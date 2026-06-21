https://ukraina.ru/20260621/zavershaetsya-zachistka-rayonov-alekhin-o-tom-kak-vs-rf-zakanchivayut-razgrom-vsu-v-konstantinovke-1080443609.html

"Завершается зачистка районов": Алехин о том, как ВС РФ заканчивают разгром ВСУ в Константиновке

"Завершается зачистка районов": Алехин о том, как ВС РФ заканчивают разгром ВСУ в Константиновке - 21.06.2026 Украина.ру

"Завершается зачистка районов": Алехин о том, как ВС РФ заканчивают разгром ВСУ в Константиновке

На Донбасском участке фронта российские подразделения окружили четыре соединения украинской армии в юго-западной части Константиновки, включая штурмовой батальон "Карпатская сечь". Завершается зачистка районов города. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-21T05:15

2026-06-21T05:15

2026-06-21T05:15

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Алехин сообщает, что на Донбасском участке фронта ВС РФ окружили четыре подразделения украинской армии в юго-западной части Константиновки. Он приводит слова командира 4-й мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса: "На данный момент те территории города, которые по замыслу запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, "Карпатская сечь" — подразделение 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады — находятся, по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов".Грунис также подчеркнул, что у ВСУ огромное количество расчетов беспилотных систем, из-за чего они забывают про пехоту. По его словам, российские пехотинцы намного сильнее противника, подчеркивает Алехин.Как сообщало Минобороны РФ, силами 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в Константиновке был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. "Лишившись значительной части запасов, остатки обороняющегося гарнизона ВСУ в Константиновке столкнулись с дополнительными трудностями в обеспечении своих подразделений", — констатирует автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.

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