https://ukraina.ru/20260621/eks-premer-polshi-predlozhil-ukraine-vmesto-ordenov-vernut-migi-i-tanki-1080445025.html

Экс-премьер Польши предложил Украине вместо орденов вернуть МиГи и танки

Экс-премьер Польши предложил Украине вместо орденов вернуть МиГи и танки - 21.06.2026 Украина.ру

Экс-премьер Польши предложил Украине вместо орденов вернуть МиГи и танки

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине следовало бы вернуть Варшаве военную технику и оружие, поставленные в рамках военной поддержки, вместо того чтобы скандалить из-за ордена Белого Орла. Об этом он сказал в эфире Polsat News, комментируя лишение Владимира Зеленского польской награды

2026-06-21T07:15

2026-06-21T07:15

2026-06-21T07:15

новости

польша

украина

варшава

владимир зеленский

екатерина ii

вооруженные силы украины

оун-упа

мид

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В Польше продолжают обсуждать дипломатический скандал вокруг лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Экс-премьер страны Лешек Миллер в эфире Polsat News высказал мнение, что Украина должна вернуть Варшаве поставленное оружие."Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?" — сказал Миллер.Он также прокомментировал поведение Зеленского в связи с наградой. По словам экс-премьера, украинский лидер мог отказаться от ордена, зная, что ранее его вручали российской императрице Екатерине II и экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру."Ему [Зеленскому, ред.] следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив", — подчеркнул Миллер.19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла в связи с героизацией на Украине главарей УПА*. В ответ от награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**, а также глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.Скандал разгорелся после того, как в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА*". Это и стало поводом для лишения украинского лидера польской награды, которую ему вручил предыдущий президент Польши Анджей Дуда в 2023 году.*Запрещённая в России экстремистская организация.** Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.*** Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, екатерина ii, вооруженные силы украины, оун-упа, мид