https://ukraina.ru/20260621/lavrov-obvinil-strany-es-v-popytkakh-sbit-ssha-s-kursa-uregulirovaniya-konflikta-na-ukraine-1080454850.html

Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине

Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине - 21.06.2026 Украина.ру

Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине

страны Евросоюза пытаются убедить Вашингтон перейти к тактике немедленного прекращения огня на Украине, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом 21 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров

2026-06-21T13:30

2026-06-21T13:30

2026-06-21T13:30

новости

украина

сергей лавров

мид

ес

вооруженные силы украины

владимир зеленский

вашингтон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079035223_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_d58f8d86bd565ade80e61c720ef0c73c.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в попытках изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД в комментарии журналисту Павлу Зарубину, европейские власти стремятся сбить Вашингтон с курса полноценного урегулирования на тактику немедленного прекращения огня."Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооружённых сил. Так что я не удивлён, что эта линия сохраняется", — сказал Лавров.Министр также подчеркнул, что происходящее на Украине является "войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сергей лавров, мид, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, вашингтон, россия