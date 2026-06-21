https://ukraina.ru/20260621/ushakov-zayavil-chto-rf-nastroena-ne-na-dogovornnosti-a-na-pobedu-1080453580.html
Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу
Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу - 21.06.2026 Украина.ру
Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассчитывает на реализацию достигнутых в Анкоридже соглашений — её цель на поле боя — победа. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T12:43
2026-06-21T12:43
2026-06-21T12:43
новости
россия
украина
запад
украина.ру
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069206263_659:0:2370:962_1920x0_80_0_0_8d61a2b7b27b8fe5cce2b2e35604ae74.jpg
РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.Другие заявления помощника президента РФ:🟦 Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ;🟦 Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед;🟦 Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.Помощник российского президента Юрий Ушаков обратил внимание на то, что позиция нового главы венгерского правительства Петера Мадьяра по Украине претерпела изменения. Об этом 20 июня сообщило РИА Новости. Подробнее в материале Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на паром, топливо в Крыму. Хроника событий на утро 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069206263_731:0:2053:992_1920x0_80_0_0_47af20331646e34116e46e913a71ad17.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, украина.ру, юрий ушаков
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, Юрий Ушаков
Ушаков заявил, что РФ настроена не на договорённости, а на победу
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассчитывает на реализацию достигнутых в Анкоридже соглашений — её цель на поле боя — победа. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Другие заявления помощника президента РФ:
🟦 Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ;
🟦 Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед;
🟦 Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.
Помощник российского президента Юрий Ушаков обратил внимание на то, что позиция нового главы венгерского правительства Петера Мадьяра по Украине претерпела изменения. Об этом 20 июня сообщило РИА Новости. Подробнее в материале Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру