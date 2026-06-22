Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года - 22.06.2026 Украина.ру
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Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года
Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года - 22.06.2026 Украина.ру
Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года
Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями ВС РФ и будут освобождены до конца года. Противник сопротивляется всеми силами, но все равно каждый день теряет населенные пункты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-06-22T12:56
2026-06-22T12:56
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Продолжая разговор о перспективах на Донецком направлении, эксперт сообщил о формировании охвата Доброполья и планах на освобождение городов.Рожин заявил, что на Добропольском направлении ситуация развивается динамично. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино", — пояснил эксперт.Он сообщил, что бои сместились к Мирному, а за Белицкое еще продолжаются бои. "Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется", — отметил Рожин.Эксперт добавил, что Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями и будут освобождены до конца года, а под контролем киевского режима, вероятно, останется только два крупных города Донбасса — Славянск и Краматорск.Рожин подчеркнул, что каждый день враг теряет населённые пункты. "Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ. Потеря Донбасса лишит киевский режим важного переговорного козыря", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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Потеря Донбасса лишит Киев переговорного козыря: Рожин о том, какие города освободят до конца года

12:56 22.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями ВС РФ и будут освобождены до конца года. Противник сопротивляется всеми силами, но все равно каждый день теряет населенные пункты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Продолжая разговор о перспективах на Донецком направлении, эксперт сообщил о формировании охвата Доброполья и планах на освобождение городов.
Рожин заявил, что на Добропольском направлении ситуация развивается динамично. "На днях мы забрали Новый Донбасс и Кутузовку, продвигаясь от Нового Шахово. К югу от Доброполья мы наступаем со стороны Гришино", — пояснил эксперт.
Он сообщил, что бои сместились к Мирному, а за Белицкое еще продолжаются бои. "Большая часть города уже под нашим контролем. То есть охват Доброполья уже формируется", — отметил Рожин.
Эксперт добавил, что Святогорск, Доброполье и Дружковка станут следующими целями и будут освобождены до конца года, а под контролем киевского режима, вероятно, останется только два крупных города Донбасса — Славянск и Краматорск.
Рожин подчеркнул, что каждый день враг теряет населённые пункты. "Именно с этим связана череда терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну". Чем дальше будет развиваться летняя кампания, тем плачевнее будет положение ВСУ. Потеря Донбасса лишит киевский режим важного переговорного козыря", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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