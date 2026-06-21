https://ukraina.ru/20260621/pvo-otrazila-ataku-na-sevastopol-vs-rf-nanesli-udary-po-obektam-na-ukraine-novosti-svo-1080457033.html

ПВО отразила атаку на Севастополь, ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине. Новости СВО

ПВО отразила атаку на Севастополь, ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине. Новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру

ПВО отразила атаку на Севастополь, ВС РФ нанесли удары по объектам на Украине. Новости СВО

Ссилы ПВО сбили 17 беспилотников над Севастополем, есть повреждения от обломков, тем временем ВС РФ нанесли удары по объектам в Киевской, Сумской, Черниговской областях и по целям ВСУ в ДНР. Телеграм-канал "Украина.ру" собрал военную сводку за последний час

2026-06-21T14:46

2026-06-21T14:46

2026-06-21T14:46

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🟥 В Севастополе отражена воздушная атака. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, с утра силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 17 беспилотников. Пострадавших среди гражданского населения нет.По данным спасательной службы, обломки одного из сбитых БПЛА упали на здание яхт-клуба "Моби дик", что привело к возгоранию крыши. Пожар удалось локализовать. Кроме того, зафиксирован падений обломков в районе села Фруктовое, где загорелась трава и кустарники;🟥 В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по украинским объектам. Отмечается, что беспилотники "Гербера" были поразили цели в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на территории ДНР. Кроме того, российские силы нанесли удары по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, логистическим центрам и мастерской по производству беспилотников;🟥 В оккупированном ВСУ Запорожье беспилотник "Герань" поразил автозаправочную станцию. Место удара указано на карте "Хроники Гераней", видео объективного контроля опубликовали местные жители;🟥 На Славянском направлении подразделения 3-й армии ВС РФ продолжают наступление в районах Кривой Луки и Калеников, сообщает военкор Анатолий Радов.Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, украина, севастополь, михаил развожаев, украина.ру, вооруженные силы украины