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Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине - 21.06.2026 Украина.ру
Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
страны Евросоюза пытаются убедить Вашингтон перейти к тактике немедленного прекращения огня на Украине, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом 21 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров
2026-06-21T13:30
2026-06-21T13:30
2026-06-21T13:30
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в попытках изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД в комментарии журналисту Павлу Зарубину, европейские власти стремятся сбить Вашингтон с курса полноценного урегулирования на тактику немедленного прекращения огня."Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооружённых сил. Так что я не удивлён, что эта линия сохраняется", — сказал Лавров.Министр также подчеркнул, что происходящее на Украине является "войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Сергей Лавров, МИД, ЕС, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Вашингтон, Россия
Лавров обвинил страны ЕС в попытках сбить США с курса урегулирования конфликта на Украине
страны Евросоюза пытаются убедить Вашингтон перейти к тактике немедленного прекращения огня на Украине, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом 21 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в попытках изменить подход США к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил глава МИД в комментарии журналисту Павлу Зарубину, европейские власти стремятся сбить Вашингтон с курса полноценного урегулирования на тактику немедленного прекращения огня.
"Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооружённых сил. Так что я не удивлён, что эта линия сохраняется", — сказал Лавров.
Министр также подчеркнул, что происходящее на Украине является "войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.
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