам польского премьера, Зеленский "осведомлён о том, что его решение назвать одно из украинских воинских подразделений в честь "героев УПА*" не было принято в Польше, независимо от партийной принадлежности".После объявления об указе президента Польши, лишающем киевского лидера ордена Белого Орла, польский премьер не сообщил, собирается ли он подписать этот документ. Туск пока ограничился риторическим постом в социальных сетях: "Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого – смягчать эмоции, а не разжигать напряженность. Линия фронта лежит в другом месте".Реакции других представителей польского правительства и правящей коалиции были куда более критичными по отношению к президенту своей страны. "Если уж речь зашла о лишении ордена Белого Орла, то не следует ли начать с царицы Екатерины, Муссолини и Мачеревича?" – написал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Позже он сопроводил сообщение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о лишении Зеленского ордена комментарием "У вас есть поддержка, Кароль Навроцкий".Представитель входящей в правящую коалицию Левой партии Роберт Бедронь написал в социальных сетях: "Навроцкий отобрал орден Белого Орла у президента Украины. Путин открывает шампанское". А коллега Туска по партии "Гражданская коалиция", депутат Европарламента Камила Гасюк-Пихович издевательски написала о Навроцком: "В качестве президента у него не хватило смелости посетить Киев. Может, теперь он наберется смелости и поедет туда за орденом?"В свою очередь, представители оппозиционных правых сил встретили решение Кароля Навроцкого с восторгом. "Правильное решение! Высшей польской награды не достоин тот, кто прославляет преступников УПА* и попирает память жертв Волыни. У Польши есть достоинство – она никогда не преклоняет колени", – написал Яцек Сасин из партии "Право и справедливость". Его однопартиец Кшиштоф Щуцкий добавил: "Те, кто чтит память виновников геноцида, не могут носить ордена, врученные Польшей!""Президент Кароль Навроцкий наконец-то отобрал у Зеленского орден Белого Орла! Браво, господин президент! Жаль, что это произошло так поздно", – заявил лидер националистической партии "Конфедерация" Славомир Менцен. "Мы не можем притворяться, что идёт дождь, когда президент Украины плюет на память поляков, убитых бандитами из УПА*", – написал депутат Сейма от "Конфедерации" Витольд Туманович.На Украине на решение Кароля Навроцкого первым отреагировал тесно связанный с правительством Польши депутат Верховной Рады Николай Княжицкий. "Лишение президента Зеленского ордена Белого Орла показывает отношение президента Навроцкого ко всему украинскому народу и Вооруженным Силам Украины, независимо от того, что говорит нам президент Навроцкий", – написал Княжицкй в социальных сетях. По словам украинского политика, польский президент "хотел сорвать приезд Зеленского на конференцию в Гданьске, где должны выступить европейские лидеры".Кстати, в Киеве пока не комментируют, повлияет ли лишение Владимира Зеленского польского ордена на его планы относительно приезда в Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится 25-26 июня. Ожидается, что в конференции примут участие, среди прочих, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и не менее пяти членов Еврокомиссии. Предполагается, что мероприятие привлечет до 5000 гостей: глав государств, политиков и представителей бизнеса. Организаторы планируют подписать около сотни различных соглашений.Как сообщали ранее польские СМИ, 16 июня в Министерство иностранных дел Польши поступила нота МИД Украины, в которой сообщалось, что Зеленский примет участие в конференции в Гданьске. Однако теперь портал Onet со ссылкой на высокопоставленного украинского дипломата сообщил, участие киевского лидера в мероприятии в Гданьске "не гарантировано". В свою очередь, портал Wirtualna Polska написал, что Владимир Зеленский планировал присутствовать на конференции, но после лишения ордена Белого Орла он может отказаться от участия.Пока суд да дело, начался вал заявлений украинских дипломатов и высокопоставленных чиновников о том, что они демонстративно отказываются от высоких польских наград. Так, глава МИД Украины Андрей Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой президента Польши, от которой выиграет только Москва."Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в адрес даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства. На фоне таких безрассудных действий я не вижу возможности сохранить присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Польши – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре я верну его Польше", – написал Сибига в социальных сетях вечером 19 июня.Через несколько часов уже глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей"."Убеждён, что жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?.. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году Президент Польши", – написал он в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографией упомянутого креста и удостоверения к нему.Посол Украины в Польше Василий Боднар 20 июня объявил, что вернёт вручённую ему польскую награду на фоне решения польского президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла."В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест ордена "За заслуги перед Польшей", – сообщил Василий Боднар. От аналогичной награды в тот же день публично отказался и замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.Стоит отметить, что "состязание по возврату орденов" первым начали польские дипломаты. Ещё 1 июня бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который он получил в 2022 году от Владимира Зеленского. В заявлении для СМИ Цихоцкий тогда сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА* и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена.Примечательно, что 20 июня Цихоцки призвал Варшаву и Киев к сдержанности. "Из любого кризиса можно найти выход. Успех ждет тех, кто сегодня проявит сдержанность. Каждое оскорбительное слово, сказанное сегодня, надолго запечатлится в памяти", – написал польский дипломат социальных сетях.Судя по всему, он имел в виду заявление экс-лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша**, который ныне именует себя "командующим Украинской добровольческой армии". Вечером 19 июня он назвал польских политиков "продажными курвами"."Заскорузлые в шовинизме польские политики, разворачивая вражду против Украины, думают, что они вечны… Они забыли общие достижения и победы и пытаются "раскрутить" то, что разъединяет; они не хотят иметь крепкий союз с Украиной и другими европейскими государствами; они, опираясь на фальсифицированную историю, не желают идти вперед, а мечтают ползать окольными путями…Эти польские политики – продажные курвы. Их время истечет! И придёт эпоха не политиканов, а героев, которые не будут жить прошлым, а отдадут всех себя борьбе с мировым злом, с Москвой, с несвободой, с сатаной…", – написал Ярош в социальных сетях. У этого поста уже более 2,5 тысяч лайков и почти 200 репостов.О том, что говорят и думают по поводу этого решения президента Польши эксперты на Украине - в статье Виктории Титовой "Как правильно теперь называть Зеленского - "петух" или "дятел"? Польша лишила главу Украины ордена"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, украина, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, ес, эксклюзив