https://ukraina.ru/20260621/pochti-60-polyakov-schitayut-chto-zelenskiy-negativno-otnositsya-k-polshe-1080456179.html

Почти 60% поляков считают, что Зеленский негативно относится к Польше

Почти 60% поляков считают, что Зеленский негативно относится к Польше - 21.06.2026 Украина.ру

Почти 60% поляков считают, что Зеленский негативно относится к Польше

Согласно опросу, проведённому United Surveys для издания Wirtualna Polska, 58,3% респондентов в Польше оценивают отношение Владимира Зеленского к их стране как негативное. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T14:31

2026-06-21T14:31

2026-06-21T14:31

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Польские социологи выяснили, что жители страны думают об отношении Владимира Зеленского к Польше. Исследование проводилось компанией United Surveys по заказу издания Wirtualna Polska.Большинство участников опроса — 58,3% — считают, что Зеленский относится к Польше отрицательно. Из них 33,7% выбрали вариант "скорее отрицательный", а 24,6% — "категорически отрицательный".Положительную оценку дали 30,1% респондентов. При этом 27,4% охарактеризовали отношение как "скорее положительное", и лишь 2,7% — как "однозначно положительное". Ещё 11,6% опрошенных не смогли дать чёткого ответа на вопрос.Отмечается, что опрос проводился до того, как президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского Ордена "Белого орла", после чего ряд украинских политиков добровольно отказались от этой награды.Владимир Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла — высшую государственную награду республики. Зеленский отправил награду через почтовую службу "Новая почта" вместе с сопроводительным письмом. В послании он поблагодарил польский народ за поддержку и сотрудничество.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, польша, владимир зеленский, украина, россия, кароль навроцкий, украина.ру, мид