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Сибига объявил войну Варшаве

Сибига объявил войну Варшаве - 21.06.2026 Украина.ру

Сибига объявил войну Варшаве

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жёстких заявлений в адрес Польши, пообещав зеркально отвечать на любые недружественные шаги. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T14:38

2026-06-21T14:38

2026-06-21T14:38

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"Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло", — заявил Сибига. Он также дал понять: под вопросом проведение конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Решение об участии Киева примут в понедельник, и оно должно быть одобрено лично Зеленским. Киев продолжает истерить после лишения Зеленского ордена Белого Орла. Сибига и Буданов* уже демонстративно вернули свои польские награды. Теперь министр угрожает Варшаве зеркальными мерами и срывом совместных мероприятий. Подробнее – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"

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новости, варшава, украина, киев, владимир зеленский