https://ukraina.ru/20260621/rossiyskie-voyska-okhvatyvayut-slavyansko-kramatorskuyu-aglomeratsiyu-s-severa-i-yuga--1080453396.html

Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга.

Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга. - 21.06.2026 Украина.ру

Российские войска охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга.

Россия продолжает охват Славянско-Краматорской агломерации с севера и юга, делая ставку не на лобовой штурм укрепрайонов ВСУ, а на обход обороны и нарушение логистики. Оь этом 21 июня сообщает украинский телеграм-канал "Женщина с косой"

2026-06-21T12:28

2026-06-21T12:28

2026-06-21T12:28

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украина.ру

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По мнению украинского телеграм-канала "Женщина с косой", на этом фоне появляются признаки подготовки украинской стороны к возможной утрате региона:🟥 Российские войска ведут охват агломерации одновременно с северного и южного направлений;🟥 Основная тактика — обход укреплений ВСУ и удары по логистике, а не прямой штурм;🟥 Славянск и Краматорск остаются одним из ключевых оборонительных узлов Украины в Донбассе;🟥 Сообщается о вывозе оборудования с Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте военной техники;🟥 По неофициальным данным, часть чиновников и сотрудников силовых структур также покидает города;🟥 Бои за агломерацию могут стать решающим этапом борьбы за северную часть Донбасса;🟥 Потеря района означала бы для Украины утрату одного из важнейших укреплённых районов, создававшегося более десяти лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру