https://ukraina.ru/20260805/4-avgusta-2026-goda-vecherniy-efir-1082193951.html

4 августа 2026 года, вечерний эфир

4 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру

4 августа 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T11:30

2026-08-05T11:30

2026-08-05T11:30

новости

сергей полетаев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт.* Тема дня Новороссии. "Прямой разговор о насущных проблемах Херсонщины". Гость: Игорь Черний – депутат херсонской областной думы.* Наши защитники. История спортсмена и героя. Гость: Виктор Сивоконенко - чемпион мира по рукопашному бою, участник СВО.* Родные места. Любимые места Алчевска. Кирилл Сергиенко - фронтмен группы "Война Эмоций".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей полетаев , новороссия сегодня, видео