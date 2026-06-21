Сибига объявил войну Варшаве - 21.06.2026 Украина.ру
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Сибига объявил войну Варшаве
Сибига объявил войну Варшаве - 21.06.2026 Украина.ру
Сибига объявил войну Варшаве
Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жёстких заявлений в адрес Польши, пообещав зеркально отвечать на любые недружественные шаги. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T14:38
2026-06-21T14:38
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"Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло", — заявил Сибига. Он также дал понять: под вопросом проведение конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Решение об участии Киева примут в понедельник, и оно должно быть одобрено лично Зеленским. Киев продолжает истерить после лишения Зеленского ордена Белого Орла. Сибига и Буданов* уже демонстративно вернули свои польские награды. Теперь министр угрожает Варшаве зеркальными мерами и срывом совместных мероприятий. Подробнее – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
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новости, варшава, украина, киев, владимир зеленский
Новости, Варшава, Украина, Киев, Владимир Зеленский

Сибига объявил войну Варшаве

14:38 21.06.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жёстких заявлений в адрес Польши, пообещав зеркально отвечать на любые недружественные шаги. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
"Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло", — заявил Сибига.
Он также дал понять: под вопросом проведение конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Решение об участии Киева примут в понедельник, и оно должно быть одобрено лично Зеленским.
Киев продолжает истерить после лишения Зеленского ордена Белого Орла. Сибига и Буданов* уже демонстративно вернули свои польские награды. Теперь министр угрожает Варшаве зеркальными мерами и срывом совместных мероприятий.
Подробнее – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
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