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Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу

Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу - 21.06.2026 Украина.ру

Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассчитывает на реализацию достигнутых в Анкоридже соглашений — её цель на поле боя — победа. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T12:43

2026-06-21T12:43

2026-06-21T12:43

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РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.Другие заявления помощника президента РФ:🟦 Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ;🟦 Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед;🟦 Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.Помощник российского президента Юрий Ушаков обратил внимание на то, что позиция нового главы венгерского правительства Петера Мадьяра по Украине претерпела изменения. Об этом 20 июня сообщило РИА Новости. Подробнее в материале Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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