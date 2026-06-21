Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга. - 21.06.2026 Украина.ру
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Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга.
Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга. - 21.06.2026 Украина.ру
Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга.
Россия продолжает охват Славянско-Краматорской агломерации с севера и юга, делая ставку не на лобовой штурм укрепрайонов ВСУ, а на обход обороны и нарушение логистики. Оь этом 21 июня сообщает украинский телеграм-канал "Женщина с косой"
2026-06-21T12:28
2026-06-21T12:28
сво
спецоперация
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина.ру
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По мнению украинского телеграм-канала "Женщина с косой", на этом фоне появляются признаки подготовки украинской стороны к возможной утрате региона:🟥 Российские войска ведут охват агломерации одновременно с северного и южного направлений;🟥 Основная тактика — обход укреплений ВСУ и удары по логистике, а не прямой штурм;🟥 Славянск и Краматорск остаются одним из ключевых оборонительных узлов Украины в Донбассе;🟥 Сообщается о вывозе оборудования с Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте военной техники;🟥 По неофициальным данным, часть чиновников и сотрудников силовых структур также покидает города;🟥 Бои за агломерацию могут стать решающим этапом борьбы за северную часть Донбасса;🟥 Потеря района означала бы для Украины утрату одного из важнейших укреплённых районов, создававшегося более десяти лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга.

12:28 21.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия продолжает охват Славянско-Краматорской агломерации с севера и юга, делая ставку не на лобовой штурм укрепрайонов ВСУ, а на обход обороны и нарушение логистики. Оь этом 21 июня сообщает украинский телеграм-канал "Женщина с косой"
По мнению украинского телеграм-канала "Женщина с косой", на этом фоне появляются признаки подготовки украинской стороны к возможной утрате региона:
🟥 Российские войска ведут охват агломерации одновременно с северного и южного направлений;
🟥 Основная тактика — обход укреплений ВСУ и удары по логистике, а не прямой штурм;
🟥 Славянск и Краматорск остаются одним из ключевых оборонительных узлов Украины в Донбассе;
🟥 Сообщается о вывозе оборудования с Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте военной техники;
🟥 По неофициальным данным, часть чиновников и сотрудников силовых структур также покидает города;
🟥 Бои за агломерацию могут стать решающим этапом борьбы за северную часть Донбасса;
🟥 Потеря района означала бы для Украины утрату одного из важнейших укреплённых районов, создававшегося более десяти лет.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июня
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