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Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года

Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года - 22.06.2026 Украина.ру

Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года

Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями ВС РФ и будут освобождены до конца года. Противник сопротивляется всеми силами, но все равно каждый день теряет населенные пункты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-06-22T12:56

2026-06-22T12:56

2026-06-22T12:56

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Продолжая разговор о перспективах на Донецком направлении, эксперт сообщил о формировании охвата Доброполья и планах на освобождение городов.Рожин заявил, что на Добропольском направлении ситуация развивается динамично. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино", — пояснил эксперт.Он сообщил, что бои сместились к Мирному, а за Белицкое еще продолжаются бои. "Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется", — отметил Рожин.Эксперт добавил, что Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями и будут освобождены до конца года, а под контролем киевского режима, вероятно, останется только два крупных города Донбасса — Славянск и Краматорск.Рожин подчеркнул, что каждый день враг теряет населённые пункты. "Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ. Потеря Донбасса лишит киевский режим важного переговорного козыря", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.

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