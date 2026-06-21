Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине - 21.06.2026 Украина.ру
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Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине - 21.06.2026 Украина.ру
Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
страны Евросоюза пытаются убедить Вашингтон перейти к тактике немедленного прекращения огня на Украине, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом 21 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров
2026-06-21T13:30
2026-06-21T13:30
новости
украина
сергей лавров
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вооруженные силы украины
владимир зеленский
вашингтон
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в попытках изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД в комментарии журналисту Павлу Зарубину, европейские власти стремятся сбить Вашингтон с курса полноценного урегулирования на тактику немедленного прекращения огня."Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооружённых сил. Так что я не удивлён, что эта линия сохраняется", — сказал Лавров.Министр также подчеркнул, что происходящее на Украине является "войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, украина, сергей лавров, мид, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, вашингтон, россия
Новости, Украина, Сергей Лавров, МИД, ЕС, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Вашингтон, Россия

Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине

13:30 21.06.2026
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Лаврова в Индию
Визит главы МИД РФ Лаврова в Индию - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : МИД РФ
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страны Евросоюза пытаются убедить Вашингтон перейти к тактике немедленного прекращения огня на Украине, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом 21 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в попытках изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД в комментарии журналисту Павлу Зарубину, европейские власти стремятся сбить Вашингтон с курса полноценного урегулирования на тактику немедленного прекращения огня.
"Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооружённых сил. Так что я не удивлён, что эта линия сохраняется", — сказал Лавров.
Министр также подчеркнул, что происходящее на Украине является "войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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