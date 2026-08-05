4 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
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4 августа 2026 года, вечерний эфир
4 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
4 августа 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026
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новости
сергей полетаев
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт.* Тема дня Новороссии. "Прямой разговор о насущных проблемах Херсонщины". Гость: Игорь Черний – депутат херсонской областной думы.* Наши защитники. История спортсмена и героя. Гость: Виктор Сивоконенко - чемпион мира по рукопашному бою, участник СВО.* Родные места. Любимые места Алчевска. Кирилл Сергиенко - фронтмен группы "Война Эмоций".
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452
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новости, сергей полетаев , новороссия сегодня, видео
Новости, Сергей Полетаев , Новороссия сегодня

4 августа 2026 года, вечерний эфир

11:30 05.08.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт.

* Тема дня Новороссии. "Прямой разговор о насущных проблемах Херсонщины". Гость: Игорь Черний – депутат херсонской областной думы.

* Наши защитники. История спортсмена и героя. Гость: Виктор Сивоконенко - чемпион мира по рукопашному бою, участник СВО.

* Родные места. Любимые места Алчевска. Кирилл Сергиенко - фронтмен группы "Война Эмоций".
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